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  4. Кубок лиги 2021-2022

Португалия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Бенфика
1:1
Второй тайм: 59'
Спортинг Л
0'
1:0
23' Гол
Эвертон Соарес
1:1
49' Гол
Инасиу Гонсалу
59'

Ход матча

23'
Эвертон Соарес
1:0
49'
1:1
Инасиу Гонсалу
Прогнозы 156
Бенфика 58.3% (91)
X 21.2% (33)
Спортинг Л 20.5% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Спортинг Л
3.38
3.42
6.20
Все Коэффициенты
Бенфика
Спортинг Л

История личных встреч

Бенфика
Спортинг Л

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

40 матчей

50%
22.5%
27.5%
20 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
45%
17.5%
15 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
С
5:0
К
1:0
К
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:3
С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КП
4:3
ПЛ
1:1
ТМС
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
КЛ
1:4
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
К
5:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эвертон Соарес 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.5
Сеферович Харис 1 0.25
Пицци Луиш 1 0.25
Радоньич Неманья 1 0.25
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантуш Нуну II 1 0.25
Угарте Мануэль 1 0.25
Томаш Тьягу 1 0.25
Инасиу Гонсалу 1 0.25
Сарабия Пабло 1 (1) 0.25

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Табата 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бенфика - Боавишта 1:1 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Морейренсе 1:1 Бенфика - Пасуш де Феррейра 2:0
Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Бенфика - Маритиму 7:1 Бенфика - Спортинг Ковилья 3:0 Фамаликан - Бенфика 1:4 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Белененсеш - Бенфика 0:7 Барселона - Бенфика 0:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 4:1 Бенфика - Брага 6:1 Бавария - Бенфика 5:2 Эшторил - Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 3:3 Визела - Бенфика 0:1 Бенфика - Бавария 0:4
Спортинг Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 2:1 Спортинг Л - Брага 1:2 Визела - Спортинг Л 0:2 Лека - Спортинг Л 0:4
Санта-Клара - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Каса Пиа - Спортинг Л 1:2 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пенафьел - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0 Аякс - Спортинг Л 4:2 Бенфика - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Тондела 2:0 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Спортинг Л - Варзим 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Бешикташ 4:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0
1/2 финала
4 Бенфика
3 Боавишта
2 Спортинг Л
1 Санта-Клара
Финал
0 Бенфика
0 Спортинг Л
  • Второй тайм
  • 59'
    Поте с правого края выполнял передачу на Паулинью, которого опередил на долю секунды голкипер, забравший в прыжке сферу в свои перчатки.
  • Фол, нарушение
    58'
    Сарабия получил по ногам в районе центрального круга. По идее, и тут должна была карточка желтого цвета появиться, однако ее мы не увидели.
  • Желтая карточка
    57'
    Разошелся у нас главный арбитр встречи. Прямо-таки листопад карточек видим мы на поле. За подкат сзади "горчичником" наказан Эвертон.
  • Угловой
    56'
    Активно разминаются запасные обеих команд. У нас же подают угловой футболисты "Бенфики", но делают это крайне неудачно. "Спортинг" отбивается.
  • 55'
    Максимально у нас подогревается интерес к этому поединку. Разгораются и страсти. Лишь бы данный поединок не перетек в массовое побоище.
  • Желтая карточка
    53'
    Вертонген чуть ли не с кулаками накинулся сейчас на соперников, проявив максимальную агрессию. В свой пасси он тут же получил карточку желтого цвета.
  • Желтая карточка
    52'
    Паулинью за снос соперника в районе центрального круга получает от рефери карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока.
  • 51'
    Быстро забили игроки "Спортинга" ответный мяч. Причем сделали это достаточно здорово. Посмотрим, смогут ли "орлы" воспрянуть духом после пропущенного гола?
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИНАСИУ! 1:1!
    А вот и ответный мяч удается забить "Спортингу"! Угловой удар заработали футболисты "Спортинга". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, откуда Инасиу головой пробил в правый от себя угол!
