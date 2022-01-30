Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
1:0
11' ГолCasper Nielsen2
54' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
59' Желтая карточкаНиукоп Барт
64' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
72' Желтая карточкаАмани Жан
Ход матча
11'
1:0
54'
59'
72'
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
56 Zeno Debast
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|18 (2)
|0.72
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.6
|Casper Nielsen2
|5
|0.2
|Митома Каору
|5
|0.2
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.16
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.12
|Ниукоп Барт
|2
|0.08
|Loic Lapoussin
|2
|0.08
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Амани Жан
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.36
|Раман Бенито
|7 (1)
|0.28
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.2
|Версхарен Яри
|5
|0.2
|Амузу Френсис
|4
|0.16
|Куаме Кристиан
|4
|0.16
|Ашимеру Маджид
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|9
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Багер Йонас
|0
|3
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Ванзейр Данте
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Магальян Лисандро
|2
|0
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
26
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
2
8%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
7
29%
29%
2
8%
46-60
3
13%
7
27%
61-75
4
17%
5
19%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
4
31%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
5
38%
76-90
Забито
31
24
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
6
19%
0
0%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
7
29%
29%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
3
16%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
3
33%
3
16%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Забито
55
50
26 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
8
15%
3
6%
1-15
8
15%
7
14%
16-30
10
18%
8
16%
31-45
11
20%
6
12%
46-60
8
15%
14
28%
61-75
10
18%
12
24%
76-90
Пропущено
23
32
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
3
13%
7
22%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
5
22%
4
13%
61-75
8
35%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0
Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|1:0
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|3.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|4.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|0:1
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|1:0
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|0:1
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Антверпен
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 13
|23
|4.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|5.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|0:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3