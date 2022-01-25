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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Шарлеруа
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
14' Гол
Ружо Лукас
1:1
21' Гол
Байо Вакун
39' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
63' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
80' Желтая карточка
Ружо Лукас
90'+3
1
Камара
Бингуру
4
Ван
Клеемпут
Жюль
25
Озорнвафор
Валентин
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
6
Зоргане
Адем
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
9
Байо
Вакун
70
Anass
Zaroury
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
4
Ватанабэ
Цуёси
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
8
Палаверса
Анте
14
Сиссоко
Самбу
II
7
Мбайо
Дилан
18
Abdelkahar
Kadri
29
Марлос
Морено
9
Billel
Messaoudi
Шарлеруа
3-5-2
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Шарлеруа
Кортрейк

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ТМК
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ТМС
0:4
ТМС
1:1
ПДА
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ТМК
0:3
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛЖ
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.54
Голизадех Али 6 0.25
Мориока Риота 4 0.17
Anass Zaroury 3 0.13
Бессиль Лоик 2 0.08
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Ван Клеемпут Жюль 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.39
Гейе Папе Хабиб 5 0.22
Д'Эне Кристоф 3 0.13
Вандандриш Кевин 2 0.09
Шевалье Тедди 2 0.09
Мбайо Дилан 2 0.09
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Сейнсбери Трент 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Марлос Морено 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Abdelkahar Kadri 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 5 0
Илаймахаритра Марко 4 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 6 1
Сейнсбери Трент 6 0
Вандандриш Кевин 6 0
Ружо Лукас 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Д'Эне Кристоф 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Мбайо Дилан 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Сиссоко Самбу II 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
9
64%
3
18%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

25
13
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
8
32%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
3
12%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90

Забито

39
30
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
8
21%
3
10%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
4
10%
5
17%
31-45
9
23%
8
27%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
12
31%
7
23%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
9
33%
3
13%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
26%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 1:1 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 1:1 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 1:1 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 23 9 4 10 34 - 29 31
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Остенде 1:1 23 7 3 13 25 - 46 24
16. Зульте-Варегем 22 6 5 11 32 - 48 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 1:1 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 1:1 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 1:1 10 4 4 2 13 - 11 16
10. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
11. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
13. Остенде 1:1 12 4 1 7 14 - 29 13
14. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 1:1 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 1:1 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 1:1 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Остенде 1:1 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Abdelkahar Kadri получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Байо Вакун бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Ружо Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Кортрейк
3.46
3.70
8.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 1:1 Кортрейк онлайн


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Шарлеруа
Кортрейк

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