0:2
Первый тайм: 45+'
Стадион: Зимбру
0:1
20' ГолКим Джин Кью
0:2
33' ГолПэк Сын-Хо
Ход матча
20'
0:1
33'
0:2
15
Жардан
Ион
2
Ли
Ён
19
Ким
Ёнгвон
16
Ким
Джин
Кью
18
Ким
Гон-Хи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордин Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ли ЁнЗащитник
- Защитник
-
19 Ким ЁнгвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ким Джин КьюПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ким Гон-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гу Сун-ЮнВратарь
-
21 Чжо Хен-УВратарь
-
25 Сон Бум-КёнВратарь
-
14 Хон ЧхольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чхве Чжи-МукЗащитник
-
10 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кан Сан-УПолузащитник
-
26 Ко Сын-БомПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунНападающий
-
17 Ким Дэ-ВонНападающий
-
13 Чжо Ен-УкНападающий
-
24 Ом Чжи-Сон
-
Главный тренер: Бенту Паулу
История личных встреч
Молдова
Южная Корея
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1
Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0
Прогнозы на матч Молдова 0:2 Южная Корея
Исход игры
Молдова
7.6% (11)
Ничья
6.9% (10)
Южная Корея
85.4% (123)
Тотал 2.5
Больше
44.96% (58)
Меньше
55.04% (71)
Обе команды забьют
Да
45.74% (59)
Нет
54.26% (70)
Популярный счёт
0:2 Южная Корея
29.2% (42)
1:2 Южная Корея
25.7% (37)
0:1 Южная Корея
13.2% (19)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Южная Корея
5.6% (8)
2:1 Молдова
3.5% (5)
1:3 Южная Корея
2.8% (4)
1:4 Южная Корея
1.4% (2)
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