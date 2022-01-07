Англия: Кубок лиги 2021-2022
История личных встреч
Ливерпуль
Арсенал
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|4
|1.33
|Ориги Дивок
|2
|0.67
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.33
|Жота Диогу
|1
|0.33
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фирмино Роберто
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|1.25
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.75
|Пепе Николя
|2
|0.5
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.5
|Чамберс Калум
|1
|0.25
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.25
|Сака Букайо
|1
|0.25
|Патино Чарли
|1
|0.25
|Седрик Соареш
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортон Тайлер
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седрик Соареш
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1
Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Арсенал
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
48.1% (26)
1:0 Ливерпуль
11.1% (6)
3:1 Ливерпуль
11.1% (6)
2:0 Ливерпуль
9.3% (5)
3:2 Ливерпуль
7.4% (4)
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