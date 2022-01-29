Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
27' ГолМилеуснич Никола
31' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
37' Желтая карточкаБраун Кори
Ход матча
27'
1:0
31'
37'
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
15
Jesse
Daley
26
О'Ши
Джеймс
20
Мехиас
Томас
33
Mark
Natta
17
Keanu
Baccus
10
Хемед
Томер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
-
-
17 Alec Mills
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
История личных встреч
Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.67
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Лескано Хуан
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Браун Кори
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ris Williams1
|2
|0
|Антонис Терри
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Кутрумбис Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Брисбен Роар
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брисбен Роар
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мельбурн Сити
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Брисбен Роар
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0