Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:1
Второй тайм: 75'
49' Желтая карточкаНовотны Сома
1:0
52' ГолТричковски Иван
61' Желтая карточкаРисванис Спирос
1:1
70' ГолНовотны Сома
Ход матча
49'
52'
1:0
61'
70'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: David Catala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
АЕК Ларнака
Анортосис
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.5%
19.2%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 15 побед
51 матч
43.1%
25.5%
31.4%
22 победы 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.1%
29.4%
25.5%
23 победы 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|10 (4)
|0.59
|Дербишир Мэтт
|6
|0.35
|Дьюрчо Адам
|3
|0.18
|Jose Romo
|2
|0.12
|Росалес Роберто
|1
|0.06
|Абраам Гонсалес
|1
|0.06
|Эспиноса Хавьер
|1
|0.06
|Фараж Имад
|1
|0.06
|Мамас Рафаил
|1
|0.06
|Танди Симранджит
|1
|0.06
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|7 (1)
|0.44
|Артиматас Костакис
|3
|0.19
|Делетич Милош
|3
|0.19
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.19
|Араюури Паулус
|2
|0.13
|Калцас Никос
|2
|0.13
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.06
|Качарава Ника
|1
|0.06
|Новотны Сома
|1
|0.06
|Коррейя Андерсон
|1
|0.06
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|7
|0
|Томович Ненад
|4
|0
|Росалес Роберто
|3
|0
|Акоран Баррера
|3
|0
|Густаву Луиш
|1
|1
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Тумбас Йоакейм
|2
|0
|Танди Симранджит
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Рубен Мартинес
|1
|0
|Энглезу Никос
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|5
|0
|Гушбауэр Йозеф
|4
|0
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Варда Амр
|3
|0
|Попович Денис
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Качарава Ника
|1
|0
|Новотны Сома
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
5
38%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
5
63%
1
11%
76-90
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
4
15%
2
8%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
4
15%
6
25%
31-45
7
27%
4
17%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
6
40%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АЕК Ларнака - ПАЕЕК 1:1 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3
Омония - АЕК Ларнака 1:1 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - ПАЕЕК 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 1:0 Алки Ороклинис - АЕК Ларнака 0:4 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Омония 2:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Омония 0:1
Анортосис
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2
Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1 Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|17
|11
|2
|4
|26 - 15
|35
|2.
|Арис Лимассол
|17
|10
|4
|3
|20 - 12
|34
|3.
|АЕК Ларнака
|1:1
|17
|9
|6
|2
|28 - 15
|33
|4.
|Омония
|18
|8
|3
|7
|20 - 18
|27
|5.
|Анортосис
|1:1
|16
|8
|2
|6
|24 - 20
|26
|6.
|Пафос
|17
|6
|7
|4
|21 - 16
|25
|7.
|АПОЭЛ
|16
|6
|6
|4
|22 - 18
|24
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|16
|5
|3
|8
|17 - 17
|18
|9.
|Докса Катокопия
|17
|4
|6
|7
|14 - 21
|18
|10.
|Олимпиакос Никосия
|17
|4
|5
|8
|11 - 18
|17
|11.
|ПАЕЕК
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Этникос Ахна
|18
|2
|2
|14
|11 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|АЕК Ларнака
|1:1
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|3.
|Аполлон
|8
|6
|0
|2
|17 - 10
|18
|4.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|5.
|Анортосис
|1:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Пафос
|9
|4
|4
|1
|14 - 5
|16
|7.
|АПОЭЛ
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|4
|0
|4
|10 - 6
|12
|9.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|10.
|Докса Катокопия
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|11.
|ПАЕЕК
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|2.
|Аполлон
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|АЕК Ларнака
|1:1
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|4.
|Анортосис
|1:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|5.
|Пафос
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Докса Катокопия
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|ПАЕЕК
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Омония
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|9
|1
|3
|5
|2 - 8
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|7 - 15
|4