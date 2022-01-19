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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
2:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
13' Гол
Эль-Араби Юссеф
1:1
23' Гол
Мендоса Хавьер
28' Желтая карточка
Пападопулос Авраам
30' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
2:1
60' Гол
Карелис Никос
78' Желтая карточка
Вергос Николаос
90' Желтая карточка
Морсай Йонатан
90'+5
Панетоликос
Олимпиакос

История личных встреч

Панетоликос
Олимпиакос

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

250%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5%
95%
0 побед 1 ничья 16 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

4.5%
22.7%
72.8%
1 победа 5 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 1 0.25
Мендоса Хавьер 1 0.25
Вергос Николаос 1 0.25
Дуарте Фредерику 1 0.25
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 0.67
Эль-Араби Юссеф 1 0.33
Лопеш Рони 1 0.33
Семеду Рубен 1 0.33
Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 1 0
Вергос Николаос 1 0
Морсай Йонатан 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Авраам 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1
Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
0 Ламия
1/2 финала
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Финал
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