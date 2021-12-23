Англия: .Чемпионшип 2021-2022
История личных встреч
Блэкберн
Мидлсбро
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
18 матчей
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бреретон Бен
|20 (4)
|0.74
|Галлахер Сэм
|5
|0.19
|Ротуэлл Джо
|3
|0.11
|Долан Тайрис
|3
|0.11
|Хадра Реда
|3
|0.11
|Ленихан Дарра
|2
|0.07
|Пикеринг Харри
|2
|0.07
|Айяла Даниэль
|2
|0.07
|Бакли Джон
|1
|0.04
|Поведа Иан
|1
|0.04
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.04
|Трэвис Льюис
|0
|0
|Давенпорт Джейкоб
|0
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крукс Мэтт
|6
|0.23
|Шпорар Андраж
|6 (2)
|0.23
|Уотмор Данкан
|4
|0.15
|Макнейр Пэдди
|3 (1)
|0.12
|Кобурн Джош
|3
|0.12
|Икпеазу Уче
|2 (1)
|0.08
|Джонс Исайя
|1
|0.04
|Тавернер Маркус
|1
|0.04
|Хаусон Джонатан
|1
|0.04
|Бола Марк
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Эрнандес Онел
|1
|0.04
|Бамба Сулейман
|0
|0
|Фрай Даэл
|0
|0
|Дейкстел Анферни
|0
|0
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленихан Дарра
|8
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|6
|1
|Бакли Джон
|7
|0
|Трэвис Льюис
|6
|0
|Бреретон Бен
|6
|0
|Ротуэлл Джо
|5
|0
|Ньямб Райан
|3
|1
|Галлахер Сэм
|4
|0
|Долан Тайрис
|4
|0
|Картер Хейден
|2
|1
|Айяла Даниэль
|3
|0
|Пикеринг Харри
|3
|0
|Камински Томас
|2
|0
|Поведа Иан
|2
|0
|Джонсон Брэдли
|1
|0
|Эдун Тайо
|1
|0
|Баттерворт Дэниел
|1
|0
|Ранкин-Костелло Джо
|1
|0
|Хадра Реда
|1
|0
|Кларксон Лейтон
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пелтьер Ли
|8
|0
|Крукс Мэтт
|6
|1
|Макнейр Пэдди
|7
|0
|Хаусон Джонатан
|5
|0
|Джонс Исайя
|5
|0
|Шпорар Андраж
|3
|0
|Икпеазу Уче
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Бамба Сулейман
|2
|0
|Эрнандес Онел
|2
|0
|Фрай Даэл
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Морси Сэм
|0
|1
|Тейлор Нил
|1
|0
|Холл Грант
|1
|0
|Уотмор Данкан
|1
|0
|Олусанья Тойоси
|1
|0
|Дейкстел Анферни
|1
|0
|Кобурн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
3%
1
8%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
9
29%
29%
2
15%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
2
6%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
15%
4
18%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Забито
44
35
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
7%
5
14%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
12
27%
3
9%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
4
9%
10
29%
76-90
Пропущено
30
21
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Халл Сити - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0
Блэкберн - Барнсли 2:1 Блэкберн - Бирмингем 4:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:0 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Бристоль Сити - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 3:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Дерби - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Рединг 2:0 КПР - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ковентри 2:2 Блэкпул - Блэкберн 2:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Кардифф Сити 5:1
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0
Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0 Рединг - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Блэкпул 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|70 - 23
|54
|2.
|Блэкберн
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|44 - 30
|49
|3.
|Борнмут
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|43 - 23
|49
|4.
|КПР
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|38 - 30
|44
|5.
|Мидлсбро
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|31 - 25
|42
|6.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|31 - 20
|42
|7.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 30
|41
|8.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|30 - 25
|38
|9.
|Ковентри
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 28
|37
|10.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|33 - 28
|37
|11.
|Лутон Таун
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|36 - 29
|35
|12.
|Миллуолл
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|27 - 28
|33
|13.
|Блэкпул
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|27 - 32
|33
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 32
|33
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|29 - 32
|33
|16.
|Бристоль Сити
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|32 - 45
|30
|17.
|Бирмингем
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|26 - 39
|28
|18.
|Суонси
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|27 - 32
|28
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|22 - 31
|26
|20.
|Кардифф Сити
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 44
|23
|21.
|Рединг
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|30 - 47
|22
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|21 - 48
|19
|23.
|Барнсли
|Заявка
|24
|2
|8
|14
|16 - 36
|14
|24.
|Дерби
|Заявка
|26
|8
|11
|7
|25 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 12
|30
|2.
|Блэкберн
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 17
|30
|3.
|Мидлсбро
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|5.
|Борнмут
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 13
|24
|6.
|КПР
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|7.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 15
|24
|8.
|Ковентри
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 11
|23
|9.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 15
|21
|10.
|Сток Сити
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 13
|21
|11.
|Блэкпул
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 15
|20
|12.
|Лутон Таун
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|13.
|Миллуолл
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|14.
|Бристоль Сити
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Суонси
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|16.
|Рединг
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|17.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|20.
|Бирмингем
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|21.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 11
|14
|22.
|Барнсли
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|23.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 19
|7
|24.
|Дерби
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|16 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Борнмут
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 10
|25
|2.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|34 - 11
|24
|3.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|4.
|КПР
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|5.
|Блэкберн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 21
|19
|7.
|Сток Сити
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 12
|17
|8.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 15
|17
|9.
|Мидлсбро
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|10.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 14
|16
|11.
|Кардифф Сити
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 25
|16
|12.
|Лутон Таун
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Миллуолл
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|14.
|Ковентри
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Бирмингем
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|16.
|Блэкпул
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|18.
|Дерби
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|19.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|20.
|Суонси
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 15
|11
|22.
|Рединг
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|12 - 20
|6
|23.
|Барнсли
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 21
|4
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|0
|11
|6 - 33
|3
Прогнозы на матч Блэкберн - Мидлсбро
Исход игры
Блэкберн
72.9% (35)
Ничья
14.6% (7)
Мидлсбро
12.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
77.08% (37)
Нет
22.92% (11)
Популярный счёт
2:1 Блэкберн
52.1% (25)
1:0 Блэкберн
14.6% (7)
1:1 Ничья
12.5% (6)
1:2 Мидлсбро
8.3% (4)
2:0 Блэкберн
6.3% (3)
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