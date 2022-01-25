Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Дю Паи де Шарлеруа
0:1
14' ГолРужо Лукас
1:1
21' ГолБайо Вакун
39' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
63' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
80' Желтая карточкаРужо Лукас
Ход матча
14'
0:1
21'
1:1
39'
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
28 Нкуба КенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Шарлеруа
Кортрейк
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.54
|Голизадех Али
|6
|0.25
|Мориока Риота
|4
|0.17
|Anass Zaroury
|3
|0.13
|Бессиль Лоик
|2
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.39
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.22
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.13
|Вандандриш Кевин
|2
|0.09
|Шевалье Тедди
|2
|0.09
|Мбайо Дилан
|2
|0.09
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Марлос Морено
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|5
|0
|Илаймахаритра Марко
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|6
|1
|Сейнсбери Трент
|6
|0
|Вандандриш Кевин
|6
|0
|Ружо Лукас
|6
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Д'Эне Кристоф
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Мбайо Дилан
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Сиссоко Самбу II
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
1 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
4
29%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
9
64%
3
18%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Забито
25
13
16 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
8
32%
1
8%
1-15
5
20%
1
8%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
5
20%
2
15%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
3
12%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
1
10%
76-90
Забито
39
30
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
8
21%
3
10%
1-15
5
13%
2
7%
16-30
4
10%
5
17%
31-45
9
23%
8
27%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
12
31%
7
23%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
9
33%
3
13%
31-45
3
11%
5
22%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
7
26%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Эйпен 1:1 Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2
Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|1:1
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|1:1
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Кортрейк
|1:1
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|8.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Остенде
|1:1
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|16.
|Зульте-Варегем
|22
|6
|5
|11
|32 - 48
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|1:1
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|1:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|1:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|1:1
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Кортрейк
|1:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|1:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Остенде
|1:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3