Индия: Суперлига Индии 2021-2022
2:1
Второй тайм: 67'
0:1
35' ГолRalte Laldanmawia
43' Желтая карточкаКоман Владимир
1:1
52' ГолБорысюк Ариэль
55' Желтая карточкаSuhair VP
2:1
59' ГолКоман Владимир
Ход матча
35'
43'
52'
1:1
55'
59'
2:1
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
11
Rahim
Ali
15
Suhair
VP
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Samik Mitra
-
-
-
Главный тренер: Бозидар Бандович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Suhair VPНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Сингх МанвирПолузащитник
-
40 МарселиньоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Khalid Jamil
История личных встреч
Ченнаин
Нортист Юнайтед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Владимир
|3 (1)
|0.25
|Мурзаев Мирлан
|2
|0.17
|Rahim Ali
|1
|0.08
|Гикевич Лукаш
|1
|0.08
|Germanpreet Singh
|1
|0.08
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0.08
|Тапа Анируд
|1
|0.08
|Борысюк Ариэль
|1
|0.08
|Mohammad Sajid Dhot
|1
|0.08
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дешорн Браун
|6
|0.46
|Suhair VP
|3
|0.23
|Ralte Laldanmawia
|2
|0.15
|Курьо Матиас
|1
|0.08
|Mashoor Thangalakath
|1
|0.08
|Флоттманн Патрик
|1
|0.08
|Эрнан Сантана
|1
|0.08
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0.08
|Камара Хасса
|1
|0.08
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Reagan Singh
|3
|0
|Rahim Ali
|3
|0
|Дас Нараян
|2
|0
|Дамьянович Славко
|2
|0
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|Коман Владимир
|1
|0
|Гикевич Лукаш
|1
|0
|Germanpreet Singh
|1
|0
|Чхангте Лаллианзуала
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Edwin Vanspaul
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнан Сантана
|3
|0
|Mashoor Thangalakath
|3
|0
|Gurjinder Kumar
|2
|0
|Флоттманн Патрик
|2
|0
|Provat Lakra
|2
|0
|Камара Хасса
|2
|0
|Suhair VP
|2
|0
|Sehenaj Singh
|1
|0
|Ralte Laldanmawia
|1
|0
|Subhasish Roy Chowdhury
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Lalkhawpuimawia Lalkhawpuimawia
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Pragyan Sundar Gogoi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
40%
2
29%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
6
46%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
13
24
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
4
31%
7
29%
29%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
4
31%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Ченнаин - Гоа 2:2 Ченнаин - Джамшедпур 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 1:1 АТК - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Ист Бенгал 0:0
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3
Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 5:1 Дели Динамос - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 1:2 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:0 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 4:2 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:2 Ченнаин - Нортист Юнайтед 3:3 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 3:1 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 0:0 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Керала Бластерс
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|2.
|Джамшедпур
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|3.
|Ченнаин
|2:1
|12
|5
|3
|4
|12 - 14
|18
|4.
|Хайдарабад
|11
|4
|5
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Мумбаи Сити
|11
|5
|2
|4
|22 - 20
|17
|6.
|Дели Динамос
|11
|5
|1
|5
|20 - 24
|16
|7.
|АТК
|9
|4
|3
|2
|20 - 18
|15
|8.
|Гоа
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|9.
|Бенгалуру
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|10.
|Нортист Юнайтед
|1:2
|13
|2
|3
|8
|17 - 27
|9
|11.
|Ист Бенгал
|12
|1
|6
|5
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|7
|4
|1
|2
|15 - 14
|13
|2.
|Джамшедпур
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|4.
|Мумбаи Сити
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|5.
|АТК
|5
|2
|2
|1
|10 - 11
|8
|6.
|Гоа
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Керала Бластерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Ченнаин
|2:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|9.
|Нортист Юнайтед
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|10.
|Бенгалуру
|5
|1
|3
|1
|10 - 10
|6
|11.
|Ист Бенгал
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Керала Бластерс
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Ченнаин
|2:1
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|3.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|4.
|Джамшедпур
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|5.
|Хайдарабад
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|6.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|10 - 7
|7
|7.
|Бенгалуру
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|8.
|Ист Бенгал
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|9.
|Гоа
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|10.
|Дели Динамос
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|1:2
|6
|0
|1
|5
|7 - 16
|1