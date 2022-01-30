Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
0:1
5' ПенальтиМатилья Хавьер
14' Желтая карточкаХухумис Диамантис
16' Желтая карточкаМансини Даниэль
0:2
20' ПенальтиКамара Абубакар
90' Желтая карточкаГаня Кристиан
Ход матча
5'
0:1
16'
20'
0:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 22
-
58 Владение мячом, % 42
20
Флорес
Дейби
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Панетоликос
Арис Салоники
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.26
|Карелис Никос
|5
|0.26
|Мендоса Хавьер
|3 (1)
|0.16
|Дуарте Фредерику
|2
|0.11
|Флорес Дейби
|2
|0.11
|Жестед Рюди
|1
|0.05
|Вароне Иван
|1
|0.05
|Диас Хорхе
|1
|0.05
|Морсай Йонатан
|1
|0.05
|Корнелиус Дерек
|1
|0.05
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|4 (3)
|0.21
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.21
|Матео Гарсия
|3
|0.16
|Н'Диайе Папа
|2
|0.11
|Мансини Даниэль
|2
|0.11
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.05
|Бертолио Факундо
|1
|0.05
|Брабец Якуб
|1
|0.05
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.05
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|7
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Хухумис Диамантис
|4
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Мансини Даниэль
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
20
6
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 2
2
10%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
1
17%
31-45
3
15%
1
17%
46-60
3
15%
2
33%
61-75
2
10%
1
17%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
4
17%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
3
13%
6
32%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
6
26%
1
5%
76-90
Пропущено
33
15
18 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 9
5
15%
3
20%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
9
27%
3
20%
31-45
4
12%
3
20%
46-60
6
18%
2
13%
61-75
5
15%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0
Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0
Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|1:1
|19
|11
|4
|4
|33 - 19
|37
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|6.
|ПАС Янина
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|7.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Волос
|1:1
|19
|6
|4
|9
|29 - 36
|22
|10.
|Панетоликос
|19
|6
|3
|10
|22 - 34
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|1:1
|9
|5
|1
|3
|15 - 9
|16
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|1:1
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|1:1
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|1:1
|9
|1
|4
|4
|15 - 20
|7
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1