  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:0
Перерыв
Арис Салоники
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Камара Абубакар
16' Желтая карточка
Бехарано Данни

Ход матча

15'
0:0
Камара Абубакар
16'
Бехарано Данни
 
31'
Cristopher Nunez
Тайрон Густаво
 
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Арис Салоники
5.30
2.96
2.55
Все Коэффициенты
Ламия
Арис Салоники

История личных встреч

Ламия
Арис Салоники

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романич Лазар 1 0.2
Элефтериадис Христос 1 0.2
Цукалос Николаос 1 0.2
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 0.5
Бруну Гама 2 (2) 0.5
Итурбе Хуан 1 0.25
Саша Лукас 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 2 0
Шаранов Боян 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Големич Владимир 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Влахомитрос Анестис 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 3 0
Сундгрен Даниэль 2 0
Саша Лукас 1 0
Камара Абубакар 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2
Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0
ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
2 Панетоликос
1 Олимпиакос
4 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 ПАОК
0 АЕК
0 Арис Салоники
0 Ламия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Тайрон Густаво уходит с поля. Cristopher Nunez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Камара Абубакар пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Арис Салоники
5.30
2.96
2.55
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ламия 0:0 Арис Салоники онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ламия
Арис Салоники

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 