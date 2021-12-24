Англия: Кубок лиги 2021-2022
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
36 матчей
30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|1.25
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.75
|Пепе Николя
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.5
|Чамберс Калум
|1
|0.25
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.25
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Патино Чарли
|1
|0.25
|Седрик Соареш
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|4
|1.33
|Ориги Дивок
|2
|0.67
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.33
|Жота Диогу
|1
|0.33
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фирмино Роберто
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седрик Соареш
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
29.9% (58)
Ничья
20.6% (40)
Ливерпуль
49.5% (96)
Тотал 2.5
Больше
70.9% (95)
Меньше
29.1% (39)
Обе команды забьют
Да
91.04% (122)
Нет
8.96% (12)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
29.4% (57)
1:1 Ничья
13.9% (27)
2:1 Арсенал
9.8% (19)
2:2 Ничья
5.2% (10)
0:1 Ливерпуль
3.1% (6)
1:0 Арсенал
2.6% (5)
2:3 Ливерпуль
2.1% (4)
3:2 Арсенал
1.5% (3)
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