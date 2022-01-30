Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Перерыв
Стадион: Stade de la Tuiliere
0:1
15' ГолДуа Квадво
0:2
17' ГолГёртлер Лукас
30' Желтая карточкаKouadio Jean
31' Желтая карточкаШпильман Марвин
1:2
42' ГолRodrigo Pollero
Ход матча
15'
0:1
17'
30'
31'
42'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 0
-
42 Владение мячом, % 58
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
21
Kouadio
Jean
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
25 матчей
28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|4 (3)
|0.21
|Zeki Amdouni
|4
|0.21
|Маю Хишам
|2
|0.11
|Уаттара Брахима
|2
|0.11
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.11
|Anel Husic
|1
|0.05
|Монтейру Элтон
|1
|0.05
|Rodrigo Pollero
|1
|0.05
|Койл Трей
|1
|0.05
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.32
|Дуа Квадво
|4 (1)
|0.21
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.11
|Диаките Усман
|2
|0.11
|Гийемено Джереми
|2
|0.11
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Кемптер Михаэль
|1
|0.05
|Patrick Sutter
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anel Husic
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Сузуки Тоити
|6
|0
|Шафик Фуад
|4
|1
|Томас Тразье
|4
|1
|Зохури Армель
|5
|0
|Гриппо Симоне
|3
|0
|Диао Мори
|3
|0
|Kouadio Jean
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Кукурузович Степан
|2
|0
|Монтейру Элтон
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Zeki Amdouni
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|4
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Alessio Besio
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
7
47%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
28%
5
22%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
6
33%
3
13%
76-90
Пропущено
37
38
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
14%
5
13%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
12
32%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|3.
|Базель
|18
|8
|9
|1
|38 - 19
|33
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Грасcхоппер
|18
|5
|8
|5
|32 - 26
|23
|7.
|Сьон
|18
|6
|3
|9
|24 - 35
|21
|8.
|Санкт-Галлен
|2:1
|19
|5
|4
|10
|24 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:2
|19
|2
|6
|11
|19 - 39
|12
|10.
|Люцерн
|18
|1
|8
|9
|20 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|6.
|Сьон
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|2:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:2
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|10.
|Люцерн
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|9
|4
|5
|0
|17 - 10
|17
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|2:1
|10
|3
|0
|7
|12 - 24
|9
|8.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:2
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6