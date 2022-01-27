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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
0:0
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
41' Желтая карточка
Амани Жан
45' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
45' Желтая карточка
Мата Клинтон
89' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
90' Желтая карточка
Loic Lapoussin
90'+2
22
Миньоле
Симон
15
Митрович
Матей
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
77
Мата
Клинтон
90
Де
Кетеларе
Шарль
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Брюгге
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Брюгге
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 10 0.42
Дост Бас 10 (2) 0.42
Ланг Ноа 6 0.25
Ванакен Ханс 6 0.25
Вормер Руд 5 0.21
Ритс Матс 2 0.08
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Сова Камаль 0 0
Бушанан Тажон 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 18 (2) 0.75
Ванзейр Данте 15 (1) 0.63
Митома Каору 5 0.21
Casper Nielsen2 4 0.17
Теума Тедди 4 (2) 0.17
Бёрджесс Кристиан 3 0.13
Ниукоп Барт 2 0.08
Loic Lapoussin 2 0.08
Senne Lynen 1 0.04
Амани Жан 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Багер Йонас 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 0
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Мата Клинтон 5 0
Баланта Эдер 4 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Хендри Джек 1 1
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Персин Тибо 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 8 0
Ниукоп Барт 7 0
Бёрджесс Кристиан 6 0
Амани Жан 4 1
Багер Йонас 0 3
Loic Lapoussin 4 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Ванзейр Данте 3 0
Теума Тедди 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
31
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
13 Не забивали 13
4
17%
6
19%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
5
21%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
2
8%
5
16%
61-75
4
17%
6
19%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
3
14%
7
30%
46-60
7
32%
3
13%
61-75
5
23%
4
17%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90

Забито

46
54
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
2 Не забивали 3
6
13%
7
13%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
9
20%
10
19%
31-45
7
15%
11
20%
46-60
9
20%
8
15%
61-75
9
20%
10
19%
76-90

Пропущено

29
23
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
3
10%
3
13%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
24%
4
17%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
6
21%
5
22%
61-75
7
24%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стандард - Брюгге 2:2 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 24 17 3 4 58 - 21 54
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 24 10 4 10 36 - 29 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Siebe van der Heyden получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Амани Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


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