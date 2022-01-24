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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АЕК Ларнака
1:1
Второй тайм: 75'
Анортосис
0'
49' Желтая карточка
Новотны Сома
1:0
52' Гол
Тричковски Иван
61' Желтая карточка
Рисванис Спирос
1:1
70' Гол
Новотны Сома
75'
АЕК Ларнака
Анортосис

История личных встреч

АЕК Ларнака
Анортосис

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.5%
19.2%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 15 побед

51 матч

43.1%
25.5%
31.4%
22 победы 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.1%
29.4%
25.5%
23 победы 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 10 (4) 0.59
Дербишир Мэтт 6 0.35
Дьюрчо Адам 3 0.18
Jose Romo 2 0.12
Росалес Роберто 1 0.06
Абраам Гонсалес 1 0.06
Эспиноса Хавьер 1 0.06
Фараж Имад 1 0.06
Мамас Рафаил 1 0.06
Танди Симранджит 1 0.06
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 7 (1) 0.44
Артиматас Костакис 3 0.19
Делетич Милош 3 0.19
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.19
Араюури Паулус 2 0.13
Калцас Никос 2 0.13
Амбарцумян Оганес 1 0.06
Качарава Ника 1 0.06
Новотны Сома 1 0.06
Коррейя Андерсон 1 0.06

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 7 0
Томович Ненад 4 0
Росалес Роберто 3 0
Акоран Баррера 3 0
Густаву Луиш 1 1
Гарсия Анхель 2 0
Тумбас Йоакейм 2 0
Танди Симранджит 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Рубен Мартинес 1 0
Энглезу Никос 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 5 0
Гушбауэр Йозеф 4 0
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Варда Амр 3 0
Попович Денис 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Качарава Ника 1 0
Новотны Сома 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
5
63%
1
11%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
4
15%
2
8%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
4
15%
6
25%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3
Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1
Анортосис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 17 11 2 4 26 - 15 35
2. Арис Лимассол 17 10 4 3 20 - 12 34
3. АЕК Ларнака 1:1 17 9 6 2 28 - 15 33
4. Омония 18 8 3 7 20 - 18 27
5. Анортосис 1:1 16 8 2 6 24 - 20 26
6. Пафос 17 6 7 4 21 - 16 25
7. АПОЭЛ 16 6 6 4 22 - 18 24
8. АЕЛ Лимаcсол 16 5 3 8 17 - 17 18
9. Докса Катокопия 17 4 6 7 14 - 21 18
10. Олимпиакос Никосия 17 4 5 8 11 - 18 17
11. ПАЕЕК 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Этникос Ахна 18 2 2 14 11 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Омония 9 6 2 1 12 - 5 20
2. АЕК Ларнака 1:1 9 5 3 1 12 - 7 18
3. Аполлон 8 6 0 2 17 - 10 18
4. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
5. Анортосис 1:1 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Пафос 9 4 4 1 14 - 5 16
7. АПОЭЛ 8 4 3 1 13 - 7 15
8. АЕЛ Лимаcсол 8 4 0 4 10 - 6 12
9. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Докса Катокопия 8 2 4 2 8 - 9 10
11. ПАЕЕК 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 8 5 2 1 11 - 6 17
2. Аполлон 9 5 2 2 9 - 5 17
3. АЕК Ларнака 1:1 8 4 3 1 16 - 8 15
4. Анортосис 1:1 8 3 1 4 11 - 11 10
5. Пафос 8 2 3 3 7 - 11 9
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Докса Катокопия 9 2 2 5 6 - 12 8
8. ПАЕЕК 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Омония 9 2 1 6 8 - 13 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 9 1 3 5 2 - 8 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Антониадес Мариос уходит с поля. Рисванис Спирос выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Анортосис
2.35
5.54
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК Ларнака 1:1 Анортосис онлайн


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Анортосис

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