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Молдова
FIFA #181
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Южная Корея
FIFA #35
0'
0:1
20' Гол
Ким Джин Кью
0:2
33' Гол
Пэк Сын-Хо
45'+2

Ход матча

20'
0:1
Ким Джин Кью
33'
0:2
Пэк Сын-Хо
Прогнозы 142
Молдова 7.7% (11)
X 7% (10)
Южная Корея 85.2% (121)
Все прогнозы
23
Аврам
Кристиан
6
Ревенко
Иоан-Кэлин
15
Жардан
Ион
22
Литвяков
Артем
20
Плэтикэ
Сергиу
14
Каймаков
Михаил
8
Крачун
Артур
5
Плэтикэ
Михаил
21
Кожокару
Максим
9
Котогой
Корнелиу
11
Постолаки
Вирджилиу
1
Ким
Сон-Кю
2
Ли
Ён
4
Пак
Чжи
Су
19
Ким
Ёнгвон
3
Ким
Чжин-Су
8
Пэк
Сын-Хо
16
Ким
Джин
Кью
7
Сон
Мин-Гю
18
Ким
Гон-Хи
22
Квон
Чхан
Хун
9
Чжо
Кю-Сон
Молдова
Южная Корея

История личных встреч

Молдова
Южная Корея

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1
Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока 2-0 в пользу Южной Кореи. 
  • 45'
    Хун Чхан Квон отобрал мяч у Михаила Каймакова на правом фланге, а затем совершил ошибку в передаче, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Чжо откликнулся на передачу с правого фланга и попытался нанести удар, но до круглого не добрался, а вот в Аврама врезался. К счастью, ничего серьёзного с Кристианом не случилось. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Михаил Плэтикэ срезал Сын-Хо Пэка на левом фланге и был близок к тому, чтобы получить жёлтую, но судья простил. 
  • 42'
    Ён Ли совершил рывок по правому флангу и заработал аут. Затем выполнил выбрасывание из-за боковой линии и нашёл соперника. 
  • 40'
    Приближается концовка первого тайма, в котором Южная Корея существенно превосходит Молдову, забив два гола. 
  • Офсайд
    39'
    А вот и молдаване отмечаются у чужих ворот. Зарабатывают стандарт на левом фланге, затем следует подача и Михаил Плэтикэ пробивает рядом с правой штангой, но делает это из офсайда. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Гон-Хи Ким заработал штрафной на левом фланге. Ёнгвон Ким выполнил подачу на линию вратарской - Кристиан Аврам вышел и выбил мяч кулаком. 
  • 37'
    Показали нам Роберто Бордина, у которого пока нет повода для радости. В прошлом матче уступили Уганде, выигрывая 2-0, а сегодня уже сами дают сопернику фору в два гола, не имея моментов на ответный результативный удар. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Начинают корейцы допускать много ошибок в простых ситуациях. Сейчас Гон-Хи Ким потерял мяч, а потом сбил Корнелиу Котогоя. 
  • 35'
    Чхан Квон завозился с мячом на левом фланге, в результате чего потерял его, так и не сумев выполнить подачу. 
  • 34'
    И снова Молдова ничего не может сделать после пересечения центральной линии. Южная Корея вступает в отбор, причём каждый раз делает это успешно. 
  • Описание гола
    33'
    Гол. 0-2. Пэк. Сын-Хо Пэк отлично исполнил штрафной - поднял мяч над стенкой и отправил его в левый угол. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Корнелиу Котогой нарушает правила перед своей штрафной площадкой и дарит сопернику опаснейший стандарт. 
  • 31'
    Молдова перешла на чужую половину поля через центр, а потом попала под прессинг и игрового снаряда лишилась. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Артур Крачун сорвал атаку соперника в центральном круге, уложив на газон Чжо. 
  • Угловой
    29'
    С правого фланга Южная Корея выполнила угловой, после чего Ёнгвон Ким выиграл воздух и пробил, но в створ не попал. 
  • 27'
    Артур Крачун успешно сыграл около своей штрафной площадки на левом фланге, приняв на себя мяч после прострела Чжин-Су Кима. 
  • 26'
    Сергиу Плэтикэ отобрал мяч у Сона на левом фланге, а потом выполнил передачу низом по центру и ошибся. 
  • 25'
