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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
2:2
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
17' Гол
Фолами Бен
1:1
37' Гол
Нинкович Милош
2:1
77' Гол
Круз Робби
2:2
81' Гол
Бобо
82' Желтая карточка
Келава Иван
90' Желтая карточка
Бобо
90' Желтая карточка
Амини Мустафа
90'+9
20
Келава
Иван
14
Барнетт
Джей
2
Герия
Джейсон
6
Броксхэм
Ли
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
20
Хьюард-Белль
Том
21
Ван
Дер
Сааг
Гарри
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
32
Patrick
Yazbek
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
12
Бухагьяр
Трент
27
Элвис
Камсоба
Мельбурн Виктори
Сидней

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Сидней

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
47.4%
12 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 20 побед

47 матчей

25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

25.5%
44.7%
29.8%
12 побед 21 ничья 14 побед

Второй тайм

25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед

История матчей

2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 4 0.5
Марджиотта Франческо 2 0.25
Фолами Бен 2 0.25
Круз Робби 1 0.13
Родерик Миранда 1 0.13
Бриллант Джошуа 1 0.13
Герия Джейсон 1 0.13
Nishan Velupillay 1 0.13
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берджесс Макс 1 0.14
Бухагьяр Трент 1 0.14
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.14
Касерес Энтони 1 (1) 0.14
Нинкович Милош 1 0.14
Бобо 1 0.14
Элвис Камсоба 1 0.14
Patrick Wood 1 0.14

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Келава Иван 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Амини Мустафа 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Бобо 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
33%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
21%
3
33%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0
Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
4. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Вестерн Юнайтед 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Сидней 7 1 3 3 8 - 9 6
11. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фолами Бен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 2:2 Сидней онлайн


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