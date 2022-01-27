Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
41' Желтая карточкаАмани Жан
45' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
45' Желтая карточкаМата Клинтон
89' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
90' Желтая карточкаLoic Lapoussin
Ход матча
41'
45'
46'
83'
89'
90'
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ilyes Ziani
-
-
-
10 Marcel Lewis
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|10
|0.42
|Дост Бас
|10 (2)
|0.42
|Ланг Ноа
|6
|0.25
|Ванакен Ханс
|6
|0.25
|Вормер Руд
|5
|0.21
|Ритс Матс
|2
|0.08
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Сова Камаль
|0
|0
|Бушанан Тажон
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|18 (2)
|0.75
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.63
|Митома Каору
|5
|0.21
|Casper Nielsen2
|4
|0.17
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.17
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.13
|Ниукоп Барт
|2
|0.08
|Loic Lapoussin
|2
|0.08
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Амани Жан
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Мата Клинтон
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Хендри Джек
|1
|1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|8
|0
|Ниукоп Барт
|7
|0
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Амани Жан
|4
|1
|Багер Йонас
|0
|3
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Ванзейр Данте
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
31
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
4
17%
6
19%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
22
23
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
7
32%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90
Забито
46
54
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 3
6
13%
7
13%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
9
20%
10
19%
31-45
7
15%
11
20%
46-60
9
20%
8
15%
61-75
9
20%
10
19%
76-90
Пропущено
29
23
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
3
10%
3
13%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
24%
4
17%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
6
21%
5
22%
61-75
7
24%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|24
|10
|4
|10
|36 - 29
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|23
|3
|3
|17
|20 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3