  • 48'
    В перерыве, к слову, замен в составе команд не случилось. В прежнем сочетании игроков вернулись на футбольный газон оппоненты после паузы.
  • 47'
    Сразу же штрафной удар заработали игроки "Бенфики" на левом фланге. Последовал розыгрыш стандартного положения, но вышел он крайне неудачным.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первых 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Совершенно нелогичный гол привел к лидерству "Бенфики".
  • 45'
    Пальинья после подачи с левого фланга пробил головой по воротам соперника, однако направил мяч точно в руки голкиперу "Бенфики".
  • Фол, нарушение
    45'
    Мейте досталось по ноге. Пальинья снес его на полном ходу. Благо, все в порядке с футболистом "Бенфики". Он смог продолжить поединок.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты судья компенсировал.
  • 44'
    Завершается постепенно первая половина встречи. Смогла "Бенфика" удержать удар, и сейчас полностью контролирует ситуацию на футбольном поле.
  • Фол, нарушение
    42'
    В центре поля Пальинья нарушил правила против одного из соперников, явно завалил его на газон. Обошлось на сей раз без предупреждения у нас.
  • 41'
    Забив гол, отошла окончательно назад "Бенфика". Время от времени "Спортинг" создает угрозы у ворот соперника, но со стороны все это выглядит крайне пассивно.
  • 40'
    Сарабия с левого фланга перевел сферу на Поте, который слишком завозился с мячом и нанести удар по рамке противника уже не успел.
  • 39'
    Повздорили на правой бровке сейчас игроки обеих команд, но уже вернул оппонентов в игру главный судья, который выступил в эпизоде в роли главного миротворца.
  • 38'
    На левом фланге "Бенфика" долго время удерживала мяч, а потому до удара довести дело игрокам "орлов" не удалось. "Спортинг" отбился.
  • 36'
    Жоау Марио выполнял сейчас подача в штрафную соперника, но из ворот вышел голкипер гостей Адан, который рукой смахнул сферу с головы противнка.
  • 35'
    Здорово сейчас действует "Спортинг", хотя и до пропущенного гола лиссабонские "львы" имели преимущество над соперником, но пропустили совершенно нелогичный гол.
  • Штанга
    34'
    САРАБИЯ! Классно он обработал мяч, пущенный в его сторону, после чего разразился мощным ударом в ближний угол, но угодил в перекладину ворот соперника!
  • Желтая карточка
    32'
    Луиш Нету сорвал явную атаку соперника, за что тут же был наказан арбитром карточкой желтого цвета. Судья не стал межеваться и отработал эпизод по полной.
  • 31'
    Немало пауз в первом тайме у нас. Честно говоря, стала немного потягивать время "Бенфика" после того, как открыла счет на табло. Думаю, скоро судья начнет это замечать.
  • Фол, нарушение
    30'
    Гонсалвеш, который из "Бенфики", нарушил правила на левом фланге. Сарабия выполнил подачу, и Пальинья головой направил сферу намного выше цели.
  • Травма, повреждение
    28'
    Где-то успел Вертонген получить травму плеча. Держится игрок "Бенфики" за больную часть тела. Очевидно, что капитану "орлов" приходится непросто.
  • Судья
    27'
    Поте, вполне вероятно, получил удар по ногам в чужой штрафной, после чего повалился на газон футболист. Свистка в исполнении судьи так и не случилось.
  • Опасный момент
    26'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой заработали сейчас игроки "Спортинга". С левого фланга пошла подача в район вратарской, откуда головой по своим воротам неожиданно пробил Паулинью! Вратарь "Бенфики" успел среагировать и смог свою команду спасти!
  • 25'
    Вот так, друзья! Владели инициативой одни, а открыли счет в матче другие. Теперь и без того активному "Спортингу" нужно прибавлять.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭВЕРТОН! 1:0!
    Вот так зарядил он! Получил 7-й номер "Бенфики" мяч на левом краю чужой штрафной, обманным движением ушел в сторону ворот, после чего мощно направил сферу в левую "девятку"!
  • 22'
    Вайгль с левого фланга переводил мяч в чужую штрафную, но сделал это слишком неточно. Сфера улетела куда-то за пределы поля.
  • 21'
    Практически середина первого тайма у нас идет. "Спортинг" ушел на свою половину поля, где уверенно перекатывает мяч от одного футболиста к другому.
  • 20'
