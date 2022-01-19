Позже
Стадион: Зимбру
История личных встреч
Молдова
Южная Корея
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0
Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1
Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0 Южная Корея - Гонконг 2:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Ливан - Южная Корея 0:0 КНДР - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Шри-Ланка 8:0
Прогнозы на матч Молдова - Южная Корея
Исход игры
Молдова
7% (4)
Ничья
10.5% (6)
Южная Корея
82.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (24)
Меньше
57.89% (33)
Обе команды забьют
Да
52.63% (30)
Нет
47.37% (27)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
31.6% (18)
0:2 Южная Корея
31.6% (18)
0:1 Южная Корея
14% (8)
1:1 Ничья
10.5% (6)
2:1 Молдова
5.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!