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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Блэкберн
 
Позже

Стадион:
Мидлсбро
Прогнозы 48
Блэкберн 72.9% (35)
X 14.6% (7)
Мидлсбро 12.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Мидлсбро
2.68
3.32
2.86
Все Коэффициенты

История личных встреч

Блэкберн
Мидлсбро

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

18 матчей

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.1%
72.2%
16.7%
2 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бреретон Бен 20 (4) 0.74
Галлахер Сэм 5 0.19
Ротуэлл Джо 3 0.11
Долан Тайрис 3 0.11
Хадра Реда 3 0.11
Ленихан Дарра 2 0.07
Пикеринг Харри 2 0.07
Айяла Даниэль 2 0.07
Бакли Джон 1 0.04
Поведа Иан 1 0.04
Ван Хеке Ян-Поль 1 0.04
Трэвис Льюис 0 0
Давенпорт Джейкоб 0 0
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крукс Мэтт 6 0.23
Шпорар Андраж 6 (2) 0.23
Уотмор Данкан 4 0.15
Макнейр Пэдди 3 (1) 0.12
Кобурн Джош 3 0.12
Икпеазу Уче 2 (1) 0.08
Джонс Исайя 1 0.04
Тавернер Маркус 1 0.04
Хаусон Джонатан 1 0.04
Бола Марк 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Эрнандес Онел 1 0.04
Бамба Сулейман 0 0
Фрай Даэл 0 0
Дейкстел Анферни 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленихан Дарра 8 0
Ван Хеке Ян-Поль 6 1
Бакли Джон 7 0
Трэвис Льюис 6 0
Бреретон Бен 6 0
Ротуэлл Джо 5 0
Ньямб Райан 3 1
Галлахер Сэм 4 0
Долан Тайрис 4 0
Картер Хейден 2 1
Айяла Даниэль 3 0
Пикеринг Харри 3 0
Камински Томас 2 0
Поведа Иан 2 0
Джонсон Брэдли 1 0
Эдун Тайо 1 0
Баттерворт Дэниел 1 0
Ранкин-Костелло Джо 1 0
Хадра Реда 1 0
Кларксон Лейтон 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелтьер Ли 8 0
Крукс Мэтт 6 1
Макнейр Пэдди 7 0
Хаусон Джонатан 5 0
Джонс Исайя 5 0
Шпорар Андраж 3 0
Икпеазу Уче 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Бола Марк 3 0
Бамба Сулейман 2 0
Эрнандес Онел 2 0
Фрай Даэл 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Морси Сэм 0 1
Тейлор Нил 1 0
Холл Грант 1 0
Уотмор Данкан 1 0
Олусанья Тойоси 1 0
Дейкстел Анферни 1 0
Кобурн Джош 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
1
3%
1
8%
1-15
4
13%
3
23%
16-30
9
29%
29%
2
15%
31-45
8
26%
1
8%
46-60
7
23%
2
15%
61-75
2
6%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
15%
4
18%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

44
35
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
3
7%
5
14%
1-15
6
14%
6
17%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
12
27%
3
9%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
4
9%
10
29%
76-90

