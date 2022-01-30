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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
11' Гол
Casper Nielsen2
54' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
59' Желтая карточка
Ниукоп Барт
64' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
72' Желтая карточка
Амани Жан
90'+6
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
14
Михайличенко
Богдан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
20
Олссон
Кристоффер
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 18 (2) 0.72
Ванзейр Данте 15 (1) 0.6
Casper Nielsen2 5 0.2
Митома Каору 5 0.2
Теума Тедди 4 (2) 0.16
Бёрджесс Кристиан 3 0.12
Ниукоп Барт 2 0.08
Loic Lapoussin 2 0.08
Senne Lynen 1 0.04
Амани Жан 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.4
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.36
Раман Бенито 7 (1) 0.28
Гомес Серхио 5 (3) 0.2
Версхарен Яри 5 0.2
Амузу Френсис 4 0.16
Куаме Кристиан 4 0.16
Ашимеру Маджид 2 0.08
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 9 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Бёрджесс Кристиан 6 0
Багер Йонас 0 3
Loic Lapoussin 4 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Ванзейр Данте 3 0
Теума Тедди 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Рафаэлов Лиор 2 0
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
8%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
7
29%
29%
2
8%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
4
17%
5
19%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
5
38%
76-90

Забито

31
24
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
7
29%
29%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

55
50
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
8
15%
3
6%
1-15
8
15%
7
14%
16-30
10
18%
8
16%
31-45
11
20%
6
12%
46-60
8
15%
14
28%
61-75
10
18%
12
24%
76-90

Пропущено

23
32
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
3
13%
7
22%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
8
35%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 1:0 24 14 5 5 44 - 26 47
3. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
4. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 0:1 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 1:0 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 0:1 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Антверпен 1:0 12 7 2 3 19 - 13 23
4. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
5. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 0:1 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Каспер Нильсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Андерлехт онлайн


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