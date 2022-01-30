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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
11' Гол
Casper Nielsen2
54' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
59' Желтая карточка
Ниукоп Барт
64' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
72' Желтая карточка
Амани Жан
83'
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
14
Михайличенко
Богдан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 18 (2) 0.72
Ванзейр Данте 15 (1) 0.6
Casper Nielsen2 5 0.2
Митома Каору 5 0.2
Теума Тедди 4 (2) 0.16
Бёрджесс Кристиан 3 0.12
Ниукоп Барт 2 0.08
Loic Lapoussin 2 0.08
Senne Lynen 1 0.04
Амани Жан 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.4
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.36
Раман Бенито 7 (1) 0.28
Гомес Серхио 5 (3) 0.2
Версхарен Яри 5 0.2
Амузу Френсис 4 0.16
Куаме Кристиан 4 0.16
Ашимеру Маджид 2 0.08
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 9 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Бёрджесс Кристиан 6 0
Багер Йонас 0 3
Loic Lapoussin 4 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Ванзейр Данте 3 0
Теума Тедди 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
26
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
4%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
7
30%
2
8%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
3
25%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
5
42%
76-90

Забито

31
24
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
7
29%
29%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

54
50
25 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
7
13%
3
6%
1-15
8
15%
7
14%
16-30
10
19%
8
16%
31-45
11
20%
6
12%
46-60
8
15%
14
28%
61-75
10
19%
12
24%
76-90

Пропущено

23
31
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 18
3
13%
6
19%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
8
35%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 0:1 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 0:1 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Андерлехт 0:1 13 6 4 3 26 - 13 22
4. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Каспер Нильсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Андерлехт
2.54
3.63
2.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Андерлехт онлайн


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Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

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