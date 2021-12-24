  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 59
Арсенал 28.8% (17)
X 23.7% (14)
Ливерпуль 47.5% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
2.30
3.90
3.34
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

36 матчей

30.6%
36.1%
33.3%
11 побед 13 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 1.25
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.75
Пепе Николя 2 0.5
Ляказетт Александр 2 (1) 0.5
Чамберс Калум 1 0.25
Смит-Роу Эмил 1 0.25
Сака Букайо 1 0.25
Патино Чарли 1 0.25
Седрик Соареш 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 4 1.33
Ориги Дивок 2 0.67
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.33
Жота Диогу 1 0.33
Милнер Джеймс 0 0
Фирмино Роберто 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седрик Соареш 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Арсенал 28.8% (17)
    X 23.7% (14)
    Ливерпуль 47.5% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ливерпуль
    2.30
    3.90
    3.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Ливерпуль

    Исход игры
    Арсенал
    28.8% (17)
    Ничья
    23.7% (14)
    Ливерпуль
    47.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.3% (22)
    1:1 Ничья
    13.6% (8)
    2:1 Арсенал
    10.2% (6)
    2:2 Ничья
    8.5% (5)
    0:1 Ливерпуль
    5.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Ливерпуль

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1500 рублей для новых игроков!
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     