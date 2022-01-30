Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
15' Желтая карточкаХуанде Хуан
22' Желтая карточкаХави Лопеc
28' Желтая карточкаТратт Джейкоб
29' Желтая карточкаТуре Мохамед
1:0
59' ГолМикелтадзе Бека
80' Желтая карточкаИбусуки Хироси
87' Желтая карточкаТергейт Ангус
1:1
88' ГолNestor Irankunda
1:2
90' ГолИбусуки Хироси
90' Желтая карточкаД`Арриго Луис
Ход матча
15'
22'
28'
29'
46'
59'
1:0
80'
87'
88'
1:1
90'
1:2
90'
11
Daniel
Penha
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
19
Дукули
Яя
17
Туре
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дукули ЯяПолузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
77 Брук ЛакланНападающий
-
50 Steven Hall
-
-
25 Lachlan Barr
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
43 матча
25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|1
|1
|Бумаль Оливье
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0