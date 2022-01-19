Греция: Кубок 2021-2022
41' Желтая карточкаСимоэш Андре
68' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
68' Желтая карточкаЦидотас Панайотис
68' Желтая карточкаАкпом Чуба
90' Желтая карточкаКуртич Ясмин
90' Желтая карточкаСвидерски Кароль
Ход матча
41'
68'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
ПАОК
АЕК
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
39.1%
18 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед
49 матчей
42.9%
20.4%
36.7%
21 победа 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.4%
46.9%
32.7%
10 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
18 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|2
|0.67
|Куртич Ясмин
|1
|0.33
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ансарифард Карим
|1
|0.33
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.33
|Танкович Муамер
|1
|0.33
|Сварнас Стратос
|1
|0.33
|Гарсия Леви
|1
|0.33
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|2
|1
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митоглу Герасимос
|2
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2
Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?