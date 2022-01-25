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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
1:0
32' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
47' Желтая карточка
Хара Таити
50' Желтая карточка
Какас Либерато
1:1
54' Гол
Хара Таити
90'+5
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
31
Руссо
Алессандро
4
Хасиока
Даики
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
13
Какас
Либерато
8
Райтц
Рокко
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
Антверпен
4-3-1-2
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Антверпен
Сент-Трейден

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.7
Бенсон Манюэль 5 0.22
Фишер Виктор 3 0.13
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.13
Саматта Мбвана 2 0.09
Наингголан Раджа 2 0.09
Верстрате Биргер 2 0.09
Энгельс Бьорн 2 0.09
Геркенс Питер 1 0.04
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Юсуф Альхассан 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Таити 5 0.21
Брюлс Кристиан 4 (2) 0.17
Хаяси Даити 3 0.13
Судзуки Юма 2 0.08
Конате Мори 2 0.08
Де Риддер Стив 1 0.04
Ляйстнер Тони 1 0.04
Номбе Мбойо 1 0.04
Райтц Рокко 1 0.04
Бауэр Роберт 1 0.04
Койта Абубакари 1 0.04
Лавале Димитри 1 0.04
Балонго Нельсон 1 0.04
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 6 1
Верстрате Биргер 6 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 5 1
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Хасиока Даики 4 0
Хара Таити 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Конате Мори 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
2
25%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
32%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Пропущено

12
20
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
4
33%
5
25%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Забито

40
24
13 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
1
3%
2
8%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
8
20%
5
21%
31-45
8
20%
5
21%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
9
23%
6
25%
76-90

Пропущено

26
37
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
1
4%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
7
27%
5
14%
31-45
8
31%
8
22%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
7
27%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2
Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 23 9 4 10 34 - 29 31
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Зульте-Варегем 22 6 5 11 32 - 48 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
13. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
14. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Бенсон Манюэль уходит с поля. Миёши Коджи выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Михел Анже Баликвиша бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 1:1 Сент-Трейден онлайн


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