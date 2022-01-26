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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Колумбия
FIFA #16
 
Позже
Перу
FIFA #24
Прогнозы 50
Колумбия 80% (40)
X 18% (9)
Перу 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Перу
1.75
3.60
6.27
Все Коэффициенты

История личных встреч

Колумбия
Перу

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

КА
3:2
КА
1:2
ОМЮА
0:3
ТМС
1:0
ТМС
0:3
ОМЮА
1:1
КА
0:0
ОМЮА
2:0
ТМС
1:1
КА
0:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:0
КА
0:2
ТМС
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.21
Борха Мигель 3 (1) 0.21
Диас Луис 2 0.14
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.07
Мартинес Рохер 1 0.07
Фалькао Радамель 1 0.07
Сапата Дуван 1 0.07
Урибе Матеус 1 0.07
Мина Йерри 1 0.07
Хефферсон Лерма 1 0.07
Родригес Хамес 1 (1) 0.07
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэва Кристиан 5 0.36
Каррильо Андре 3 0.21
Лападула Джанлука 2 0.14
Пенья Серхио 2 0.14
Тапия Ренато 2 0.14
Адвинкула Луис 1 0.07
Трауко Мигель 0 0
Герреро Паоло 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хефферсон Лерма 4 0
Мина Йерри 2 1
Куадрадо Хуан 3 0
Муньос Даниэль 1 1
Барриос Вилмар 2 0
Медина Стефан 2 0
Мохика Хоан 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Куэльяр Густаво 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Diego Valoyes 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трауко Мигель 5 1
Гонсалес Кристофер 5 0
Йотун Йошимар 3 0
Тапия Ренато 3 0
Самбрано Очандарте 1 1
Герреро Паоло 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Агино Педро 2 0
Каседа Карлос 0 1
Корсо Альдо 1 0
Куэва Кристиан 1 0
Гарсия Расиель 1 0
Гальесе Педро 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Калленс Александр 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Коста Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
4
44%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0
Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3
Перу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0
Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2 Колумбия - Перу 1:2 Бразилия - Перу 4:0 Эквадор - Перу 1:2 Перу - Колумбия 0:3 Перу - Аргентина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 13 11 2 0 27 - 4 35
2. Аргентина Заявка 13 8 5 0 20 - 6 29
3. Эквадор Заявка 14 7 2 5 23 - 13 23
4. Колумбия Заявка 14 3 8 3 16 - 17 17
5. Перу Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
6. Уругвай Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
7. Чили Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
8. Боливия Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
9. Парагвай Заявка 14 2 7 5 9 - 18 13
10. Венесуэла Заявка 14 2 1 11 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Колумбия Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Перу Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
4. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
6. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
7. Уругвай Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Колумбия 80% (40)
    X 18% (9)
    Перу 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Перу
    1.75
    3.60
    6.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Колумбия - Перу онлайн


    Прогнозы на матч Колумбия - Перу

    Исход игры
    Колумбия
    80% (40)
    Ничья
    18% (9)
    Перу
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия
    48% (24)
    2:0 Колумбия
    16% (8)
    1:0 Колумбия
    14% (7)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    0:0 Ничья
    4% (2)
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    Колумбия
    Перу

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