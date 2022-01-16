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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
1:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
22' Гол
Тельо Андрес
75' Желтая карточка
Палеари Альберто
1:1
87' Гол
Да Рива Якопо
90'+5
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
40
Да
Рива
Якопо
77
Вивиани
Федерико
19
Мора
Лука
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
18
Финотто
Маттиа
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
21
Мончини
Габриэле
8
Тельо
Андрес
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

СПАЛ 2013
Беневенто

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СB
2:0
СB
2:0
ЛПС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.32
Манкозу Марко 4 0.21
Вивиани Федерико 3 0.16
Мелькьорри Федерико 2 0.11
Сек Демба 1 0.05
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.05
Росси Джузеппе 1 0.05
Капрадосси Элио 1 0.05
Латте Лат Эммануэль 1 0.05
Да Рива Якопо 1 0.05
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.53
Тельо Андрес 5 0.26
Инсинье Роберто 4 (1) 0.21
Барба Федерико 2 0.11
Ди Серио Джузеппе 2 0.11
Летиция Гаэтано 1 0.05
Акампора Дженнаро 1 0.05
Мончини Габриэле 1 0.05
Фулон Дам 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Импрота Риккардо 1 0.05
Вивиани Маттиа 1 0.05
Элия Сальваторе 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Мора Лука 3 0
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Викари Франческо 1 1
Латте Лат Эммануэль 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Манкозу Марко 1 0
Капрадосси Элио 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Педа Патрик 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Тельо Андрес 4 0
Кало Джакомо 4 0
Ионице Артур 3 0
Барба Федерико 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
5
29%
29%
5
42%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

17
7
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
1
14%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
4
57%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
17%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
2
33%
4
20%
46-60
1
17%
5
25%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Забито

23
32
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
7
22%
16-30
6
26%
5
16%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
3
13%
5
16%
76-90

Пропущено

27
19
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
7%
3
16%
1-15
7
26%
0
0%
16-30
6
22%
5
26%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3
Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0
Беневенто
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1
Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0 Беневенто - Алессандрия 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 19 11 5 3 27 - 15 38
2. Брешия Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
3. Беневенто Заявка 19 10 5 4 33 - 18 35
4. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
5. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
6. Монца Заявка 19 8 8 3 27 - 21 32
7. Фрозиноне Заявка 19 7 10 2 31 - 18 31
8. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
9. Асколи Заявка 19 8 5 6 26 - 26 29
10. Перуджа Заявка 19 6 10 3 21 - 18 28
11. Комо Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
12. Реджина Заявка 19 6 5 8 16 - 26 23
13. Тернана Заявка 19 6 5 8 29 - 31 23
14. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 19 1 5 13 15 - 38 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 9 7 2 0 19 - 9 23
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10. Перуджа Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
11. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 4 4 17 - 17 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 10 6 2 2 18 - 13 20
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Фрозиноне Заявка 9 4 4 1 16 - 8 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тельо Андрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 1:1 Беневенто онлайн


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