    Долго готовили корейцы штрафной, но ничего интересного так и не придумали - выполнили подачу, которую прервали защитники Молдовы. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Молдова попыталась сразу же провести ответную атаку, но быстро потеряла мяч, а потом ещё и правила на правом фланге нарушила. 
  • Описание гола
    22'
    Гол. 0-1. Ким. Чхан Квон вошёл в штрафную площадку правым краем и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда мяч в сетку переправил Кью Джин Ким. 
  • 21'
    Ещё одну атаку левым флангом провела Южная Корея и выполнила подачу, но на сей раз неудачную - за пределы поля ушёл мяч. 
  • 20'
    Чхан Квон ушёл от Каймакова на левом фланге и выполнил подачу, с которой уверенно справился Кристиан Аврам. 
  • 18'
    Ён Ли выполнил кросс с правого фланга и нашёл Чжо, который пробил головой и в створ не попал. Проспала сейчас оборона Молдовы. 
  • 17'
    Сын-Хо Пэк выполнил подачу от углового флага, отправив мяч на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Артур Крачун. 
  • Угловой
    16'
    Стоило Южной Корее немного взвинтить темп, как она тут же получила пространство на правом фланге и провела атаку, в результате чего заработала корнер. 
  • 15'
    Корея продолжает подолгу разыгрывать мяч в районе центрального круга. Уже почти 100 передач выполнила, а до ворот соперника толком добраться не может. 
  • Офсайд
    14'
    Вирджилиу Постолаки совершил рывок к чужой штрафной площадке и получил мяч от Артура Крачуна, но перед этим залез в офсайд. 
  • 12'
    Показали нам соотношение владения мячом - 22:78, но при этом чаще бьёт по воротам сборная Молдовы - 2:1. 
  • 11'
    И сразу же Южная Корея ответила своим выстрелом, которому тоже не хватило точности. Пока без работы вратари. 
  • 10'
    Через центр Молдова разогнала атаку, которую неточным ударом завершил Корнелиу Котогой - выше цели прошёл мяч. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Артём Литвяков перехватил мяч в центральном круге, а потом сразу же был сбит. Гон-Хи Ким нарушил правила и отделался устным предупреждением. 
  • 8'
    С фланга на фланг переводят мяч корейцы, пытаясь растянуть оборонительные порядки соперника. 
  • 6'
    Южная Корея переходит на чужую половину поля и начинает розыгрыш первой позиционной атаки. Пока вариантов для обострения нет, так как Молдова располагается компактно. 
  • 5'
    Мин-Гю Сон не сумел обыграть Максима Кожокару на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав аут. 
  • 4'
    Дебютный корнер в матче ничем опасным не отметился. Мяч был отправлен во вратарскую, где им завладел Сон-Кю Ким. 
  • Угловой
    3'
    Иоан-Кэлин Ревенко поддержал атаку левым флангом, получил мяч и прострелил - рикошетом от Ёна Ли круглый ушёл за лицевую. 
  • 2'
    На первых минутах команды играют осторожно и не торопятся идти в атаку. Молдова владеет мячом на своей половине поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается. 
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча Молдова - Южная Корея, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 142
Молдова 7.7% (11)
X 7% (10)
Южная Корея 85.2% (121)
Все прогнозы
Где смотреть матч Молдова 0:2 Южная Корея онлайн


Прогнозы на матч Молдова 0:2 Южная Корея

Исход игры
Молдова
7.6% (11)
Ничья
6.9% (10)
Южная Корея
85.4% (123)
Тотал 2.5
Больше
44.96% (58)
Меньше
55.04% (71)
Обе команды забьют
Да
45.74% (59)
Нет
54.26% (70)
Популярный счёт
0:2 Южная Корея
29.2% (42)
1:2 Южная Корея
25.7% (37)
0:1 Южная Корея
13.2% (19)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Южная Корея
5.6% (8)
2:1 Молдова
3.5% (5)
1:3 Южная Корея
2.8% (4)
1:4 Южная Корея
1.4% (2)
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Южная Корея

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