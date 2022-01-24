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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
1:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
22' Желтая карточка
Папа Энрико
35' Желтая карточка
Andrei Dragu
1:0
41' Гол
Папа Энрико
90'+4
22
Контра
Марио
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
27
Флореску
Эдуард
17
Жажа
Коэльо
20
Роман
Михай
V
24
Майлат
Себастьян
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
14
Гонсалес
Эдер
17
Фофана
Бубакар
II
77
Аганович
Аднан
90
Головфка
Кэтэлин
29
Домашкан
Виталий
15
Асковски
Стефан
Ботошани
Сепси

История личных встреч

Ботошани
Сепси

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.18
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.14
Эрве Каж 3 (1) 0.14
Роман Михай 2 0.09
Дава Джойским 2 0.09
Папа Энрико 2 0.09
Браун Кристофер 1 0.05
Киндриш Андрей 1 0.05
Петковски Петар 1 0.05
Тирковеану Андрей 1 0.05
Раковитан Богдан 1 0.05
Mateus Criciuma 1 0.05
Жажа Коэльо 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Майлат Себастьян 0 0
Фили Реалдо 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 4 (2) 0.18
Штефэнеску Мариус 3 0.14
Лукассен Кевин 3 (1) 0.14
Фофана Бубакар II 2 0.09
Боич Петар 1 0.05
Аганович Аднан 1 0.05
Реп Райко 1 0.05
Асковски Стефан 1 0.05
Чунчуков Цветелин 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Думитреску Андрес 1 0.05
Паун Николае 1 0.05
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Шерони Алин 5 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Andrei Dragu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Паун Николае 6 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Димитров Радослав 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Асковски Стефан 1 0
Боич Петар 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
18%
3
15%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
0
0%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
6
30%
31-45
3
16%
6
30%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
10
53%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1
Сепси
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 19 1 2 35 - 11 58
2. Университатя Крайова 0:1 43 14 12 17 50 - 45 54
3. ФКСБ 22 14 6 2 41 - 20 48
4. Волунтари 22 11 5 6 25 - 20 38
5. Ботошани 22 9 10 3 22 - 19 37
6. Вииторул Констанца 1:0 22 10 5 7 24 - 13 35
7. Рапид Бухарест 22 8 8 6 26 - 22 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 22 6 9 7 17 - 16 27
10. Сепси 22 5 11 6 21 - 19 26
11. Миовени 22 6 6 10 16 - 28 24
12. Газ-Метан Медиаш 22 6 5 11 18 - 25 23
13. Киндия Тырговиште 22 5 8 9 13 - 17 23
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:1 22 10 6 6 31 - 19 36
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Вииторул Констанца 1:0 11 8 1 2 17 - 4 25
5. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
7. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
8. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
9. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
10. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. Университатя Крайова 0:1 22 5 6 11 19 - 28 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
8. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Газ-Метан Медиаш 11 4 0 7 9 - 14 12
11. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
12. Вииторул Констанца 1:0 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ботошани 1:0 Сепси онлайн


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