Англия: Премьер-лига 2021-2022
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
17
Джонс
Кёртис
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
17 Джонс КёртисНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ливерпуль
Брентфорд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.8
|Жота Диогу
|10
|0.5
|Мане Садио
|8
|0.4
|Фирмино Роберто
|4
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.1
|Хендерсон Джордан
|2
|0.1
|Кейта Наби
|2
|0.1
|Ориги Дивок
|2
|0.1
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.05
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.2
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.15
|Висса Йоан
|3
|0.15
|Каньос Серхи
|2
|0.1
|Генри Рико
|2
|0.1
|Янельт Витали
|2
|0.1
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Расмуссен Мадс
|1
|0.05
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
9%
3
23%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
5
23%
2
15%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
17%
4
24%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
1
17%
2
12%
76-90
Забито
31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
5
16%
2
17%
46-60
5
16%
2
17%
61-75
5
16%
4
33%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
4
33%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
2
17%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Забито
53
25
27 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
8
15%
3
12%
1-15
8
15%
6
24%
16-30
11
21%
4
16%
31-45
8
15%
3
12%
46-60
8
15%
3
12%
61-75
10
19%
6
24%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 16
2
12%
6
21%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
4
24%
7
24%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
6
35%
6
21%
61-75
2
12%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брентфорд
Исход игры
Ливерпуль
96.9% (94)
Ничья
1% (1)
Брентфорд
2.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.44% (49)
Меньше
45.56% (41)
Обе команды забьют
Да
32.22% (29)
Нет
67.78% (61)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
37.1% (36)
3:0 Ливерпуль
18.6% (18)
3:1 Ливерпуль
17.5% (17)
2:1 Ливерпуль
8.2% (8)
1:0 Ливерпуль
5.2% (5)
4:0 Ливерпуль
2.1% (2)
4:1 Ливерпуль
2.1% (2)
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