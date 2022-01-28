Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стааен
0:1
7' ГолAnass Zaroury
79' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
79' Желтая карточкаДуркин Кристофер
Ход матча
7'
0:1
79'
20
Бауэр
Роберт
40
Пий
Джуниор
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
28
Нкуба
Кен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Сент-Трейден
Шарлеруа
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
26 матчей
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Таити
|5
|0.2
|Брюлс Кристиан
|4 (2)
|0.16
|Хаяси Даити
|3
|0.12
|Судзуки Юма
|2
|0.08
|Конате Мори
|2
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|Ляйстнер Тони
|1
|0.04
|Номбе Мбойо
|1
|0.04
|Райтц Рокко
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|1
|0.04
|Койта Абубакари
|1
|0.04
|Лавале Димитри
|1
|0.04
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.52
|Голизадех Али
|6
|0.24
|Мориока Риота
|4
|0.16
|Anass Zaroury
|4
|0.16
|Бессиль Лоик
|2
|0.08
|Кайембе Йорис
|1
|0.04
|Зоргане Адем
|1
|0.04
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.04
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.04
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Фалл Мамаду
|1
|0.04
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.04
|Байо Вакун
|1
|0.04
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Хара Таити
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|6
|0
|Илаймахаритра Марко
|5
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
6%
9
35%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
3
12%
76-90
Пропущено
21
16
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
7
44%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
6
29%
4
25%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
9
60%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Забито
24
41
9 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
2
8%
9
22%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
5
21%
4
10%
31-45
5
21%
9
22%
46-60
4
17%
1
2%
61-75
6
25%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
38
28
13 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
5
13%
1
4%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
5
13%
9
32%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
8
21%
5
18%
61-75
9
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|24
|10
|4
|10
|36 - 29
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|23
|3
|3
|17
|20 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|4.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3