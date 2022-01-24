Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
32' Желтая карточкаРиера Адриан
33' Желтая карточкаАлвеш Бруну
44' Желтая карточкаМунафо Хуан
71' Желтая карточкаСигневич Николай
85' Желтая карточкаЛисгарас Христос
1:0
88' ГолВальенте Хосе
90' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
90' Желтая карточкаПападопулос Никос
90' Желтая карточкаБенито Асьер
Ход матча
32'
33'
44'
71'
85'
88'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 18
-
53 Владение мячом, % 47
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
21
Кастро
Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
Главный тренер: Marco Grote
История личных встреч
Астерас
Аполлон Смирнис
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.33
|Рехис Франсеск
|3
|0.17
|Риера Адриан
|3
|0.17
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.11
|Вальенте Хосе
|1
|0.06
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Тилика Лео
|1
|0.06
|Христопулос Яннис
|1
|0.06
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.18
|Памлидис Георгиос
|2
|0.12
|Дауда Абиола
|1
|0.06
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.06
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Лисгарас Христос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Кастро Фабри
|4
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
8%
1
33%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
6
19
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
17%
3
16%
1-15
3
50%
2
11%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
6
32%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Пропущено
14
28
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
14%
5
18%
1-15
4
29%
4
14%
16-30
4
29%
2
7%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
0
0%
9
32%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0
Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|7.
|Астерас
|18
|7
|5
|6
|18 - 15
|26
|8.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|17
|1
|6
|10
|7 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|8
|0
|1
|7
|3 - 19
|1