Венгрия: Венгерский первый дивизон 2021-2022
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Стадион: Панчо Арена
История личных встреч
Пушкаш-Академия
Ференцварош
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
21 матч
14.3%
42.9%
42.8%
3 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|4
|0.25
|Корбу Мариус
|4
|0.25
|Плшек Якуб
|4 (1)
|0.25
|Фаворов Артём
|3
|0.19
|Козак Либор
|3 (1)
|0.19
|Пульич Яков
|3 (1)
|0.19
|Слагвеер Лусиано
|2
|0.13
|Нунеш Жоау
|1
|0.06
|Надь Жолт
|1
|0.06
|Комароми Дьёрдь
|1
|0.06
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ммаэ Райан
|8 (5)
|0.5
|Узуни Мюрто
|7 (1)
|0.44
|Нгуэн Токмак
|4
|0.25
|Мак Роберт
|3
|0.19
|Боли Франк
|3
|0.19
|Ледуни Аисса
|3
|0.19
|Марин Марко
|1
|0.06
|Вечеи Балинт
|1
|0.06
|Зубков Александр
|1
|0.06
|Лончар Стьепан
|1
|0.06
Карточки
Пушкаш-Академия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Надь Жолт
|5
|1
|Нунеш Жоау
|4
|1
|Балута Александр
|5
|0
|Ван Нифф Юлл
|3
|1
|Козак Либор
|4
|0
|Плшек Якуб
|3
|0
|Комароми Дьёрдь
|3
|0
|Сольноки Роланд
|1
|1
|Пульич Яков
|2
|0
|Слагвеер Лусиано
|2
|0
|Геро Даниэль
|2
|0
|Фаворов Артём
|2
|0
|Тот Балаж II
|1
|0
|Шпондлер Чобо
|1
|0
|Деуч Ласло
|1
|0
|Жуниор Веслен
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгуэн Токмак
|5
|0
|Ботка Эндре
|3
|1
|Бешич Мухамед
|4
|0
|Вечеи Балинт
|4
|0
|Ммаэ Райан
|4
|0
|Уинго Генри
|4
|0
|Блажич Миха
|3
|0
|Ледуни Аисса
|3
|0
|Мак Роберт
|2
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Марин Марко
|1
|0
|Боли Франк
|1
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Лончар Стьепан
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Чонтош Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
7
39%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
24
32
6 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
4%
3
9%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
2
8%
9
28%
31-45
7
29%
29%
3
9%
46-60
7
29%
29%
7
22%
61-75
4
17%
8
25%
76-90
Пропущено
19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пушкаш-Академия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Кишварда - Пушкаш-Академия 1:1 Пушкаш-Академия - Дьирмот 3:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Пушкаш-Академия - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Пушкаш-Академия 4:1 Пушкаш-Академия - Уйпешт 2:1 Пушкаш-Академия - Гонвед 3:1 Дебрецен - Пушкаш-Академия 0:3 МТК - Пушкаш-Академия 0:1 Пушкаш-Академия - Мезёкёвешд 2:0 Фехервар - Пушкаш-Академия 0:0 Пушкаш-Академия - Кишварда 0:1 Дьирмот - Пушкаш-Академия 0:1 Залаэгерсег - Пушкаш-Академия 1:3 Пушкаш-Академия - Пакш 1:6 Уйпешт - Пушкаш-Академия 1:2 Пушкаш-Академия - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Пушкаш-Академия 3:0 Пушкаш-Академия - Интер Турку 2:0
Ференцварош
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ференцварош - Гонвед 1:0 Дебрецен - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Байер Л 1:0 Ференцварош - Пушкаш-Академия 1:1
Мезёкёвешд - Ференцварош 0:3 Бетис - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Фехервар 3:0 Кишварда - Ференцварош 0:4 Ференцварош - Селтик 2:3 Дьирмот - Ференцварош 0:2 Ференцварош - МТК 0:0 Селтик - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Залаэгерсег 1:2 Пакш - Ференцварош 1:3 Ференцварош - Бетис 1:3 Ференцварош - Уйпешт 3:1 Фехервар - Ференцварош 0:1 Байер Л - Ференцварош 2:1 Гонвед - Ференцварош 0:1 Ференцварош - Дебрецен 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|16
|11
|2
|3
|32 - 12
|35
|2.
|Кишварда
|17
|10
|4
|3
|31 - 17
|34
|3.
|Пушкаш-Академия
|16
|9
|4
|3
|27 - 19
|31
|4.
|Фехервар
|17
|8
|5
|4
|23 - 18
|29
|5.
|Залаэгерсег
|17
|6
|5
|6
|26 - 35
|23
|6.
|Мезёкёвешд
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|7.
|Пакш
|17
|6
|3
|8
|42 - 36
|21
|8.
|Гонвед
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|9.
|Дебрецен
|17
|4
|6
|7
|30 - 29
|18
|10.
|Уйпешт
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|11.
|МТК
|17
|4
|3
|10
|13 - 31
|15
|12.
|Дьирмот
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фехервар
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|Кишварда
|9
|6
|2
|1
|19 - 8
|20
|3.
|Ференцварош
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|4.
|Залаэгерсег
|9
|4
|2
|3
|15 - 17
|14
|5.
|Пушкаш-Академия
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Мезёкёвешд
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|7.
|Дебрецен
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|8.
|Пакш
|8
|3
|2
|3
|19 - 18
|11
|9.
|Уйпешт
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Гонвед
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|МТК
|9
|3
|1
|5
|7 - 14
|10
|12.
|Дьирмот
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пушкаш-Академия
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|2.
|Ференцварош
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|3.
|Кишварда
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|4.
|Мезёкёвешд
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|5.
|Гонвед
|9
|3
|1
|5
|16 - 18
|10
|6.
|Пакш
|9
|3
|1
|5
|23 - 18
|10
|7.
|Залаэгерсег
|8
|2
|3
|3
|11 - 18
|9
|8.
|Фехервар
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|9.
|Дьирмот
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|10.
|Уйпешт
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|11.
|Дебрецен
|9
|1
|3
|5
|13 - 17
|6
|12.
|МТК
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
Прогнозы на матч Пушкаш-Академия - Ференцварош
Исход игры
Пушкаш-Академия
1.6% (1)
Ничья
19% (12)
Ференцварош
79.4% (50)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (39)
Меньше
38.1% (24)
Обе команды забьют
Да
76.19% (48)
Нет
23.81% (15)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
52.4% (33)
1:1 Ничья
17.5% (11)
0:1 Ференцварош
11.1% (7)
0:2 Ференцварош
7.9% (5)
1:3 Ференцварош
4.8% (3)
0:4 Ференцварош
3.2% (2)
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