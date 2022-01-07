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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 54
Ливерпуль 94.4% (51)
X 3.7% (2)
Арсенал 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Арсенал
2.23
3.87
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 4 1.33
Ориги Дивок 2 0.67
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.33
Жота Диогу 1 0.33
Милнер Джеймс 0 0
Фирмино Роберто 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 1.25
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.75
Пепе Николя 2 0.5
Ляказетт Александр 2 (1) 0.5
Чамберс Калум 1 0.25
Смит-Роу Эмил 1 0.25
Сака Букайо 1 0.25
Патино Чарли 1 0.25
Седрик Соареш 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортон Тайлер 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седрик Соареш 1 0
Балогун Фоларин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
2 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ливерпуль 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Арсенал 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    2.23
    3.87
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Арсенал
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.51% (37)
    Меньше
    24.49% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    48.1% (26)
    1:0 Ливерпуль
    11.1% (6)
    3:1 Ливерпуль
    11.1% (6)
    2:0 Ливерпуль
    9.3% (5)
    3:2 Ливерпуль
    7.4% (4)
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    Ливерпуль
    Арсенал

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