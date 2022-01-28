Что-то не пылают яркостью чилийские атаки. Кому отыгрываться надо?

Монтенсинос с правого полуфланга забросил мяч в руки Эмилиано Мартинеса.

Давно уже не возникло опасных моментов.

Свежий Суасо протащил мяч из центра поля до чужой штрафной, но ошибся с пасом на Варгаса.

Пауло Диас на чужой половине в попытке отбора попал по ногам Николасу Гонсалесу.

Паредес мелко сфолил на Арангисе в середине поля.

Алексис Санчес со стандарта навесил в штрафную, последовал удар головой, и Эмилиано Мартинес легко завладел мячом.

Бреретон прошёл по свободному правому флангу и прострел - заблокирована была эта передача.

Нуньес сильно приложился по мячу на подборе после углового - мимо створа.

Варгас на левом фланге атаки получил мяч от соперника и отдал его тоже сопернику.

Алексис Санчес заработал на себе нарушение в центре поля.

Неточный удар с приличной дистанции последовал от чилийцев.

"Альбиселесте" после перерыва играют вторым номером, как и раньше.

Нелепо чилийский защитник выбил мяч на угловой после вброса аута аргентиинцами.

Первый тайм

— Свисток на перерыв при счёте 1:2.

45' Пауло Диас сфолил против Гомеса на чужой половине.

45' Чилийцы потеряли мяч в атаке путём безадресного заброса.

45' +2 минуты.

45' Пауло Диас эффектно пальнул издали в левую девятку - Эмилиано Мартинес потащил на угловой.

45' Ещё одна контратака гостей не привела к реально опасному моменту.

44' Де Пауль сыграл в отборе и разогнал атаку своей команды.Она завершилась ударом Алехандро Гомеса с линии штрафной в руки Кортеса.

43' Вегас широко расставил ноги и сфолил против де Пауля.

42' Можно сказать, "альбиселесте" к данной минуте выигрывает на классе.

41' Алексис Санчес закрутил мяч в направлении чужой штрафной, но не перекинул ожидавших такого развития событий аргентинских защитников.

40' Папу Гомес успешно отработал в обороне возле лицевой.

39' У Отаменди тоже предупреждение за фол.

38' Бреретон из зоны левого инсайда не попал в ближний угол.

37' Дальний удар Алексиса Санчеса - рядом с левой штангой.

36' Кстати, матч проходит на высоте 2200 метров над уровнем моря.

35' Кортес вышел вместо Браво - замена вратаря у сборной Чили.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Лаутаро Мартинес!

Контратака гостей принесла им второй гол в чужие ворота. Де Пауль зарядил по центру из-за пределов штрафной, Браво неловко отразил перед собой, а на добивании Лаутаро сходу упаковал мяч в правый нижний угол.

33' Готовится вступить в игру запасной вратарь хозяев. Наверное, травма у Браво - какая может быть ещё причина?

32' Бреретон доставлял мяч слева в штрафную, и после рикошета мяч поймал Эмилиано Мартинес.

31' Чили играет первым номером, Аргентина - вторым.

30' Де Пауль на газоне - Нуньес его уложил.

29' Чилийцы стараются выходить в атаку через низовые пасы, а не через верховые.

28' Потеряли хозяева мяч на левом краю из-за недопонимания в комбинировании.

27' Отбивает чилийская оборона прострел соперника с правого фланга.

26' Вегас получил жёлтую карточку - фол был совершён опять против ди Марии.

25' Эмилиано Мартинес вовремя выскочил навстречу Варгасу и без нарушения выбил мяч у того из-под ног.

25' Вырвались аргентинцы в контратаку, которую завершил ударом в створ ди Мария - Браво на месте.

23' Чилийцы сейчас атакуют на некотором эмоциональном подъёме.

22' Арангис упал на входе в чужую штрафную - нарушения нет, по мнению главного судьи.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Бен Бреретон!

Нуньес накинул мяч на левый полуфланге, где Бреретон из-под Молины головой по парашютной траектории отправил мяч в дальний угол. Тоже красивый гол.

19' Ди Мария лежит, держась за ногу. Врачи к нему подоспели. В столкновении с Арангисом досталось автору пока что единственного гола.

18' Безадресный прострел пролетел сквозь оборону хозяев с левого края до правого.

17' Чилийцам не удаётся основательно завладеть мячом.

16' И снова падение в середине поля - Пауло Диас недолго полежал на газоне.

15' Грамотно организовали гости офсайд для Бреретона.

14' Немало нарушений правил - играют команды на грани фола.

13' Пауло Диас срубил в центре поля Папу Гомеса.

13' Нуньес со штрафного отправил мяч как раз в стенку.

12' Выстроили стенку аргентинцы, ди Мария лёг на газон.

11' Тальяфико в подкате возле своей штрафной задел ногу Варгаса.

10' Ждём мощного давления от чилийцев, которым надо выигрывать в свете борьбы за путёвку на ЧМ-2022 в Катар.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Анхель ди Мария!

Красивый гол сотворил этот мастер! Только что лежал на газоне, получив по ногам, а теперь с подступов к штрафной здорово закрутил мяч под левую штангу.

8' Арангис на фланге пробовал сыграть в мяч, а попал в ногу ди Марии.

7' Славящийся своей страстью к фолам Паредес уложил на газон Алексиса Санчеса в середине поля.

7' Если у Аргентины сейчас нет в распоряжении Лионеля Месси, то сборная Чили вынуждена обходиться без дисквалифицированного Артуро Видаля.

6' Папу Гомес на левом полуфланге отдал вперёд на Тальяфико, чей прострел оказался заблокирован.

5' Браво не боится пасовать защитнику, которого готовы прессинговать гости. Смелость проявляет вратарь чилийцев.

4' Аргентинцы играют в бело-голубых полосатых футболках и чёрных трусах, а чилийцы вышли на поле в красных футболках и синих трусах.

4' "Альбиселесте" держат мяч на своей половине поля.

3' Алексис Санчес то ли прострелил, то ли пробил по воротам - мяч проследовал рядом с дальней штангой.

2' Бреретон упал впереди на правом полуфланге, будет чилийский штрафной.

2' Лионель Месси на поле точно не появится - он в сборную Аргентины не вызван.

1' Аргентинцы отобрали мяч возле чужой штрафной, но войти в неё не сумели.