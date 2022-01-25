Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Босуил
1:0
32' ГолБаликвиша Мишель-Анже
47' Желтая карточкаХара Таити
50' Желтая карточкаКакас Либерато
1:1
54' ГолХара Таити
Ход матча
32'
47'
50'
54'
1:1
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
20
Бауэр
Роберт
15
Хаяси
Даити
18
Хара
Таити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Антверпен
Сент-Трейден
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.7
|Бенсон Манюэль
|5
|0.22
|Фишер Виктор
|3
|0.13
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.13
|Саматта Мбвана
|2
|0.09
|Наингголан Раджа
|2
|0.09
|Верстрате Биргер
|2
|0.09
|Энгельс Бьорн
|2
|0.09
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Таити
|5
|0.21
|Брюлс Кристиан
|4 (2)
|0.17
|Хаяси Даити
|3
|0.13
|Судзуки Юма
|2
|0.08
|Конате Мори
|2
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|Ляйстнер Тони
|1
|0.04
|Номбе Мбойо
|1
|0.04
|Райтц Рокко
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|1
|0.04
|Койта Абубакари
|1
|0.04
|Лавале Димитри
|1
|0.04
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Верстрате Биргер
|6
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Хара Таити
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 17
0
0%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
5
24%
2
25%
61-75
6
29%
2
25%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
32%
3
19%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90
Пропущено
12
20
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
4
33%
5
25%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Забито
40
24
13 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
1
3%
2
8%
1-15
4
10%
2
8%
16-30
8
20%
5
21%
31-45
8
20%
5
21%
46-60
10
25%
4
17%
61-75
9
23%
6
25%
76-90
Пропущено
26
37
8 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
1
4%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
7
27%
5
14%
31-45
8
31%
8
22%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
7
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2
Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Зульте-Варегем
|22
|6
|5
|11
|32 - 48
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3