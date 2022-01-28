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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
0:1
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
0:1
7' Гол
Anass Zaroury
79' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
79' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
90'+4
31
Руссо
Алессандро
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
40
Пий
Джуниор
4
Хасиока
Даики
8
Райтц
Рокко
27
Лавале
Димитри
13
Какас
Либерато
44
Брюлс
Кристиан
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
1
Камара
Бингуру
25
Озорнвафор
Валентин
3
Кнежевич
Стефан
5
Бессиль
Лоик
4
Ван
Клеемпут
Жюль
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
70
Anass
Zaroury
9
Байо
Вакун
Сент-Трейден
3-4-1-2
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Шарлеруа

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
87.5%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

26 матчей

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
65.4%
19.2%
4 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМС
0:4
ПДА
1:3
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДА
3:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
1:1
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
0:3
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Таити 5 0.2
Брюлс Кристиан 4 (2) 0.16
Хаяси Даити 3 0.12
Судзуки Юма 2 0.08
Конате Мори 2 0.08
Де Риддер Стив 1 0.04
Ляйстнер Тони 1 0.04
Номбе Мбойо 1 0.04
Райтц Рокко 1 0.04
Бауэр Роберт 1 0.04
Койта Абубакари 1 0.04
Лавале Димитри 1 0.04
Балонго Нельсон 1 0.04
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.52
Голизадех Али 6 0.24
Мориока Риота 4 0.16
Anass Zaroury 4 0.16
Бессиль Лоик 2 0.08
Кайембе Йорис 1 0.04
Зоргане Адем 1 0.04
Илаймахаритра Марко 1 0.04
Jackson Tchatchoua 1 0.04
Кнежевич Стефан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Фалл Мамаду 1 0.04
Ван Клеемпут Жюль 1 0.04
Байо Вакун 1 0.04
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 5 1
Дуркин Кристофер 5 0
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Хасиока Даики 4 0
Хара Таити 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Конате Мори 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 6 0
Илаймахаритра Марко 5 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
1
6%
9
35%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
3
12%
76-90

Пропущено

21
16
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
7
44%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
4
19%
3
19%
61-75
6
29%
4
25%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
9
60%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Забито

24
41
9 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
2
8%
9
22%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
5
21%
4
10%
31-45
5
21%
9
22%
46-60
4
17%
1
2%
61-75
6
25%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

38
28
13 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 14
5
13%
1
4%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
5
13%
9
32%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
8
21%
5
18%
61-75
9
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5
Шарлеруа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Антверпен - Шарлеруа 3:0 УТА Арад - Шарлеруа 1:4
Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 24 17 3 4 58 - 21 54
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 24 10 4 10 36 - 29 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
4. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Хасиока Даики уходит с поля. Дуркин Кристофер выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Anass Zaroury бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа онлайн


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