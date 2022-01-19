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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
4:0
Второй тайм: 56'
Анагенниси Кардица
0'
1:0
6' Гол
Mateus Vital
2:0
20' Гол
Mateus Vital
3:0
32' Гол
Канталапьерда Аитор
34' Желтая карточка
Konstantinos Plegas
4:0
42' Гол
Карлитос Карлос
56'
Панатинаикос
Анагенниси Кардица

История личных встреч

Панатинаикос
Анагенниси Кардица

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateus Vital 2 0.5
Канталапьерда Аитор 1 0.25
Карлитос Карлос 1 0.25
Македа Федерико 1 0.25
Александропулос Сотириос 1 0.25
Котсирас Яннис 0 0
Анагенниси Кардица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Konstantinos Plegas 2 0.33
Атанасиадис Стефанос 1 0.17
Dimitrios Kotsonis 1 0.17
Panagiotis Manios 1 0.17
Lampros Politis 1 (1) 0.17

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Анагенниси Кардица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Plegas 2 1
Баллас Панайотис 1 0
Nikolaos Golias 1 0
Panagiotis Zangos 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Олимпиакос Пирей-2 - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0
Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
0 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
0 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Анагенниси Кардица
1.24
7.50
19.00
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