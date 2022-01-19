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Молдова
FIFA #181
 
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Стадион:
Южная Корея
FIFA #35
Прогнозы 57
Молдова 7% (4)
X 10.5% (6)
Южная Корея 82.5% (47)
Все прогнозы

История личных встреч

Молдова
Южная Корея

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1
Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2022, осталось 2 дня 3 часа 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Молдова 7% (4)
    X 10.5% (6)
    Южная Корея 82.5% (47)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Молдова - Южная Корея онлайн


    Прогнозы на матч Молдова - Южная Корея

    Исход игры
    Молдова
    7% (4)
    Ничья
    10.5% (6)
    Южная Корея
    82.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (30)
    Нет
    47.37% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    31.6% (18)
    0:2 Южная Корея
    31.6% (18)
    0:1 Южная Корея
    14% (8)
    1:1 Ничья
    10.5% (6)
    2:1 Молдова
    5.3% (3)
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    Молдова
    Южная Корея

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