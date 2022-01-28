Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
0:1
10' ГолДи Мария Анхель
1:1
21' ГолБреретон Бен
26' Желтая карточкаВегас Себастьян
1:2
34' ГолМартинес Лаутаро
39' Желтая карточкаОтаменди Николас
39' Желтая карточкаПаредес Леандро
54' Желтая карточкаДе Пауль Родриго
Ход матча
10'
21'
1:1
26'
34'
1:2
39'
39'
54'
17
Медель
Гари
13
Пульгар
Эрик
22
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Pablo ParraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Муссо ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
История личных встреч
Чили
Аргентина
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.27
|Санчес Алексис
|3
|0.2
|Пульгар Эрик
|3
|0.2
|Бреретон Бен
|3
|0.2
|Менесес Хеан
|1
|0.07
|Исла Маурисио
|1
|0.07
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Нуньес Марселино
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|6
|0.43
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.43
|Гонсалес Николас
|2
|0.14
|Ди Мария Анхель
|2
|0.14
|Корреа Хоакин
|2
|0.14
|Паредес Леандро
|1
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Корреа Анхель
|1
|0.07
|Ромеро Кристиан
|1
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|5
|0
|Вегас Себастьян
|4
|0
|Арангис Чарлес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|1
|Марипан Гильермо
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Босежур Жан
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Вальдес Диего
|1
|0
|Баэса Клаудио
|1
|0
|Кортес Брайан
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Jimenez Luis III
|1
|0
|Менесес Хеан
|1
|0
|Ivan Morales
|1
|0
|Диас Николас
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
7%
5
25%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
5
36%
6
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 5
|36
|2.
|Аргентина
|2:1 Заявка
|14
|9
|5
|0
|22 - 7
|32
|3.
|Эквадор
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|4.
|Уругвай
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|5.
|Колумбия
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|6.
|Перу
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|7.
|Чили
|1:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|8.
|Боливия
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|9 - 19
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Аргентина
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|2:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|4.
|Перу
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|5.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|6.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|7.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|8.
|Чили
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Чили 1:2 Аргентина
Исход игры
Чили
7% (10)
Ничья
42% (60)
Аргентина
51% (73)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
73.28% (96)
Нет
26.72% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.9% (47)
1:2 Аргентина
24.5% (35)
0:1 Аргентина
14.7% (21)
0:2 Аргентина
4.2% (6)
2:1 Чили
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 Аргентина
2.1% (3)
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