Пропущено

30
21
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
5
17%
7
33%
46-60
5
17%
5
24%
61-75
7
23%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Халл Сити - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Блэкберн 0:1 Уиган - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 0:0
Блэкберн - Барнсли 2:1 Блэкберн - Бирмингем 4:0 Борнмут - Блэкберн 0:2 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:0 Сток Сити - Блэкберн 0:1 Блэкберн - Питерборо Юнайтед 4:0 Бристоль Сити - Блэкберн 1:1 Блэкберн - Шеффилд Юнайтед 3:1 Блэкберн - Фулхэм 0:7 Дерби - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Рединг 2:0 КПР - Блэкберн 1:0 Блэкберн - Ковентри 2:2 Блэкпул - Блэкберн 2:1 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:2 Блэкберн - Кардифф Сити 5:1
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мидлсбро - Рединг 2:1 Мэнсфилд - Мидлсбро 2:3 Блэкпул - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0
Мидлсбро - Борнмут 1:0 Сток Сити - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Суонси 1:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 1:2 Мидлсбро - Миллуолл 1:1 Вест Бромвич - Мидлсбро 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 3:1 Мидлсбро - Бирмингем 0:2 Кардифф Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Барнсли 2:0 Мидлсбро - Питерборо Юнайтед 2:0 Халл Сити - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Юнайтед 2:0 Рединг - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Блэкпул 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 26 16 6 4 70 - 23 54
2. Блэкберн Заявка 27 14 7 6 44 - 30 49
3. Борнмут Заявка 26 14 7 5 43 - 23 49
4. КПР Заявка 25 13 5 7 38 - 30 44
5. Мидлсбро Заявка 26 12 6 8 31 - 25 42
6. Вест Бромвич Заявка 26 11 9 6 31 - 20 42
7. Хаддерсфилд Таун Заявка 27 11 8 8 33 - 30 41
8. Сток Сити Заявка 25 11 5 9 30 - 25 38
9. Ковентри Заявка 24 10 7 7 33 - 28 37
10. Ноттингем Форест Заявка 26 10 7 9 33 - 28 37
11. Лутон Таун Заявка 24 9 8 7 36 - 29 35
12. Миллуолл Заявка 25 8 9 8 27 - 28 33
13. Блэкпул Заявка 26 9 6 11 27 - 32 33
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 9 6 9 31 - 32 33
15. Престон Норт Энд Заявка 25 8 9 8 29 - 32 33
16. Бристоль Сити Заявка 26 8 6 12 32 - 45 30
17. Бирмингем Заявка 26 7 7 12 26 - 39 28
18. Суонси Заявка 23 7 7 9 27 - 32 28
19. Халл Сити Заявка 26 7 5 14 22 - 31 26
20. Кардифф Сити Заявка 25 6 5 14 26 - 44 23
21. Рединг Заявка 26 8 4 14 30 - 47 22
22. Питерборо Юнайтед Заявка 24 5 4 15 21 - 48 19
23. Барнсли Заявка 24 2 8 14 16 - 36 14
24. Дерби Заявка 26 8 11 7 25 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 14 9 3 2 36 - 12 30
2. Блэкберн Заявка 14 9 3 2 30 - 17 30
3. Мидлсбро Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
4. Вест Бромвич Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
5. Борнмут Заявка 12 7 3 2 26 - 13 24
6. КПР Заявка 13 7 3 3 17 - 11 24
7. Хаддерсфилд Таун Заявка 13 7 3 3 19 - 15 24
8. Ковентри Заявка 12 7 2 3 20 - 11 23
9. Престон Норт Энд Заявка 13 5 6 2 18 - 15 21
10. Сток Сити Заявка 13 6 3 4 17 - 13 21
11. Блэкпул Заявка 14 6 2 6 12 - 15 20
12. Лутон Таун Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
13. Миллуолл Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
14. Бристоль Сити Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Суонси Заявка 11 4 4 3 14 - 12 16
16. Рединг Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
17. Питерборо Юнайтед Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
18. Ноттингем Форест Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
19. Халл Сити Заявка 13 4 3 6 13 - 16 15
20. Бирмингем Заявка 12 4 3 5 13 - 16 15
21. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 4 2 4 15 - 11 14
22. Барнсли Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
23. Кардифф Сити Заявка 12 2 1 9 9 - 19 7
24. Дерби Заявка 13 6 5 2 16 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Борнмут Заявка 14 7 4 3 17 - 10 25
2. Фулхэм Заявка 12 7 3 2 34 - 11 24
3. Ноттингем Форест Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
4. КПР Заявка 12 6 2 4 21 - 19 20
5. Блэкберн Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 5 4 5 16 - 21 19
7. Сток Сити Заявка 12 5 2 5 13 - 12 17
8. Хаддерсфилд Таун Заявка 14 4 5 5 14 - 15 17
9. Мидлсбро Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
10. Вест Бромвич Заявка 14 4 4 6 13 - 14 16
11. Кардифф Сити Заявка 13 4 4 5 17 - 25 16
12. Лутон Таун Заявка 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Миллуолл Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
14. Ковентри Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15. Бирмингем Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
16. Блэкпул Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
17. Бристоль Сити Заявка 12 4 1 7 17 - 28 13
18. Дерби Заявка 13 2 6 5 9 - 13 12
19. Престон Норт Энд Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
20. Суонси Заявка 12 3 3 6 13 - 20 12
21. Халл Сити Заявка 13 3 2 8 9 - 15 11
22. Рединг Заявка 12 4 0 8 12 - 20 6
23. Барнсли Заявка 12 0 4 8 8 - 21 4
24. Питерборо Юнайтед Заявка 12 1 0 11 6 - 33 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Блэкберн - Мидлсбро от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2022, осталось 2 дня 18 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Блэкберн 72.9% (35)
    X 14.6% (7)
    Мидлсбро 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Блэкберн
    Ничья
    Мидлсбро
    2.68
    3.32
    2.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Блэкберн - Мидлсбро онлайн


    Прогнозы на матч Блэкберн - Мидлсбро

    Исход игры
    Блэкберн
    72.9% (35)
    Ничья
    14.6% (7)
    Мидлсбро
    12.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.08% (37)
    Нет
    22.92% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Блэкберн
    52.1% (25)
    1:0 Блэкберн
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    1:2 Мидлсбро
    8.3% (4)
    2:0 Блэкберн
    6.3% (3)
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    Мидлсбро

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