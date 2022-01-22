  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2021-2022

Индия: Суперлига Индии 2021-2022

2021-2022
Ченнаин
2:1
Второй тайм: 67'
Нортист Юнайтед
0'
0:1
35' Гол
Ralte Laldanmawia
43' Желтая карточка
Коман Владимир
1:1
52' Гол
Борысюк Ариэль
55' Желтая карточка
Suhair VP
2:1
59' Гол
Коман Владимир
67'
24
Debjit
Majumder
3
Mohammad
Sajid
Dhot
23
Дамьянович
Славко
21
Дас
Нараян
12
Khumanthem
Meetei
77
Коман
Владимир
16
Борысюк
Ариэль
15
Тапа
Анируд
18
Jerry
Lalrinzuala
9
Вальскис
Нериюс
11
Rahim
Ali
32
Mirshad
Michu
4
Provat
Lakra
66
Mashoor
Thangalakath
2
Флоттманн
Патрик
5
Gurjinder
Kumar
16
Mohammed
Irshad
29
Sehenaj
Singh
14
Эрнан
Сантана
15
Suhair
VP
17
Ralte
Laldanmawia
8
Imran
Khan
Ченнаин
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Ченнаин
Нортист Юнайтед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:2
СИ
3:3
СИ
0:0
СИ
2:2
СИ
2:0
СИ
1:0
СИ
3:4
СИ
3:1
СИ
3:0
СИ
3:3
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
3:0
СИ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Владимир 3 (1) 0.25
Мурзаев Мирлан 2 0.17
Rahim Ali 1 0.08
Гикевич Лукаш 1 0.08
Germanpreet Singh 1 0.08
Чхангте Лаллианзуала 1 0.08
Тапа Анируд 1 0.08
Борысюк Ариэль 1 0.08
Mohammad Sajid Dhot 1 0.08
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дешорн Браун 6 0.46
Suhair VP 3 0.23
Ralte Laldanmawia 2 0.15
Курьо Матиас 1 0.08
Mashoor Thangalakath 1 0.08
Флоттманн Патрик 1 0.08
Эрнан Сантана 1 0.08
Rochharzela Rochharzela 1 0.08
Камара Хасса 1 0.08
Imran Khan 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Reagan Singh 3 0
Rahim Ali 3 0
Дас Нараян 2 0
Дамьянович Славко 2 0
Борысюк Ариэль 1 0
Коман Владимир 1 0
Гикевич Лукаш 1 0
Germanpreet Singh 1 0
Чхангте Лаллианзуала 1 0
Тапа Анируд 1 0
Edwin Vanspaul 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнан Сантана 3 0
Mashoor Thangalakath 3 0
Gurjinder Kumar 2 0
Флоттманн Патрик 2 0
Provat Lakra 2 0
Камара Хасса 2 0
Suhair VP 2 0
Sehenaj Singh 1 0
Ralte Laldanmawia 1 0
Subhasish Roy Chowdhury 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Lalkhawpuimawia Lalkhawpuimawia 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Pragyan Sundar Gogoi 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
40%
2
29%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
46%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
24
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
31%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Керала Бластерс 11 5 5 1 18 - 10 20
2. Джамшедпур 11 5 4 2 18 - 12 19
3. Ченнаин 2:1 12 5 3 4 12 - 14 18
4. Хайдарабад 11 4 5 2 21 - 11 17
5. Мумбаи Сити 11 5 2 4 22 - 20 17
6. Дели Динамос 11 5 1 5 20 - 24 16
7. АТК 9 4 3 2 20 - 18 15
8. Гоа 12 3 4 5 16 - 21 13
9. Бенгалуру 11 3 4 4 19 - 18 13
10. Нортист Юнайтед 1:2 13 2 3 8 17 - 27 9
11. Ист Бенгал 12 1 6 5 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 7 4 1 2 15 - 14 13
2. Джамшедпур 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Хайдарабад 5 3 1 1 13 - 4 10
4. Мумбаи Сити 6 3 0 3 9 - 11 9
5. АТК 5 2 2 1 10 - 11 8
6. Гоа 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Керала Бластерс 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Ченнаин 2:1 6 2 2 2 7 - 10 8
9. Нортист Юнайтед 1:2 7 2 2 3 10 - 11 8
10. Бенгалуру 5 1 3 1 10 - 10 6
11. Ист Бенгал 5 0 3 2 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Керала Бластерс 7 3 3 1 12 - 6 12
2. Ченнаин 2:1 6 3 1 2 5 - 4 10
3. Мумбаи Сити 5 2 2 1 13 - 9 8
4. Джамшедпур 5 2 2 1 11 - 7 8
5. Хайдарабад 6 1 4 1 8 - 7 7
6. АТК 4 2 1 1 10 - 7 7
7. Бенгалуру 6 2 1 3 9 - 8 7
8. Ист Бенгал 7 1 3 3 8 - 12 6
9. Гоа 6 1 2 3 9 - 13 5
10. Дели Динамос 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Нортист Юнайтед 1:2 6 0 1 5 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Коман Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Laldanmawia Ralte бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Нортист Юнайтед
1.71
5.40
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченнаин 2:1 Нортист Юнайтед онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ченнаин
Нортист Юнайтед

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 