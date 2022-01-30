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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
2:0
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
1:0
26' Гол
Пеерсман Марвин
40' Желтая карточка
Каргас Яннис
40' Желтая карточка
Фатион Антони
56' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
57' Желтая карточка
Кастро Фабри
59' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
67' Желтая карточка
Домингес Хуан
2:0
79' Пенальти
Эррамуспе Родриго
90' Желтая карточка
Лолис Александрос
2:0
90' Не забитый пенальти
Цилулис Сотирис
90'+5
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
27
Станко
Калеб
5
Карахалиос
Зисис
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
29
Гардавски
Михаэль
11
Переа
Хуан
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
31
Лисгарас
Христос
17
Тютюарима
Йорди
64
Фатион
Антони
21
Кастро
Фабри
7
Памлидис
Георгиос
18
Крайопулос
Эммануил
11
Папагеоргиу
Гиоргос
9
Иоаннидис
Николаос
ПАС Янина
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Аполлон Смирнис

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:2
С
5:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
4:3
С
4:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.3
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.3
Морейра Ахмад Мендес 2 0.1
Милинчану Николай 2 0.1
Каргас Яннис 2 0.1
Гардавски Михаэль 1 0.05
Пеерсман Марвин 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Бренер Фабрисио 1 0.05
Шнайдер Ян-Марк 1 0.05
Конде Педро 1 0.05
Leonid Mina 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.17
Памлидис Георгиос 2 0.11
Дауда Абиола 1 0.06
Фатион Антони 1 (1) 0.06
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 5 0
Переа Хуан 5 0
Домингес Хуан 4 0
Гардавски Михаэль 4 0
Каргас Яннис 4 0
Карахалиос Зисис 4 0
Салиакас Манолис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Лолис Александрос 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 8 1
Баксеванидис Димос 5 1
Лисгарас Христос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Иоаннидис Николаос 5 0
Кастро Фабри 5 0
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Дентакис Антонис 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Янниотас Яннис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 15
4
27%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Забито

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

25
7
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
5 Не забивали 12
5
20%
1
14%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
4
16%
1
14%
31-45
6
24%
1
14%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
6
24%
1
14%
76-90

Пропущено

19
30
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
6
32%
5
17%
1-15
1
5%
5
17%
16-30
3
16%
2
7%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
9
30%
61-75
4
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 14 4 0 30 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 1:1 19 11 4 4 33 - 19 37
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 20 8 6 6 24 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Волос 1:1 19 6 4 9 29 - 36 22
10. Панетоликос 19 6 3 10 22 - 34 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 1:1 9 5 1 3 15 - 9 16
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 1:1 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 1:1 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 1:1 9 1 4 4 15 - 20 7
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Каргас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Пеерсман Марвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 2:0 Аполлон Смирнис онлайн


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