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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
20
Жота
Диогу
9
Фирмино
Роберто
17
Джонс
Кёртис
40
Фернандес
Альваро
III
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
7
Каньос
Серхи
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Ливерпуль
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Брентфорд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.8
Жота Диогу 10 0.5
Мане Садио 8 0.4
Фирмино Роберто 4 0.2
Александер-Арнольд Трент 2 0.1
Хендерсон Джордан 2 0.1
Кейта Наби 2 0.1
Ориги Дивок 2 0.1
Робертсон Эндрю 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Минамино Такуми 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.2
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.15
Висса Йоан 3 0.15
Каньос Серхи 2 0.1
Генри Рико 2 0.1
Янельт Витали 2 0.1
Янссон Понтус 1 0.05
Норгор Кристиан 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.05
Йоргенсен Матиас 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Юрген Клопп 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Бех Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
9%
3
23%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
2
15%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
4
24%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
1
17%
2
12%
76-90

Забито

31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
5
16%
4
33%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

53
25
27 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
8
15%
3
12%
1-15
8
15%
6
24%
16-30
11
21%
4
16%
31-45
8
15%
3
12%
46-60
8
15%
3
12%
61-75
10
19%
6
24%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
2
12%
6
21%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
4
24%
7
24%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
6
35%
6
21%
61-75
2
12%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 15 часов 19 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 98
    Ливерпуль 96.9% (95)
    X 1% (1)
    Брентфорд 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Брентфорд
    1.29
    6.29
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Брентфорд

    Исход игры
    Ливерпуль
    96.9% (94)
    Ничья
    1% (1)
    Брентфорд
    2.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.44% (49)
    Меньше
    45.56% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    32.22% (29)
    Нет
    67.78% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    37.1% (36)
    3:0 Ливерпуль
    18.6% (18)
    3:1 Ливерпуль
    17.5% (17)
    2:1 Ливерпуль
    8.2% (8)
    1:0 Ливерпуль
    5.2% (5)
    4:0 Ливерпуль
    2.1% (2)
    4:1 Ливерпуль
    2.1% (2)
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    Брентфорд

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