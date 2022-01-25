Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
1:0
17' ГолФолами Бен
1:1
37' ГолНинкович Милош
2:1
77' ГолКруз Робби
2:2
81' ГолБобо
82' Желтая карточкаКелава Иван
90' Желтая карточкаБобо
90' Желтая карточкаАмини Мустафа
Ход матча
17'
1:0
37'
1:1
63'
69'
77'
2:1
81'
2:2
82'
90'
90'
20
Келава
Иван
14
Барнетт
Джей
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Сидней
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 20 побед
47 матчей
25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
25.5%
44.7%
29.8%
12 побед 21 ничья 14 побед
Второй тайм
25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|4
|0.5
|Марджиотта Франческо
|2
|0.25
|Фолами Бен
|2
|0.25
|Круз Робби
|1
|0.13
|Родерик Миранда
|1
|0.13
|Бриллант Джошуа
|1
|0.13
|Герия Джейсон
|1
|0.13
|Nishan Velupillay
|1
|0.13
|Рохас Марко
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берджесс Макс
|1
|0.14
|Бухагьяр Трент
|1
|0.14
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.14
|Касерес Энтони
|1 (1)
|0.14
|Нинкович Милош
|1
|0.14
|Бобо
|1
|0.14
|Элвис Камсоба
|1
|0.14
|Patrick Wood
|1
|0.14
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Келава Иван
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Амини Мустафа
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0
Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Сидней
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|12.
|Брисбен Роар
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0