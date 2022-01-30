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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
26' Гол
Пеерсман Марвин
40' Желтая карточка
Каргас Яннис
40' Желтая карточка
Фатион Антони
53'

Ход матча

26'
Пеерсман Марвин
(Гардавски Михаэль)
1:0
40'
Каргас Яннис
 
40'
 
Фатион Антони
46'
 
Мартинес Николас
Лисгарас Христос
46'
 
Ван ла Парра Райив
Фатион Антони

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Аполлон Смирнис
1.69
3.64
6.40
Все Коэффициенты
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
7
Памлидис
Георгиос
18
Крайопулос
Эммануил
11
Папагеоргиу
Гиоргос
9
Иоаннидис
Николаос
ПАС Янина
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Аполлон Смирнис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
4:3
С
4:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.3
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.25
Морейра Ахмад Мендес 2 0.1
Милинчану Николай 2 0.1
Каргас Яннис 2 0.1
Гардавски Михаэль 1 0.05
Пеерсман Марвин 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Бренер Фабрисио 1 0.05
Шнайдер Ян-Марк 1 0.05
Конде Педро 1 0.05
Leonid Mina 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.17
Памлидис Георгиос 2 0.11
Дауда Абиола 1 0.06
Фатион Антони 1 (1) 0.06
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Каргас Яннис 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Домингес Хуан 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 8 1
Баксеванидис Димос 5 1
Лисгарас Христос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Кастро Фабри 4 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
4
31%
1
33%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

13
19
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
4
31%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
5
22%
1
14%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
2
9%
2
29%
61-75
5
22%
1
14%
76-90

Пропущено

19
28
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
6
32%
5
18%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
16%
9
32%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Арис Салоники 2:0 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 1:0 20 8 6 6 23 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Панетоликос 0:2 19 6 3 10 22 - 34 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 0:1 18 1 6 11 7 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 1:0 11 5 3 3 14 - 13 18
6. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
7. Арис Салоники 2:0 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 0:2 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 0:1 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 2:0 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 0:2 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 0:1 9 0 1 8 3 - 20 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Пеерсман Марвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
Аполлон Смирнис
1.69
3.64
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис онлайн


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ПАС Янина
Аполлон Смирнис

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