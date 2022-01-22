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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:3
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
6' Гол
Коллоколо Микеле
40' Желтая карточка
Биттанте Лука
52' Вторая желтая карточка
Биттанте Лука
52' Желтая карточка
Эрамо Мирко
0:2
55' Гол в свои ворота
Цаджу Франк
57' Желтая карточка
Цаджу Франк
0:3
71' Пенальти
Калигара Фабрицио
74' Желтая карточка
Миллико Винченцо
0:4
86' Гол
Илиев Атанас
87' Желтая карточка
Фаласко Никола
90'+5
31
Матосевич
Кристьян
27
Биттанте
Лука
5
Риджионе
Микеле
55
Христов
Андреа
94
Льотти
Даниэле
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
92
Шитум
Марио
6
Бултам
Реда
7
Пандольфи
Лука
20
Миллико
Винченцо
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
32
Калигара
Фабрицио
27
Эрамо
Мирко
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
26
Бидуи
Софьян
Козенца
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.26
Шитум Марио 2 0.11
Карраро Марко 2 0.11
Касо Джузеппе 2 0.11
Миллико Винченцо 2 0.11
Тиритиельо Андреа 1 0.05
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 7 (3) 0.35
Бидуи Софьян 3 0.15
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.15
Майстро Фабио 2 0.1
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.1
Илиев Атанас 2 0.1
Коллоколо Микеле 2 0.1
Шарич Дарио 2 0.1
Эрамо Мирко 1 0.05
Сальви Алессандро 1 0.05
Боттегин Эрик 1 0.05
Феличоли Джанфилиппо 1 0.05
Баскиротто Федерико 1 0.05
Фаббрини Диего 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиритиельо Андреа 4 0
Пальмьеро Лука 2 1
Карраро Марко 3 0
Си Санаси 3 0
Биттанте Лука 1 1
Риджионе Микеле 2 0
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 7 0
Эрамо Мирко 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Шарич Дарио 5 0
Боттегин Эрик 3 1
Сальви Алессандро 3 1
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Илиев Атанас 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Калигара Фабрицио 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Бидуи Софьян 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кваранта Данило 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
3
33%
4
19%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
2
22%
4
19%
61-75
2
22%
2
10%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
4
31%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
83%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
5
25%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
3
15%
5
36%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
4
20%
1
7%
76-90

Забито

15
28
4 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
3
20%
5
18%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
7
47%
5
18%
61-75
3
20%
2
7%
76-90

Пропущено

33
28
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
8
24%
3
11%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
4
12%
8
29%
31-45
8
24%
6
21%
46-60
3
9%
5
18%
61-75
6
18%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0
Асколи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0
Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Пиза - Асколи 1:1 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Асколи - Лечче 1:1 Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2 Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 18 29
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 38 9
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Биттанте Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Коллоколо Микеле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 1:3 Асколи онлайн


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