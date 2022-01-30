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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Хуанде Хуан
22' Желтая карточка
Хави Лопеc
28' Желтая карточка
Тратт Джейкоб
29' Желтая карточка
Туре Мохамед
1:0
59' Гол
Микелтадзе Бека
80' Желтая карточка
Ибусуки Хироси
87' Желтая карточка
Тергейт Ангус
1:1
88' Гол
Nestor Irankunda
1:2
90' Гол
Ибусуки Хироси
90' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
90'+7
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
3
Хоффман
Джейсон
21
Savas
Siatravanis
7
О'Доэрти
Джордан
32
Тергейт
Ангус
11
Daniel
Penha
9
Микелтадзе
Бека
10
Бумаль
Оливье
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
6
Д`Арриго
Луис
31
Бернардо
Эспиноса
14
Блэквуд
Джордж
19
Дукули
Яя
17
Туре
Мохамед
Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

43 матча

25.6%
32.6%
41.8%
11 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

18.6%
53.5%
27.9%
8 побед 23 ничьи 12 побед

История матчей

1:4
2:1
0:3
2:1
1:2
КФ
1:0
0:0
1:2
1:1
5:2
2:1
1:2
КФ
1:0
1:0
2:1
1:1
1:0
0:0
0:0
0:1
7:0
2:1
2:0
1:0
1:2
1:1
0:0
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ПК
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 1 1
Бумаль Оливье 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанде Хуан 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Ибусуки Хироси 1 0
Туре Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2
Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:4 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Брисбен Роар 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Mohamed Toure получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Тратт Джейкоб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Хави Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед онлайн


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