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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
1:1
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
0:1
8' Гол
Амброз Тьерри
30' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
36' Желтая карточка
Танье Антон
59' Желтая карточка
Данкан Кайл
1:1
74' Гол
Юльсагер Эндрю
90' Желтая карточка
Макгихан Кэмерон
90'+5
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Окуму
Джозеф
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
6
Овусу
Элиша
13
Де
Сар
Жюльен
3
Опери
Кристофер
17
Юльсагер
Эндрю
19
Бруно
Джанни
14
Кастро-Монтес
Алессио
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
4
Данкан
Кайл
8
Макгихан
Кэмерон
34
Бэтцнер
Ник
18
Сакамото
Тацухиро
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
7
Матам
Тео
Ндика
Гент
3-4-3
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Гент
Остенде

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

29 матчей

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПОЗПВЛЕ
2:1
ТМК
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:2
К
2:2
ПДА
0:4
ПДА
2:3
ПДА
0:2
ЛППОЧГ
4:3
ЛППОЧГ
1:1
К
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛП
5:2
ЛП
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 10 0.42
Депуатр Лоран 6 0.25
Кастро-Монтес Алессио 3 0.13
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.13
Фортуна Нуриу 2 0.08
Безус Роман 2 (1) 0.08
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Юльсагер Эндрю 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.48
Амброз Тьерри 5 0.22
Бэтцнер Ник 2 0.09
Якель Фредерик 2 0.09
Амаде Альфонс 2 0.09
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 8 0
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Безус Роман 3 0
Годо Бруно 3 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Опери Кристофер 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Танье Антон 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Макгихан Кэмерон 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
2
8%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
8
33%
2
18%
61-75
2
8%
1
9%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
5
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
2
18%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Пропущено

11
29
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
18%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
5
17%
31-45
3
27%
3
10%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
7
24%
76-90

Забито

35
25
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
4
11%
4
16%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
7
20%
3
12%
31-45
6
17%
6
24%
46-60
10
29%
6
24%
61-75
3
9%
4
16%
76-90

Пропущено

26
46
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
7
27%
6
13%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
12%
7
15%
31-45
4
15%
7
15%
46-60
6
23%
9
20%
61-75
6
23%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2
Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 23 9 4 10 34 - 29 31
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
16. Зульте-Варегем 22 6 5 11 32 - 48 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
11. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
13. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
14. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Anton Tanghe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Кастро-Монтес Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Амброз Тьерри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 1:1 Остенде онлайн


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