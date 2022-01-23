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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
2:1
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
6' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
11' Желтая карточка
Валери Эмануэле
1:0
14' Гол
Галло Антонино
1:1
15' Гол
Чофани Даниэль
21' Желтая карточка
Вальцания Лука
52' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
58' Желтая карточка
Лучиони Фабио
2:1
90' Гол в свои ворота
Околи Меме
90' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
27
Стрефецца
Габриэль
37
Майер
Жан
8
Гарджуло
Марио
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Кода
Массимо
12
Карнесекки
Марко
2
Фьордализо
Алессандро
55
Околи
Меме
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
98
Дзанимачча
Лука
21
Фаджоли
Николо
7
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
Лечче
4-1-4-1
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Кремонезе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
3:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
2:0
СB
2:0
ППД
1:1
ППД
3:2
СCA
3:2
СCA
0:0
СCA
1:0
СCA
2:2
СCA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 0.42
Кода Массимо 8 (2) 0.42
Ди Мариано Франческо 4 0.21
Гарджуло Марио 3 0.16
Майер Жан 2 0.11
Родригес Пабло 1 0.05
Туиа Алессандро 1 0.05
Дермаку Кастриот 1 0.05
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Галло Антонино 1 0.05
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 6 0.3
Чофани Даниэль 4 (1) 0.2
Фаджоли Николо 3 0.15
Дзанимачча Лука 3 0.15
Стриццоло Лука 3 0.15
Видо Лука 3 0.15
Валери Эмануэле 3 0.15
Ди Кармине Самуэль 2 0.1
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Вальцания Лука 1 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Мариано Франческо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Стрефецца Габриэль 4 0
Юлманд Мортен 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Дермаку Кастриот 3 0
Родригес Пабло 2 0
Туиа Алессандро 2 0
Майер Жан 2 0
Гарджуло Марио 2 0
Баррека Антонио 2 0
Кода Массимо 1 0
Калабрези Артуро 1 0
Блен Алексис 1 0
Листковски Марчин 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 7 0
Валери Эмануэле 5 0
Вальцания Лука 4 0
Серникола Леонардо 4 0
Околи Меме 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Раванелли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
16%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
7
37%
5
33%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
3
30%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
27%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
1
9%
5
31%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

30
31
19 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
6
20%
3
10%
1-15
6
20%
3
10%
16-30
7
23%
8
26%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
5
17%
3
10%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
17%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
6
33%
2
11%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФералпиСало - Лечче 1:0 Рома - Лечче 3:1 Лечче - Про Верчелли 0:0 Порденоне - Лечче 0:1
Лечче - Про Сесто 0:0 Специя - Лечче 0:2 Сереньо - Лечче 1:4 Пиза - Лечче 1:0 Пьяченца - Лечче 0:1 Лечче - Реджина 2:0 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Лечче - Зюйдтироль 0:1 Лечче - Тернана 3:3 Тренто - Лечче 3:0 Фрозиноне - Лечче 0:0 Лечче - Альбинолеффе 2:3 Ювентус (до 23 лет) - Лечче 1:0 Лечче - Парма 4:0 Лечче - Козенца 3:1 Лечче - Виртус Верона 2:2
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2
Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Лечче Заявка 19 10 7 2 32 - 16 37
4. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 19 8 6 5 24 - 21 30
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
20. Виченца Виртус Заявка 18 2 2 14 18 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Лечче Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
4. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
10. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
11. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
12. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
13. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 9 0 2 7 9 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 10 3 4 3 10 - 13 13
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Галло Антонино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Emanuele Valeri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Стрефецца Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лечче 2:1 Кремонезе онлайн


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