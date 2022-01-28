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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Чили
FIFA #21
1:2
Второй тайм: 64'
Аргентина
FIFA #6
0'
0:1
10' Гол
Ди Мария Анхель
1:1
21' Гол
Бреретон Бен
26' Желтая карточка
Вегас Себастьян
1:2
34' Гол
Мартинес Лаутаро
39' Желтая карточка
Отаменди Николас
39' Желтая карточка
Паредес Леандро
54' Желтая карточка
Де Пауль Родриго
64'
1
Браво
Клаудио
5
Диас
Пауло
3
Марипан
Гильермо
17
Медель
Гари
18
Вегас
Себастьян
13
Пульгар
Эрик
20
Арангис
Чарлес
11
Варгас
Эдуардо
10
Нуньес
Марселино
7
Санчес
Алексис
22
Бреретон
Бен
23
Мартинес
Эмилиано
14
Молина
Науэль
19
Отаменди
Николас
6
Мартинес
Лисандро
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
5
Паредес
Леандро
17
Гомес
Алехандро
11
Ди
Мария
Анхель
22
Мартинес
Лаутаро
15
Гонсалес
Николас
Чили
4-2-3-1
Аргентина
4-3-3

История личных встреч

Чили
Аргентина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
1:1
ТМС
0:0
КА
2:1
ОМЮА
1:0
КА
0:0
КА
2:1
ОМЮА
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 4 (1) 0.27
Санчес Алексис 3 0.2
Пульгар Эрик 3 0.2
Бреретон Бен 3 0.2
Менесес Хеан 1 0.07
Исла Маурисио 1 0.07
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0
Нуньес Марселино 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 0.43
Месси Лионель 6 (2) 0.43
Гонсалес Николас 2 0.14
Ди Мария Анхель 2 0.14
Корреа Хоакин 2 0.14
Паредес Леандро 1 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.07
Корреа Анхель 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 5 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Марипан Гильермо 3 0
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Кортес Брайан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Ivan Morales 1 0
Диас Николас 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Песселья Херман 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
7%
5
25%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
5
36%
6
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина 2:1 Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
5. Колумбия Заявка 14 3 8 3 16 - 17 17
6. Перу Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
7. Чили 1:2 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
8. Боливия Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 14 2 1 11 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина 2:1 Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили 1:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
10. Венесуэла Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина 2:1 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
4. Перу Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
5. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
6. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
8. Чили 1:2 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Второй тайм
  • 62'
    Давно уже не возникло опасных моментов.
  • 61'
    Монтенсинос с правого полуфланга забросил мяч в руки Эмилиано Мартинеса.
  • 60'
    Что-то не пылают яркостью чилийские атаки. Кому отыгрываться надо?
  • Замена
    59'
    Монтесилос поменял Нуньеса, а Исла - Пауло Диаса.
  • Офсайд
    58'
    Офсайд у аргентинцев.
  • 57'
    Позиционно катают мяч визитёры.
  • Угловой
    56'
    Нелепо чилийский защитник выбил мяч на угловой после вброса аута аргентиинцами. 
  • 55'
    "Альбиселесте" после перерыва играют вторым номером, как и раньше.
  • 54'
    Неточный удар с приличной дистанции последовал от чилийцев.
  • Желтая карточка
    53'
    Де Пауль завалил Арангиса - жёлтая карточка.
  • Фол, нарушение
    53'
    Алексис Санчес заработал на себе нарушение в центре поля.
  • 52'
    Варгас на левом фланге атаки получил мяч от соперника и отдал его тоже сопернику. 
  • 51'
    Нуньес сильно приложился по мячу на подборе после углового - мимо створа.
  • 51'
    Бреретон прошёл по свободному правому флангу и прострел - заблокирована была эта передача.
  • 50'
    Алексис Санчес со стандарта навесил в штрафную, последовал удар головой, и Эмилиано Мартинес легко завладел мячом.
  • Фол, нарушение
    49'
    С правого края исполнят штрафной хозяева.
  • Фол, нарушение
    48'
    Паредес мелко сфолил на Арангисе в середине поля.
  • Фол, нарушение
    47'
    Пауло Диас на чужой половине в попытке отбора попал по ногам Николасу Гонсалесу.
  • 46'
    Свежий Суасо протащил мяч из центра поля до чужой штрафной, но ошибся с пасом на Варгаса.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Суасо меняет Вегаса в составе сборной Чили.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв при счёте 1:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Пауло Диас сфолил против Гомеса на чужой половине.
  • 45'
    Чилийцы потеряли мяч в атаке путём безадресного заброса.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • Опасный момент
    45'
    Пауло Диас эффектно пальнул издали в левую девятку - Эмилиано Мартинес потащил на угловой.
  • 45'
    Ещё одна контратака гостей не привела к реально опасному моменту.
  • 44'
    Де Пауль сыграл в отборе и разогнал атаку своей команды.Она завершилась ударом Алехандро Гомеса с линии штрафной в руки Кортеса.
  • Фол, нарушение
    43'
    Вегас широко расставил ноги и сфолил против де Пауля.
  • 42'
    Можно сказать, "альбиселесте" к данной минуте выигрывает на классе.
  • 41'