    Активнее действует "Спортинг", повторюсь, друзья. Все время в напряжении держить своего соперника коллектив номинальных гостей. "Бенфика" пока весьма посредственно играет.
  • Опасный момент
    19'
    САРАБИЯ! А сейчас все было значительно опаснее! Все тот же Сарабия слева ворвался в чужую штрафную, после чего нанес выстрел в ближний угол, но Вертонген в подкате сумел заблокировать попытку противника отличиться.
  • 18'
    Сарабии позволили пробить по своим воротам игроки "Бенфики", но слишком сильный и неточный выстрел футболист "Спортинга" нанес. Мяч полетел чуть ли не в сторону трибун.
  • 17'
    И снова Рейс с левого края подавал сферу в сторону дальнего угла - до снаряда не добежал партнер. Голкипер "Бенфики" в очередной раз действовал очень надежно.
  • 15'
    Едва-едва Рейс после неудавшейся подачи не стал автором гола. Выполнял он подачу с левого фланга в центр, и чудом не закрутил сферу под перекладину.
  • 14'
    Продолжает активно подбирать ключики к обороне соперника "Спортинг". Кстати говоря, именно гости перед началом игры были фаворитами встречи.
  • Фол, нарушение
    13'
    Жоау Мариу заработал штрафной для своей команды. Быстро он перевел снаряд с левого на правый фланг, где его партнеры не смогли побороться за снаряд и "пятнистого" потеряли.
  • 12'
    10 минут встречи позади. Стоит отметить, что пока преимущество в матче целиком и полностью на стороне "Спортинга". "Бенфика" пока играет без особого энтузиазма.
  • 10'
    Вертонген выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника - сыграл на ворота соперника, где на выходе уверенно действовал голкипер.
  • 9'
    Все в порядке с Вайглем, и не потребовалась ему замена. Долгая пауза в нашей встрече образовалась. Не исключено, что судья решит добавить пару-тройку минут к первому тайму.
  • 8'
    Вроде как, у Вайгля возникли сложности. Его вывели сейчас за пределы поля и будут там непосредственно оказывать медицинскую помощь.
  • Травма, повреждение
    7'
    Удар в область лица сейчас получил один из игроков лиссабонской команды. Приводят сейчас футболиста в чувства медики. Крупным планом нам не показали лица игрока, а потому пока сложно сориентироваться, что из футболистов "Бенфики" имеет проблем со здоровьем.
  • 5'
    Выбивают на сей раз мяч из своей штрафной футболисты "Бенфики". Второй корнер не удался у "львов", однако мяч все также остается у "Спортинга".
  • Угловой
    4'
    Родригес после розыгрыша углового спасает свой коллектив, подставляя колено под игровой снаряд, летящий в сторону рамки "орлов". Чудесное спасение! Еще один корнер!
  • Угловой
    3'
    Спокойно на первых минутах встречи действуют соперники, однако прямо сейчас угловой удар на левом фланге зарабатывают игроки "Спортинга"!
  • 2'
    Футболисты "Бенфики" предстали сегодня на поле в своих традиционных красно-белых цветах. Игроки "Спортинга" вышли на газон в бело-зеленых футболках и черных трусах. Ворота номинальных хозяев будут в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, финальная встреча Кубка португальской лиги стартовала! Футболисты "Спортинга" разыграли мяч с центра поля! Удачи командам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Мануэл Мота (Вила-Верде, Португалия);
    Ассистент: Жорже Алвеш Фернандеш (Португалия);
    Ассистент: Лусиану Мая (Португалия);
    Резервный: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к португальскому футболу. В рамках финального поединка португальского Кубка Лиги сойдутся лицом к лицу игроки «Бенфики» и «Спортинга». Встреча состоится в португальской Лейрии, на стадионе «Малагайш Пессоа».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 156
Бенфика 58.3% (91)
X 21.2% (33)
Спортинг Л 20.5% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Спортинг Л
3.38
3.42
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бенфика 1:1 Спортинг Л онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 1:1 Спортинг Л

Исход игры
Бенфика
58.3% (91)
Ничья
21.2% (33)
Спортинг Л
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (80)
Меньше
39.39% (52)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
31.4% (49)
1:1 Ничья
14.7% (23)
1:0 Бенфика
11.5% (18)
1:2 Спортинг Л
10.9% (17)
2:2 Ничья
3.8% (6)
2:0 Бенфика
3.2% (5)
0:1 Спортинг Л
3.2% (5)
3:2 Бенфика
1.9% (3)
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Спортинг Л

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