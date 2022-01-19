Греция: Кубок 2021-2022
2:1
Конец матча
0:1
13' ГолЭль-Араби Юссеф
1:1
23' ГолМендоса Хавьер
28' Желтая карточкаПападопулос Авраам
30' Желтая карточкаМендоса Хавьер
2:1
60' ГолКарелис Никос
78' Желтая карточкаВергос Николаос
90' Желтая карточкаМорсай Йонатан
Ход матча
13'
23'
1:1
30'
60'
2:1
78'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Панетоликос
Олимпиакос
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
250%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|1
|0.25
|Мендоса Хавьер
|1
|0.25
|Вергос Николаос
|1
|0.25
|Дуарте Фредерику
|1
|0.25
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|0.67
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.33
|Лопеш Рони
|1
|0.33
|Семеду Рубен
|1
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Морсай Йонатан
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Авраам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1
Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?