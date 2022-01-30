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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:2
Второй тайм: 51'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
5' Пенальти
Матилья Хавьер
14' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
16' Желтая карточка
Мансини Даниэль
0:2
20' Пенальти
Камара Абубакар
51'

Ход матча

5'
0:1
Матилья Хавьер
14'
Хухумис Диамантис
 
16'
 
Мансини Даниэль
20'
0:2
Камара Абубакар

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Арис Салоники
54.60
3.19
2.22
Все Коэффициенты
22
Мелиссас
Никос
2
Konstantinos
Apostolakis
47
Малис
Александрос
5
Branko
Vrgoc
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
14
Дуарте
Фредерику
7
Карелис
Никос
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
7
Мансини
Даниэль
17
Н'Диайе
Папа
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
Панетоликос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Арис Салоники

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

История матчей

С
5:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
5:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 5 (1) 0.26
Карелис Никос 5 0.26
Мендоса Хавьер 3 (1) 0.16
Дуарте Фредерику 2 0.11
Флорес Дейби 2 0.11
Жестед Рюди 1 0.05
Вароне Иван 1 0.05
Диас Хорхе 1 0.05
Морсай Йонатан 1 0.05
Корнелиус Дерек 1 0.05
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 4 (3) 0.21
Бруну Гама 4 (3) 0.21
Матео Гарсия 3 0.16
Н'Диайе Папа 2 0.11
Мансини Даниэль 2 0.11
Сундгрен Даниэль 1 0.05
Бертолио Факундо 1 0.05
Брабец Якуб 1 0.05
Матилья Хавьер 1 (1) 0.05
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 7 0
Дуарте Фредерику 5 0
Хухумис Диамантис 4 0
Мендоса Хавьер 4 0
Мелиссас Никос 4 0
Льюй Брайан 3 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 5 0
Камара Абубакар 5 0
Мансини Даниэль 5 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сундгрен Даниэль 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Сакик Эмануэль 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Матео Гарсия 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

20
6
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 2
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
1
17%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
3
15%
2
33%
61-75
2
10%
1
17%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
6
35%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
26%
1
6%
76-90

Пропущено

31
15
16 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
4
13%
3
20%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
9
29%
29%
3
20%
31-45
4
13%
3
20%
46-60
6
19%
2
13%
61-75
5
16%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0
Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Арис Салоники 2:0 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 1:0 20 8 6 6 23 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 0:2 19 6 3 10 22 - 34 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 0:1 18 1 6 11 7 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 1:0 11 5 3 3 14 - 13 18
6. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
7. Арис Салоники 2:0 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 0:2 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 0:1 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 2:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 0:2 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:1 9 0 1 8 3 - 20 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Арис Салоники
54.60
3.19
2.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:2 Арис Салоники онлайн


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Панетоликос
Арис Салоники

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