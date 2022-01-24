Второй тайм

94' Контра Марио из команды Ботошани сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Ботошани

93' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Митря Богдан нанес удар головой, но Mario Contra перевел мяч на угловой!

92' Лупета Жуси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Контра Марио из команды Ботошани

92' Штрафной исполнил Митря Богдан , после его удара Mario Contra сделал классный сейв. Угловой

92' Robert Neciu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Marius Stefanescu из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Отличные скиллы показывает Ахабар Анасс , обводя своих соперников

89' Ботошани with a clear defensive substitution as Jaja comes off for the more defensively minded Robert Neciu

88' Тактическая замена. Jaja уходит с поля и его заменяет Robert Neciu

88' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Браун Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Marius Stefanescu из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.

87' Игрок Лукассен Кевин из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

86' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Тинчу Разван из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Ботошани

85' Асковски Стефан из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Игрок Jaja из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Jaja из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

83' Фили Реалдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

83' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Богдан Раковитан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

82' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

81' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Rares Ispas из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

80' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Хорошую попытку сделал Фили Реалдо . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

78' Сепси выполняет удар от ворот.

78' Флореску Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' ШТАНГА! Так было близко к голу - Флореску Эдуард нанес удар в каркас ворот!

78' ШАНС! Флореску Эдуард вышел один на один с голкипером...

78' Jaja разрезает оборону соперника отличным пасом

77' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu

75' Удар от ворот произведет Ботошани

75' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Должен был быть гол! Головфка Кэтэлин имел отличный шанс, но Mario Contra не дал голу состоятся!

74' ШАНС! Головфка Кэтэлин вышел один на один с голкипером...

74' Игрок Лукассен Кевин из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Контра Марио взял и забрал мяч на выходе

72' Игрок Головфка Кэтэлин из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

72' Плохо сыграл Богдан Раковитан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Сепси

70' Матч возобновлен

69' Контра Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Отличные скиллы показывает Асковски Стефан , обводя своих соперников

67' Отличные скиллы показывает Флореску Эдуард , обводя своих соперников

65' Удар от ворот произведет Ботошани

65' Аганович Аднан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Сепси выполняет удар от ворот.

64' Отличные скиллы показывает Майлат Себастьян , обводя своих соперников

62' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Богдан Раковитан делает длинную передачу вперед

59' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Игрок Асковски Стефан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Голкипер мог бы сыграть и получше

54' Удар от ворот произведет Ботошани

54' Асковски Стефан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Асковски Стефан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Майлат Себастьян из команды Ботошани сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jaja не смог удачно сыграть.

51' Богдан Раковитан из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Игрок Майлат Себастьян из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

50' Сепси выполняет удар от ворот.

50' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля