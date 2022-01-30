Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Зоссимадес
1:0
26' ГолПеерсман Марвин
40' Желтая карточкаКаргас Яннис
40' Желтая карточкаФатион Антони
Ход матча
26'
40'
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
53 Владение мячом, % 47
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Grote
История личных встреч
ПАС Янина
Аполлон Смирнис
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.3
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.25
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.1
|Милинчану Николай
|2
|0.1
|Каргас Яннис
|2
|0.1
|Гардавски Михаэль
|1
|0.05
|Пеерсман Марвин
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Бренер Фабрисио
|1
|0.05
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.05
|Конде Педро
|1
|0.05
|Leonid Mina
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.17
|Памлидис Георгиос
|2
|0.11
|Дауда Абиола
|1
|0.06
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.06
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|8
|1
|Баксеванидис Димос
|5
|1
|Лисгарас Христос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Кастро Фабри
|4
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Янниотас Яннис
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
4
31%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
31%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Забито
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
5
22%
1
14%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
5
22%
1
14%
76-90
Пропущено
19
28
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
6
32%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
16%
9
32%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Арис Салоники
|2:0
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|20
|8
|6
|6
|23 - 20
|30
|7.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Панетоликос
|0:2
|19
|6
|3
|10
|22 - 34
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|18
|1
|6
|11
|7 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|ПАС Янина
|1:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|6.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|7.
|Арис Салоники
|2:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|0:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|2:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|0:2
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1