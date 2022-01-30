Австралия: A-Лига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Leichhardt Oval
9' Желтая карточкаАмини Мустафа
15' Желтая карточкаУренья Марко
29' Желтая карточкаКаммингс Джейсон
1:0
45' ПенальтиКасерес Энтони
1:1
53' ГолБожанич Оливер
1:2
57' ГолКаммингс Джейсон
65' Желтая карточкаРетре Пауло
2:2
71' ГолБобо
3:2
79' ГолКасерес Энтони
Ход матча
15'
29'
45'
1:0
45'
53'
1:1
57'
1:2
62'
65'
71'
2:2
79'
3:2
21
Тонгик
Руон
23
Даниель
Холл
10
Moresche
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
10 MorescheПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Нападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Сидней
Сентрал Кост Маринерз
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
42 матча
47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.7%
38.1%
26.2%
15 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.38
|Бобо
|2
|0.25
|Берджесс Макс
|1
|0.13
|Бухагьяр Трент
|1
|0.13
|Элвис Камсоба
|1
|0.13
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.13
|Нинкович Милош
|1
|0.13
|Patrick Wood
|1
|0.13
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.5
|Божанич Оливер
|1
|0.17
|Каммингс Джейсон
|1
|0.17
|Нисбет Джошуа
|1
|0.17
|Jacob Farrell
|1
|0.17
|Роу Сторм
|0
|0
|Beni Nkololo
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|3
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|3
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Уренья Марко
|1
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
5
83%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
5
63%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Аделаида Юнайтед
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|5.
|Сидней
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|7.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|12.
|Брисбен Роар
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|4.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0