Максимально у нас подогревается интерес к этому поединку. Разгораются и страсти. Лишь бы данный поединок не перетек в массовое побоище.

Активно разминаются запасные обеих команд. У нас же подают угловой футболисты "Бенфики", но делают это крайне неудачно. "Спортинг" отбивается.

Разошелся у нас главный арбитр встречи. Прямо-таки листопад карточек видим мы на поле. За подкат сзади "горчичником" наказан Эвертон.

Сарабия получил по ногам в районе центрального круга. По идее, и тут должна была карточка желтого цвета появиться, однако ее мы не увидели.

Поте с правого края выполнял передачу на Паулинью, которого опередил на долю секунды голкипер, забравший в прыжке сферу в свои перчатки.

Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Сразу же штрафной удар заработали игроки "Бенфики" на левом фланге. Последовал розыгрыш стандартного положения, но вышел он крайне неудачным.

В перерыве, к слову, замен в составе команд не случилось. В прежнем сочетании игроков вернулись на футбольный газон оппоненты после паузы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИНАСИУ! 1:1! А вот и ответный мяч удается забить "Спортингу"! Угловой удар заработали футболисты "Спортинга". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, откуда Инасиу головой пробил в правый от себя угол!

Быстро забили игроки "Спортинга" ответный мяч. Причем сделали это достаточно здорово. Посмотрим, смогут ли "орлы" воспрянуть духом после пропущенного гола?

Паулинью за снос соперника в районе центрального круга получает от рефери карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока.

Вертонген чуть ли не с кулаками накинулся сейчас на соперников, проявив максимальную агрессию. В свой пасси он тут же получил карточку желтого цвета.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первых 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Совершенно нелогичный гол привел к лидерству "Бенфики".

45' Пальинья после подачи с левого фланга пробил головой по воротам соперника, однако направил мяч точно в руки голкиперу "Бенфики".

45' Мейте досталось по ноге. Пальинья снес его на полном ходу. Благо, все в порядке с футболистом "Бенфики". Он смог продолжить поединок.

45' Две минуты судья компенсировал.

44' Завершается постепенно первая половина встречи. Смогла "Бенфика" удержать удар, и сейчас полностью контролирует ситуацию на футбольном поле.

42' В центре поля Пальинья нарушил правила против одного из соперников, явно завалил его на газон. Обошлось на сей раз без предупреждения у нас.

41' Забив гол, отошла окончательно назад "Бенфика". Время от времени "Спортинг" создает угрозы у ворот соперника, но со стороны все это выглядит крайне пассивно.

40' Сарабия с левого фланга перевел сферу на Поте, который слишком завозился с мячом и нанести удар по рамке противника уже не успел.

39' Повздорили на правой бровке сейчас игроки обеих команд, но уже вернул оппонентов в игру главный судья, который выступил в эпизоде в роли главного миротворца.

38' На левом фланге "Бенфика" долго время удерживала мяч, а потому до удара довести дело игрокам "орлов" не удалось. "Спортинг" отбился.

36' Жоау Марио выполнял сейчас подача в штрафную соперника, но из ворот вышел голкипер гостей Адан, который рукой смахнул сферу с головы противнка.

35' Здорово сейчас действует "Спортинг", хотя и до пропущенного гола лиссабонские "львы" имели преимущество над соперником, но пропустили совершенно нелогичный гол.

34' САРАБИЯ! Классно он обработал мяч, пущенный в его сторону, после чего разразился мощным ударом в ближний угол, но угодил в перекладину ворот соперника!

32' Луиш Нету сорвал явную атаку соперника, за что тут же был наказан арбитром карточкой желтого цвета. Судья не стал межеваться и отработал эпизод по полной.

31' Немало пауз в первом тайме у нас. Честно говоря, стала немного потягивать время "Бенфика" после того, как открыла счет на табло. Думаю, скоро судья начнет это замечать.

30' Гонсалвеш, который из "Бенфики", нарушил правила на левом фланге. Сарабия выполнил подачу, и Пальинья головой направил сферу намного выше цели.

