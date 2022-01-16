Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
0:1
22' ГолТельо Андрес
75' Желтая карточкаПалеари Альберто
1:1
87' ГолДа Рива Якопо
Ход матча
22'
75'
87'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 11
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
48 Владение мячом, % 52
22
Тиам
Демба
19
Мора
Лука
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоНападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Bruno Umile
-
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
СПАЛ 2013
Беневенто
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.32
|Манкозу Марко
|4
|0.21
|Вивиани Федерико
|3
|0.16
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.11
|Сек Демба
|1
|0.05
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.05
|Росси Джузеппе
|1
|0.05
|Капрадосси Элио
|1
|0.05
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.05
|Да Рива Якопо
|1
|0.05
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.53
|Тельо Андрес
|5
|0.26
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.21
|Барба Федерико
|2
|0.11
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.11
|Летиция Гаэтано
|1
|0.05
|Акампора Дженнаро
|1
|0.05
|Мончини Габриэле
|1
|0.05
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|Вивиани Маттиа
|1
|0.05
|Элия Сальваторе
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Мора Лука
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Викари Франческо
|1
|1
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
5
42%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
4
57%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
2
33%
4
20%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Забито
23
32
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
7
22%
16-30
6
26%
5
16%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
3
13%
5
16%
76-90
Пропущено
27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
6
22%
5
26%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0
Беневенто
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|27 - 15
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|3.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 18
|35
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|6.
|Монца
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|27 - 21
|32
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 18
|31
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|16 - 26
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 31
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 38
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 9
|23
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1