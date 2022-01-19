Греция: Кубок 2021-2022
4:0
Второй тайм: 56'
1:0
6' ГолMateus Vital
2:0
20' ГолMateus Vital
3:0
32' ГолКанталапьерда Аитор
34' Желтая карточкаKonstantinos Plegas
4:0
42' ГолКарлитос Карлос
Ход матча
6'
20'
32'
42'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Damian Gjini
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
55 Juan Larrea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Periklis Amanatidis
История личных встреч
Панатинаикос
Анагенниси Кардица
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateus Vital
|2
|0.5
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.25
|Карлитос Карлос
|1
|0.25
|Македа Федерико
|1
|0.25
|Александропулос Сотириос
|1
|0.25
|Котсирас Яннис
|0
|0
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Konstantinos Plegas
|2
|0.33
|Атанасиадис Стефанос
|1
|0.17
|Dimitrios Kotsonis
|1
|0.17
|Panagiotis Manios
|1
|0.17
|Lampros Politis
|1 (1)
|0.17
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Plegas
|2
|1
|Баллас Панайотис
|1
|0
|Nikolaos Golias
|1
|0
|Panagiotis Zangos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Олимпиакос Пирей-2 - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Айос-Николаос 5:0 Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0
Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1 Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?