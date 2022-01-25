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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Чили
FIFA #21
 
Позже
Аргентина
FIFA #6
Прогнозы 48
Чили 0% (0)
X 33.3% (16)
Аргентина 66.7% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чили
Ничья
Аргентина
2.76
3.34
2.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Чили
Аргентина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
1:1
ТМС
0:0
КА
2:1
ОМЮА
1:0
КА
0:0
КА
2:1
ОМЮА
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 4 (1) 0.29
Санчес Алексис 3 0.21
Пульгар Эрик 3 0.21
Бреретон Бен 2 0.14
Менесес Хеан 1 0.07
Исла Маурисио 1 0.07
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 (2) 0.46
Мартинес Лаутаро 5 0.38
Гонсалес Николас 2 0.15
Корреа Хоакин 2 0.15
Паредес Леандро 1 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.08
Ди Мария Анхель 1 0.08
Корреа Анхель 1 0.08
Ромеро Кристиан 1 0.08
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Молина Науэль 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 5 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Марипан Гильермо 3 0
Вегас Себастьян 3 0
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Кортес Брайан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Ivan Morales 1 0
Диас Николас 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Паредес Леандро 3 0
Ромеро Кристиан 3 0
Песселья Херман 2 0
Тальяфико Николас 1 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
50%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
7%
5
25%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
5
36%
6
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
33%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0
Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 13 11 2 0 27 - 4 35
2. Аргентина Заявка 13 8 5 0 20 - 6 29
3. Эквадор Заявка 14 7 2 5 23 - 13 23
4. Колумбия Заявка 14 3 8 3 16 - 17 17
5. Перу Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
6. Уругвай Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
7. Чили Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
8. Боливия Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
9. Парагвай Заявка 14 2 7 5 9 - 18 13
10. Венесуэла Заявка 14 2 1 11 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Колумбия Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Перу Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
4. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
6. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
7. Уругвай Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Чили 0% (0)
    X 33.3% (16)
    Аргентина 66.7% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Аргентина
    2.76
    3.34
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чили - Аргентина онлайн


    Прогнозы на матч Чили - Аргентина

    Исход игры
    Чили
    0% (0)
    Ничья
    33.3% (16)
    Аргентина
    66.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    0:1 Аргентина
    14.6% (7)
    0:2 Аргентина
    10.4% (5)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Чили
    Аргентина

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