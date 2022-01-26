Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Колумбия
Перу
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.21
|Борха Мигель
|3 (1)
|0.21
|Диас Луис
|2
|0.14
|Куадрадо Хуан
|1 (1)
|0.07
|Мартинес Рохер
|1
|0.07
|Фалькао Радамель
|1
|0.07
|Сапата Дуван
|1
|0.07
|Урибе Матеус
|1
|0.07
|Мина Йерри
|1
|0.07
|Хефферсон Лерма
|1
|0.07
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.07
|Медина Стефан
|0
|0
|Варгас Камило
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэва Кристиан
|5
|0.36
|Каррильо Андре
|3
|0.21
|Лападула Джанлука
|2
|0.14
|Пенья Серхио
|2
|0.14
|Тапия Ренато
|2
|0.14
|Адвинкула Луис
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|0
|0
|Герреро Паоло
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хефферсон Лерма
|4
|0
|Мина Йерри
|2
|1
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Медина Стефан
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Куэльяр Густаво
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Мехия Александр
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Тесильо Вильям
|1
|0
|Diego Valoyes
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трауко Мигель
|5
|1
|Гонсалес Кристофер
|5
|0
|Йотун Йошимар
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Агино Педро
|2
|0
|Каседа Карлос
|0
|1
|Корсо Альдо
|1
|0
|Куэва Кристиан
|1
|0
|Гарсия Расиель
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Коста Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0
Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3
Перу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0
Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 4
|35
|2.
|Аргентина
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|20 - 6
|29
|3.
|Эквадор
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 13
|23
|4.
|Колумбия
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|5.
|Перу
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|6.
|Уругвай
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Чили
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|8.
|Боливия
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 18
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Перу
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|4.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|5.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|7.
|Уругвай
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Колумбия - Перу
Исход игры
Колумбия
80% (40)
Ничья
18% (9)
Перу
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
66% (33)
Нет
34% (17)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
48% (24)
2:0 Колумбия
16% (8)
1:0 Колумбия
14% (7)
1:1 Ничья
10% (5)
2:2 Ничья
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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