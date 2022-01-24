  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
1:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
32' Желтая карточка
Риера Адриан
33' Желтая карточка
Алвеш Бруну
44' Желтая карточка
Мунафо Хуан
71' Желтая карточка
Сигневич Николай
85' Желтая карточка
Лисгарас Христос
1:0
88' Гол
Вальенте Хосе
90' Желтая карточка
Янниотас Яннис
90' Желтая карточка
Пападопулос Никос
90' Желтая карточка
Бенито Асьер
90'+9
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
24
Канеллопулос
Гиоргос
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
17
Тютюарима
Йорди
15
Якимовски
Никола
21
Кастро
Фабри
64
Фатион
Антони
11
Папагеоргиу
Гиоргос
20
Сигневич
Николай
7
Памлидис
Георгиос
Астерас
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Аполлон Смирнис

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 6 0.33
Рехис Франсеск 3 0.17
Риера Адриан 3 0.17
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.11
Вальенте Хосе 1 0.06
Паскуаль Андрес 1 0.06
Тилика Лео 1 0.06
Христопулос Яннис 1 0.06
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Мунафо Хуан 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.18
Памлидис Георгиос 2 0.12
Дауда Абиола 1 0.06
Фатион Антони 1 (1) 0.06
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 4 1
Мунафо Хуан 4 0
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Канеллопулос Гиоргос 4 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Риера Адриан 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Кармона Давид 2 0
Бенито Асьер 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Пападопулос Никос 1 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 7 1
Баксеванидис Димос 5 1
Лисгарас Христос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Кастро Фабри 4 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
8%
1
33%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

6
19
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
17%
3
16%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
6
32%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Пропущено

14
28
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
5
18%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
0
0%
9
32%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 19 7 6 6 22 - 20 27
7. Астерас 18 7 5 6 18 - 15 26
8. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 17 2 4 11 15 - 35 10
14. Аполлон Смирнис 17 1 6 10 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 8 0 1 7 3 - 19 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мунафо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Алвеш Бруну получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Риера Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 1:0 Аполлон Смирнис онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 