Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
6' Желтая карточкаДермаку Кастриот
0:1
24' ГолГарджуло Марио
26' Желтая карточкаБарисон Альберто
31' Желтая карточкаЮлманд Мортен
41' Желтая карточкаПинато Марко
47' Желтая карточкаПаза Симоне
57' Желтая карточкаБутич Карло
62' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
67' Вторая желтая карточкаПаза Симоне
90' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
Ход матча
24'
26'
31'
41'
47'
57'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 19
-
41 Владение мячом, % 59
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаЗащитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Enrico Maset
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Emin Hasic
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Порденоне
Лечче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|3 (2)
|0.16
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.11
|Камбьяги Николо
|2
|0.11
|Кампорезе Микеле
|2
|0.11
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|Пинато Марко
|1
|0.05
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|Барисон Альберто
|1
|0.05
|Маньино Лука
|1
|0.05
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.05
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.44
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.44
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.22
|Гарджуло Марио
|3
|0.17
|Майер Жан
|2
|0.11
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Барисон Альберто
|4
|1
|Пинато Марко
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Цаммарини Роберто
|4
|0
|Паза Симоне
|2
|1
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|3
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
3
27%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
18
8
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
5
28%
1
13%
76-90
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
17%
2
11%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
2
11%
76-90
Пропущено
20
8
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
15%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
2
10%
3
38%
46-60
7
35%
2
25%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
15
29
7 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
2
13%
5
17%
1-15
3
20%
6
21%
16-30
2
13%
7
24%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
4
27%
5
17%
76-90
Пропущено
38
16
18 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 10
5
13%
2
13%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
16%
3
19%
31-45
2
5%
6
38%
46-60
9
24%
4
25%
61-75
9
24%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0
Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2 Брешия - Лечче 1:1 Перджолеттезе - Лечче 1:0 Лечче - Перуджа 0:0 Лечче - Ренате 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|27 - 15
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|3.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|33 - 18
|35
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|5.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|6.
|Монца
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|27 - 21
|32
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 18
|31
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|16 - 26
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 31
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|23 - 27
|21
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 38
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 9
|23
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1