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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:0
Перерыв

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
32' Желтая карточка
Риера Адриан
33' Желтая карточка
Алвеш Бруну
44' Желтая карточка
Мунафо Хуан

Ход матча

32'
Риера Адриан
 
33'
 
Алвеш Бруну
44'
Мунафо Хуан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Аполлон Смирнис
1.45
4.45
9.00
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
15
Якимовски
Никола
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
11
Папагеоргиу
Гиоргос
20
Сигневич
Николай
7
Памлидис
Георгиос
Астерас
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Аполлон Смирнис

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.33
Рехис Франсеск 3 0.17
Риера Адриан 3 0.17
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.11
Паскуаль Андрес 1 0.06
Тилика Лео 1 0.06
Христопулос Яннис 1 0.06
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.18
Памлидис Георгиос 2 0.12
Дауда Абиола 1 0.06
Фатион Антони 1 (1) 0.06
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 4 1
Мунафо Хуан 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Риера Адриан 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Кармона Давид 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 7 1
Баксеванидис Димос 5 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Кастро Фабри 4 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
1
8%
1
33%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

6
18
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
17%
3
17%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
1
17%
3
17%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
11%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
6
33%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Пропущено

14
27
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
2
14%
5
19%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
0
0%
9
33%
61-75
3
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 0:0 18 6 6 6 17 - 15 24
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 17 2 4 11 15 - 35 10
14. Аполлон Смирнис 0:0 17 1 7 9 7 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 0:0 10 5 2 3 11 - 7 17
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 0:0 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 0:0 8 0 2 6 3 - 18 2
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Алвеш Бруну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Риера Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Аполлон Смирнис
1.45
4.45
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:0 Аполлон Смирнис онлайн


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Астерас
Аполлон Смирнис

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