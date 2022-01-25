Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
8' ГолАмброз Тьерри
30' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
36' Желтая карточкаТанье Антон
59' Желтая карточкаДанкан Кайл
1:1
74' ГолЮльсагер Эндрю
90' Желтая карточкаМакгихан Кэмерон
Ход матча
8'
0:1
36'
59'
69'
74'
1:1
90'
31
Годо
Бруно
19
Бруно
Джанни
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Гент
Остенде
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
29 матчей
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|10
|0.42
|Депуатр Лоран
|6
|0.25
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.13
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.13
|Фортуна Нуриу
|2
|0.08
|Безус Роман
|2 (1)
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.48
|Амброз Тьерри
|5
|0.22
|Бэтцнер Ник
|2
|0.09
|Якель Фредерик
|2
|0.09
|Амаде Альфонс
|2
|0.09
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|8
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Танье Антон
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
10
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 18
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
4
40%
46-60
7
30%
2
20%
61-75
2
9%
1
10%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
5
31%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Пропущено
11
29
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
18%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
3
27%
3
10%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
7
24%
76-90
Забито
34
24
16 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
4
12%
3
13%
1-15
5
15%
2
8%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
6
25%
46-60
9
26%
6
25%
61-75
3
9%
4
17%
76-90
Пропущено
25
45
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
7 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 20
6
24%
6
13%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
12%
7
16%
31-45
4
16%
7
16%
46-60
6
24%
8
18%
61-75
6
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2
Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|1:1
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|1:1
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Кортрейк
|1:1
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|8.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Остенде
|1:1
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|16.
|Зульте-Варегем
|22
|6
|5
|11
|32 - 48
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|1:1
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|1:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|1:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|1:1
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Кортрейк
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Остенде
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3