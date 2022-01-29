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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Вестерн Юнайтед
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
32' Желтая карточка
Уэлс Лаклан
33' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
45' Желтая карточка
О'Нил Эйден
51'

Ход матча

32'
Уэлс Лаклан
 
33'
Топор-Стэнли Николай
 
45'
 
О'Нил Эйден
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.59
3.73
3.00
Все Коэффициенты
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
4
Лакруа
Лео
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
88
Килкенни
Нил
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
3
Джеймисон
Скотт
2
Геллоуэй
Скотт
8
О'Нил
Эйден
16
Taras
Gomulka
38
Jordan
Bos
10
Беренгер
Флорен
17
Цолаковски
Стефан
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

0:1
2:1
2:1
2:0
1:3
3:2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйн Коннор 2 0.67
Уэлс Лаклан 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топор-Стэнли Николай 2 0
Рисдон Джош 2 0
Лакруа Лео 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Эйден 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Брисбен Роар 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Мельбурн Сити 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брисбен Роар 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мельбурн Сити 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мельбурн Сити 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Брисбен Роар 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    О'Нил Эйден получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Уэлс Лаклан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.59
3.73
3.00
Все Коэффициенты
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