Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
22' Желтая карточкаПапа Энрико
35' Желтая карточкаAndrei Dragu
1:0
41' ГолПапа Энрико
Ход матча
22'
35'
41'
1:0
Владение мячом
22
Контра
Марио
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
-
-
-
73 Bogdan Filip
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ботошани
Сепси
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.18
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.14
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.14
|Роман Михай
|2
|0.09
|Дава Джойским
|2
|0.09
|Папа Энрико
|2
|0.09
|Браун Кристофер
|1
|0.05
|Киндриш Андрей
|1
|0.05
|Петковски Петар
|1
|0.05
|Тирковеану Андрей
|1
|0.05
|Раковитан Богдан
|1
|0.05
|Mateus Criciuma
|1
|0.05
|Жажа Коэльо
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Майлат Себастьян
|0
|0
|Фили Реалдо
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.18
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.14
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.14
|Фофана Бубакар II
|2
|0.09
|Боич Петар
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|1
|0.05
|Реп Райко
|1
|0.05
|Асковски Стефан
|1
|0.05
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Думитреску Андрес
|1
|0.05
|Паун Николае
|1
|0.05
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Дава Джойским
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Митря Богдан
|6
|0
|Паун Николае
|6
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
0
0%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
3
16%
6
30%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
10
53%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|19
|1
|2
|35 - 11
|58
|2.
|Университатя Крайова
|0:1
|43
|14
|12
|17
|50 - 45
|54
|3.
|ФКСБ
|22
|14
|6
|2
|41 - 20
|48
|4.
|Волунтари
|22
|11
|5
|6
|25 - 20
|38
|5.
|Ботошани
|22
|9
|10
|3
|22 - 19
|37
|6.
|Вииторул Констанца
|1:0
|22
|10
|5
|7
|24 - 13
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|22
|8
|8
|6
|26 - 22
|32
|8.
|Арджеш
|22
|9
|4
|9
|21 - 19
|31
|9.
|УТА Арад
|22
|6
|9
|7
|17 - 16
|27
|10.
|Сепси
|22
|5
|11
|6
|21 - 19
|26
|11.
|Миовени
|22
|6
|6
|10
|16 - 28
|24
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|22
|6
|5
|11
|18 - 25
|23
|13.
|Киндия Тырговиште
|22
|5
|8
|9
|13 - 17
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|22
|3
|3
|16
|16 - 45
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:1
|22
|10
|6
|6
|31 - 19
|36
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Вииторул Констанца
|1:0
|11
|8
|1
|2
|17 - 4
|25
|5.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|6.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|8.
|Миовени
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|10.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|Университатя Крайова
|0:1
|22
|5
|6
|11
|19 - 28
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|0
|7
|9 - 14
|12
|11.
|Сепси
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|1:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0