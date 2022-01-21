Михаил Плэтикэ срезал Сын-Хо Пэка на левом фланге и был близок к тому, чтобы получить жёлтую, но судья простил.

Чжо откликнулся на передачу с правого фланга и попытался нанести удар, но до круглого не добрался, а вот в Аврама врезался. К счастью, ничего серьёзного с Кристианом не случилось.

Хун Чхан Квон отобрал мяч у Михаила Каймакова на правом фланге, а затем совершил ошибку в передаче, отправив игровой снаряд за боковую линию.

Завершается первый тайм, пока 2-0 в пользу Южной Кореи.

42' Ён Ли совершил рывок по правому флангу и заработал аут. Затем выполнил выбрасывание из-за боковой линии и нашёл соперника.

40' Приближается концовка первого тайма, в котором Южная Корея существенно превосходит Молдову, забив два гола.

39' А вот и молдаване отмечаются у чужих ворот. Зарабатывают стандарт на левом фланге, затем следует подача и Михаил Плэтикэ пробивает рядом с правой штангой, но делает это из офсайда.

38' Гон-Хи Ким заработал штрафной на левом фланге. Ёнгвон Ким выполнил подачу на линию вратарской - Кристиан Аврам вышел и выбил мяч кулаком.

37' Показали нам Роберто Бордина, у которого пока нет повода для радости. В прошлом матче уступили Уганде, выигрывая 2-0, а сегодня уже сами дают сопернику фору в два гола, не имея моментов на ответный результативный удар.

36' Начинают корейцы допускать много ошибок в простых ситуациях. Сейчас Гон-Хи Ким потерял мяч, а потом сбил Корнелиу Котогоя.

35' Чхан Квон завозился с мячом на левом фланге, в результате чего потерял его, так и не сумев выполнить подачу.

34' И снова Молдова ничего не может сделать после пересечения центральной линии. Южная Корея вступает в отбор, причём каждый раз делает это успешно.

33' Гол. 0-2. Пэк. Сын-Хо Пэк отлично исполнил штрафной - поднял мяч над стенкой и отправил его в левый угол.

32' Корнелиу Котогой нарушает правила перед своей штрафной площадкой и дарит сопернику опаснейший стандарт.

31' Молдова перешла на чужую половину поля через центр, а потом попала под прессинг и игрового снаряда лишилась.

30' Артур Крачун сорвал атаку соперника в центральном круге, уложив на газон Чжо.

29' С правого фланга Южная Корея выполнила угловой, после чего Ёнгвон Ким выиграл воздух и пробил, но в створ не попал.

27' Артур Крачун успешно сыграл около своей штрафной площадки на левом фланге, приняв на себя мяч после прострела Чжин-Су Кима.

26' Сергиу Плэтикэ отобрал мяч у Сона на левом фланге, а потом выполнил передачу низом по центру и ошибся.

25' Долго готовили корейцы штрафной, но ничего интересного так и не придумали - выполнили подачу, которую прервали защитники Молдовы.

23' Молдова попыталась сразу же провести ответную атаку, но быстро потеряла мяч, а потом ещё и правила на правом фланге нарушила.

22' Гол. 0-1. Ким. Чхан Квон вошёл в штрафную площадку правым краем и выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда мяч в сетку переправил Кью Джин Ким.

21' Ещё одну атаку левым флангом провела Южная Корея и выполнила подачу, но на сей раз неудачную - за пределы поля ушёл мяч.

20' Чхан Квон ушёл от Каймакова на левом фланге и выполнил подачу, с которой уверенно справился Кристиан Аврам.

18' Ён Ли выполнил кросс с правого фланга и нашёл Чжо, который пробил головой и в створ не попал. Проспала сейчас оборона Молдовы.

17' Сын-Хо Пэк выполнил подачу от углового флага, отправив мяч на ближнюю штангу, где надёжно сыграл Артур Крачун.

16' Стоило Южной Корее немного взвинтить темп, как она тут же получила пространство на правом фланге и провела атаку, в результате чего заработала корнер.

15' Корея продолжает подолгу разыгрывать мяч в районе центрального круга. Уже почти 100 передач выполнила, а до ворот соперника толком добраться не может.

14' Вирджилиу Постолаки совершил рывок к чужой штрафной площадке и получил мяч от Артура Крачуна, но перед этим залез в офсайд.

12' Показали нам соотношение владения мячом - 22:78, но при этом чаще бьёт по воротам сборная Молдовы - 2:1.

11' И сразу же Южная Корея ответила своим выстрелом, которому тоже не хватило точности. Пока без работы вратари.

10' Через центр Молдова разогнала атаку, которую неточным ударом завершил Корнелиу Котогой - выше цели прошёл мяч.

9' Артём Литвяков перехватил мяч в центральном круге, а потом сразу же был сбит. Гон-Хи Ким нарушил правила и отделался устным предупреждением.

8' С фланга на фланг переводят мяч корейцы, пытаясь растянуть оборонительные порядки соперника.

6' Южная Корея переходит на чужую половину поля и начинает розыгрыш первой позиционной атаки. Пока вариантов для обострения нет, так как Молдова располагается компактно.

5' Мин-Гю Сон не сумел обыграть Максима Кожокару на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав аут.

4' Дебютный корнер в матче ничем опасным не отметился. Мяч был отправлен во вратарскую, где им завладел Сон-Кю Ким.

3' Иоан-Кэлин Ревенко поддержал атаку левым флангом, получил мяч и прострелил - рикошетом от Ёна Ли круглый ушёл за лицевую.

2' На первых минутах команды играют осторожно и не торопятся идти в атаку. Молдова владеет мячом на своей половине поля.