    Алексис Санчес закрутил мяч в направлении чужой штрафной, но не перекинул ожидавших такого развития событий аргентинских защитников.
  • 40'
    Папу Гомес успешно отработал в обороне возле лицевой.
  • Желтая карточка
    39'
    У Отаменди тоже предупреждение за фол.
  • 38'
    Бреретон из зоны левого инсайда не попал в ближний угол.
  • 37'
    Дальний удар Алексиса Санчеса - рядом с левой штангой.
  • 36'
    Кстати, матч проходит на высоте 2200 метров над уровнем моря.
  • Замена
    35'
    Кортес вышел вместо Браво - замена вратаря у сборной Чили.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Лаутаро Мартинес!
    Контратака гостей принесла им второй гол в чужие ворота. Де Пауль зарядил по центру из-за пределов штрафной, Браво неловко отразил перед собой, а на добивании Лаутаро сходу упаковал мяч в правый нижний угол.
  • 33'
    Готовится вступить в игру запасной вратарь хозяев. Наверное, травма у Браво - какая может быть ещё причина?
  • 32'
    Бреретон доставлял мяч слева в штрафную, и после рикошета мяч поймал Эмилиано Мартинес. 
  • 31'
    Чили играет первым номером, Аргентина - вторым.
  • Фол, нарушение
    30'
    Де Пауль на газоне - Нуньес его уложил.
  • 29'
    Чилийцы стараются выходить в атаку через низовые пасы, а не через верховые.
  • 28'
    Потеряли хозяева мяч на левом краю из-за недопонимания в комбинировании.
  • 27'
    Отбивает чилийская оборона прострел соперника с правого фланга.
  • Желтая карточка
    26'
    Вегас получил жёлтую карточку - фол был совершён опять против ди Марии.
  • 25'
    Эмилиано Мартинес вовремя выскочил навстречу Варгасу и без нарушения выбил мяч у того из-под ног.
  • Опасный момент
    25'
    Вырвались аргентинцы в контратаку, которую завершил ударом в створ ди Мария - Браво на месте.
  • 23'
    Чилийцы сейчас атакуют на некотором эмоциональном подъёме. 
  • Судья
    22'
    Арангис упал на входе в чужую штрафную - нарушения нет, по мнению главного судьи.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Бен Бреретон!
    Нуньес накинул мяч на левый полуфланге, где Бреретон из-под Молины головой по парашютной траектории отправил мяч в дальний угол. Тоже красивый гол.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ди Мария лежит, держась за ногу. Врачи к нему подоспели. В столкновении с Арангисом досталось автору пока что единственного гола.
  • 18'
    Безадресный прострел пролетел сквозь оборону хозяев с левого края до правого.
  • 17'
    Чилийцам не удаётся основательно завладеть мячом.
  • Фол, нарушение
    16'
    И снова падение в середине поля - Пауло Диас недолго полежал на газоне.
  • Офсайд
    15'
    Грамотно организовали гости офсайд для Бреретона.
  • 14'
    Немало нарушений правил - играют команды на грани фола.
  • Фол, нарушение
    13'
    Пауло Диас срубил в центре поля Папу Гомеса.
  • 13'
    Нуньес со штрафного отправил мяч как раз в стенку.
  • 12'
    Выстроили стенку аргентинцы, ди Мария лёг на газон. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Тальяфико в подкате возле своей штрафной задел ногу Варгаса.
  • 10'
    Ждём мощного давления от чилийцев, которым надо выигрывать в свете борьбы за путёвку на ЧМ-2022 в Катар.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Анхель ди Мария!
    Красивый гол сотворил этот мастер! Только что лежал на газоне, получив по ногам, а теперь с подступов к штрафной здорово закрутил мяч под левую штангу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Арангис на фланге пробовал сыграть в мяч, а попал в ногу ди Марии.
  • Фол, нарушение
    7'
    Славящийся своей страстью к фолам Паредес уложил на газон Алексиса Санчеса в середине поля.
  • 7'
    Если у Аргентины сейчас нет в распоряжении Лионеля Месси, то сборная Чили вынуждена обходиться без дисквалифицированного Артуро Видаля.
  • 6'
    Папу Гомес на левом полуфланге отдал вперёд на Тальяфико, чей прострел оказался заблокирован.
  • 5'
    Браво не боится пасовать защитнику, которого готовы прессинговать гости. Смелость проявляет вратарь чилийцев.
  • 4'
    Аргентинцы играют в бело-голубых полосатых футболках и чёрных трусах, а чилийцы вышли на поле в красных футболках и синих трусах.
  • 4'
    "Альбиселесте" держат мяч на своей половине поля.
  • Опасный момент
    3'
    Алексис Санчес то ли прострелил, то ли пробил по воротам - мяч проследовал рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    2'
    Бреретон упал впереди на правом полуфланге, будет чилийский штрафной.
  • 2'
    Лионель Месси на поле точно не появится - он в сборную Аргентины не вызван.
  • 1'
    Аргентинцы отобрали мяч возле чужой штрафной, но войти в неё не сумели.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Всем доброй ночи! В матче южноамериканского отбора на чемпионат мира сборная Аргентины сыграет на выезде с командой Чили. Текстовый онлайн встречи проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 143
Чили 7% (10)
X 42% (60)
Аргентина 51% (73)
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Аргентина
3.30
4.60
2.88
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Прогнозы на матч Чили 1:2 Аргентина

Исход игры
Чили
7% (10)
Ничья
42% (60)
Аргентина
51% (73)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
73.28% (96)
Нет
26.72% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:2 Аргентина
24.5% (35)
0:1 Аргентина
14.7% (21)
0:2 Аргентина
4.2% (6)
2:1 Чили
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 Аргентина
2.1% (3)
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