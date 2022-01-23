Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Виа дель Маре
6' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
11' Желтая карточкаВалери Эмануэле
1:0
14' ГолГалло Антонино
1:1
15' ГолЧофани Даниэль
21' Желтая карточкаВальцания Лука
Ход матча
11'
14'
1:0
15'
1:1
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
60 Владение мячом, % 40
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Хасич ЭминЗащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаНападающий
-
99 Зунно МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Лечче
Кремонезе
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8
|0.42
|Кода Массимо
|8 (2)
|0.42
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.21
|Гарджуло Марио
|3
|0.16
|Майер Жан
|2
|0.11
|Родригес Пабло
|1
|0.05
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|Дермаку Кастриот
|1
|0.05
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Галло Антонино
|1
|0.05
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|6
|0.3
|Чофани Даниэль
|4 (1)
|0.2
|Фаджоли Николо
|3
|0.15
|Дзанимачча Лука
|3
|0.15
|Стриццоло Лука
|3
|0.15
|Видо Лука
|3
|0.15
|Валери Эмануэле
|3
|0.15
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.1
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Вальцания Лука
|1
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Юлманд Мортен
|4
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Гарджуло Марио
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Дермаку Кастриот
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Калабрези Артуро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Листковски Марчин
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|Валери Эмануэле
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Околи Меме
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
7
39%
5
38%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
27%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
29
29
18 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
5
17%
2
7%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
7
24%
8
28%
31-45
3
10%
7
24%
46-60
3
10%
7
24%
61-75
5
17%
2
7%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
13%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1
Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 18
|36
|4.
|Лечче
|1:1 Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 16
|35
|5.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 21
|30
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|18 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|1:1 Заявка
|9
|5
|4
|0
|20 - 8
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|11.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|13.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|9 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|6.
|Лечче
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2