Португалия: Кубок лиги 2021-2022
1:1
Второй тайм: 59'
1:0
23' ГолЭвертон Соарес
1:1
49' ГолИнасиу Гонсалу
Ход матча
23'
1:0
49'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
97 ФерруЗащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nelson Verissimo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Порро ПедроПолузащитник
-
57 Катаму ЖениНападающий
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Томаш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Бенфика
Спортинг Л
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
40 матчей
50%
22.5%
27.5%
20 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
45%
17.5%
15 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эвертон Соарес
|2
|0.5
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.5
|Сеферович Харис
|1
|0.25
|Пицци Луиш
|1
|0.25
|Радоньич Неманья
|1
|0.25
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантуш Нуну II
|1
|0.25
|Угарте Мануэль
|1
|0.25
|Томаш Тьягу
|1
|0.25
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.25
|Сарабия Пабло
|1 (1)
|0.25
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Табата
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0
Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4
Спортинг Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4
Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0
Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Спортинг Л
Исход игры
Бенфика
58.3% (91)
Ничья
21.2% (33)
Спортинг Л
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (80)
Меньше
39.39% (52)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
31.4% (49)
1:1 Ничья
14.7% (23)
1:0 Бенфика
11.5% (18)
1:2 Спортинг Л
10.9% (17)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Бенфика
3.2% (5)
0:1 Спортинг Л
3.2% (5)
3:2 Бенфика
1.9% (3)
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