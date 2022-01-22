Италия: Серия B 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
6' ГолКоллоколо Микеле
40' Желтая карточкаБиттанте Лука
52' Вторая желтая карточкаБиттанте Лука
52' Желтая карточкаЭрамо Мирко
0:2
55' Гол в свои воротаЦаджу Франк
57' Желтая карточкаЦаджу Франк
0:3
71' ПенальтиКалигара Фабрицио
74' Желтая карточкаМиллико Винченцо
0:4
86' ГолИлиев Атанас
87' Желтая карточкаФаласко Никола
Ход матча
6'
0:1
40'
52'
52'
55'
0:2
57'
71'
74'
86'
0:4
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 22
-
48 Владение мячом, % 52
92
Шитум
Марио
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
История личных встреч
Козенца
Асколи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.26
|Шитум Марио
|2
|0.11
|Карраро Марко
|2
|0.11
|Касо Джузеппе
|2
|0.11
|Миллико Винченцо
|2
|0.11
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.05
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|7 (3)
|0.35
|Бидуи Софьян
|3
|0.15
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.15
|Майстро Фабио
|2
|0.1
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.1
|Илиев Атанас
|2
|0.1
|Коллоколо Микеле
|2
|0.1
|Шарич Дарио
|2
|0.1
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|Сальви Алессандро
|1
|0.05
|Боттегин Эрик
|1
|0.05
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.05
|Баскиротто Федерико
|1
|0.05
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Пальмьеро Лука
|2
|1
|Карраро Марко
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|7
|0
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Шарич Дарио
|5
|0
|Боттегин Эрик
|3
|1
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Илиев Атанас
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Калигара Фабрицио
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Бидуи Софьян
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кваранта Данило
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
33%
4
19%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
2
22%
2
10%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
31%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
83%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
5
36%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
4
20%
1
7%
76-90
Забито
15
28
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
20%
5
18%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
7
47%
5
18%
61-75
3
20%
2
7%
76-90
Пропущено
33
28
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
8
24%
3
11%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
4
12%
8
29%
31-45
8
24%
6
21%
46-60
3
9%
5
18%
61-75
6
18%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0
Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 18
|29
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 38
|9
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2