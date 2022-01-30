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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
3:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
9' Желтая карточка
Амини Мустафа
15' Желтая карточка
Уренья Марко
29' Желтая карточка
Каммингс Джейсон
1:0
45' Пенальти
Касерес Энтони
45' Желтая карточка
1:1
53' Гол
Божанич Оливер
1:2
57' Гол
Каммингс Джейсон
65' Желтая карточка
Ретре Пауло
2:2
71' Гол
Бобо
3:2
79' Гол
Касерес Энтони
90'+5
20
Хьюард-Белль
Том
25
Callum
Talbot
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
17
Касерес
Энтони
6
Амини
Мустафа
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
12
Бухагьяр
Трент
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
21
Тонгик
Руон
23
Даниель
Холл
18
Jacob
Farrell
10
Moresche
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
11
Beni
Nkololo
9
Каммингс
Джейсон
12
Уренья
Марко
Сидней
Сентрал Кост Маринерз

История личных встреч

Сидней
Сентрал Кост Маринерз

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

42 матча

47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
26.2%
35.7%
16 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.7%
38.1%
26.2%
15 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

КФ
0:1
2:0
2:2
0:2
0:3
1:0
1:1
5:2
1:2
1:2
1:1
2:0
1:0
2:3
4:0
2:2
4:1
1:3
4:2
1:5
2:0
2:1
0:1
1:0
2:0
1:0
7:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:3
ПК
3:0
ХАЛ
4:5
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 3 (2) 0.38
Бобо 2 0.25
Берджесс Макс 1 0.13
Бухагьяр Трент 1 0.13
Элвис Камсоба 1 0.13
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.13
Нинкович Милош 1 0.13
Patrick Wood 1 0.13
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.5
Божанич Оливер 1 0.17
Каммингс Джейсон 1 0.17
Нисбет Джошуа 1 0.17
Jacob Farrell 1 0.17
Роу Сторм 0 0
Beni Nkololo 0 0
Moresche 0 0
Годдард Си 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 3 0
Амини Мустафа 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Бобо 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 3 0
Роу Сторм 2 0
Уренья Марко 1 0
Биригитти Марк 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Beni Nkololo 1 0
Тонгик Руон 1 0
Harrison Steele 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
5
83%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
5
63%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0
Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Аделаида Юнайтед 8 2 5 1 14 - 9 11
4. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
5. Сидней 8 2 3 3 11 - 11 9
6. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
7. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
8. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
9. Вестерн Юнайтед 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
11. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
12. Брисбен Роар 5 1 1 3 3 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
2. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
7. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
3. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
4. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
5. Сидней 4 1 2 1 5 - 4 5
6. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
7. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Касерес Энтони из команды Сидней забивает с точки!
  • Желтая карточка
    29'
    Каммингс Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Уренья Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Амини Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 3:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн


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