28' Где-то успел Вертонген получить травму плеча. Держится игрок "Бенфики" за больную часть тела. Очевидно, что капитану "орлов" приходится непросто.

27' Поте, вполне вероятно, получил удар по ногам в чужой штрафной, после чего повалился на газон футболист. Свистка в исполнении судьи так и не случилось.

26' МОМЕНТИЩЕ! Угловой заработали сейчас игроки "Спортинга". С левого фланга пошла подача в район вратарской, откуда головой по своим воротам неожиданно пробил Паулинью! Вратарь "Бенфики" успел среагировать и смог свою команду спасти!

25' Вот так, друзья! Владели инициативой одни, а открыли счет в матче другие. Теперь и без того активному "Спортингу" нужно прибавлять.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭВЕРТОН! 1:0!

Вот так зарядил он! Получил 7-й номер "Бенфики" мяч на левом краю чужой штрафной, обманным движением ушел в сторону ворот, после чего мощно направил сферу в левую "девятку"!

22' Вайгль с левого фланга переводил мяч в чужую штрафную, но сделал это слишком неточно. Сфера улетела куда-то за пределы поля.

21' Практически середина первого тайма у нас идет. "Спортинг" ушел на свою половину поля, где уверенно перекатывает мяч от одного футболиста к другому.

20' Активнее действует "Спортинг", повторюсь, друзья. Все время в напряжении держить своего соперника коллектив номинальных гостей. "Бенфика" пока весьма посредственно играет.

19' САРАБИЯ! А сейчас все было значительно опаснее! Все тот же Сарабия слева ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол, но Вертонген в подкате сумел заблокировать попытку противника отличиться.

18' Сарабии позволили пробить по своим воротам игроки "Бенфики", но слишком сильный и неточный выстрел футболист "Спортинга" нанес. Мяч полетел чуть ли не в сторону трибун.

17' И снова Рейс с левого края подавал сферу в сторону дальнего угла - до снаряда не добежал партнер. Голкипер "Бенфики" в очередной раз действовал очень надежно.

15' Едва-едва Рейс после неудавшейся подачи не стал автором гола. Выполнял он подачу с левого фланга в центр, и чудом не закрутил сферу под перекладину.

14' Продолжает активно подбирать ключики к обороне соперника "Спортинг". Кстати говоря, именно гости перед началом игры были фаворитами встречи.

13' Жоау Мариу заработал штрафной для своей команды. Быстро он перевел снаряд с левого на правый фланг, где его партнеры не смогли побороться за снаряд и "пятнистого" потеряли.

12' 10 минут встречи позади. Стоит отметить, что пока преимущество в матче целиком и полностью на стороне "Спортинга". "Бенфика" пока играет без особого энтузиазма.

10' Вертонген выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника - сыграл на ворота соперника, где на выходе уверенно действовал голкипер.

9' Все в порядке с Вайглем, и не потребовалась ему замена. Долгая пауза в нашей встрече образовалась. Не исключено, что судья решит добавить пару-тройку минут к первому тайму.

8' Вроде как, у Вайгля возникли сложности. Его вывели сейчас за пределы поля и будут там непосредственно оказывать медицинскую помощь.

7' Удар в область лица сейчас получил один из игроков лиссабонской команды. Приводят сейчас футболиста в чувства медики. Крупным планом нам не показали лица игрока, а потому пока сложно сориентироваться, что из футболистов "Бенфики" имеет проблем со здоровьем.

5' Выбивают на сей раз мяч из своей штрафной футболисты "Бенфики". Второй корнер не удался у "львов", однако мяч все также остается у "Спортинга".

4' Родригес после розыгрыша углового спасает свой коллектив, подставляя колено под игровой снаряд, летящий в сторону рамки "орлов". Чудесное спасение! Еще один корнер!

3' Спокойно на первых минутах встречи действуют соперники, однако прямо сейчас угловой удар на левом фланге зарабатывают игроки "Спортинга"!

2' Футболисты "Бенфики" предстали сегодня на поле в своих традиционных красно-белых цветах. Игроки "Спортинга" вышли на газон в бело-зеленых футболках и черных трусах. Ворота номинальных хозяев будут в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.