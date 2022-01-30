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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:2
Перерыв

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
15' Гол
Дуа Квадво
0:2
17' Гол
Гёртлер Лукас
30' Желтая карточка
Kouadio Jean
31' Желтая карточка
Шпильман Марвин
1:2
42' Гол
Rodrigo Pollero

Ход матча

15'
0:1
Дуа Квадво
(Янкевиц Александр)
17'
0:2
Гёртлер Лукас
(Янкевиц Александр)
30'
Kouadio Jean
 
31'
Шпильман Марвин
 
36'
Сузуки Тоити
Archie Brown
 
36'
Маю Хишам
Джордж Майрон
 
42'
Rodrigo Pollero
(Сузуки Тоити)
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Санкт-Галлен
23.00
3.70
2.75
Все Коэффициенты
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
5
Гриппо
Симоне
3
Archie
Brown
33
Шпильман
Марвин
7
Кукурузович
Степан
21
Kouadio
Jean
9
Zeki
Amdouni
12
Джордж
Майрон
90
Rodrigo
Pollero
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
45
Янкевиц
Александр
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
Лозанна-Спорт
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-2-1

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

25 матчей

28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.21
Zeki Amdouni 4 0.21
Маю Хишам 2 0.11
Уаттара Брахима 2 0.11
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.11
Anel Husic 1 0.05
Монтейру Элтон 1 0.05
Rodrigo Pollero 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.32
Дуа Квадво 4 (1) 0.21
Руис Виктор III 2 (1) 0.11
Люхингер Николас 2 0.11
Диаките Усман 2 0.11
Гийемено Джереми 2 0.11
Гёртлер Лукас 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Сузуки Тоити 6 0
Шафик Фуад 4 1
Томас Тразье 4 1
Зохури Армель 5 0
Гриппо Симоне 3 0
Диао Мори 3 0
Kouadio Jean 3 0
Karim Sow 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Маю Хишам 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Zeki Amdouni 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 4 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Patrick Sutter 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
6
29%
4
17%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
7
47%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
28%
5
22%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
2
11%
6
26%
61-75
6
33%
3
13%
76-90

Пропущено

37
38
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
5
14%
5
13%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
7
19%
5
13%
31-45
5
14%
6
16%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
12
32%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 18 8 9 1 38 - 19 33
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Грасcхоппер 18 5 8 5 32 - 26 23
7. Сьон 18 6 3 9 24 - 35 21
8. Санкт-Галлен 2:1 19 5 4 10 24 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 1:2 19 2 6 11 19 - 39 12
10. Люцерн 18 1 8 9 20 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
6. Сьон 9 4 1 4 12 - 11 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 2:1 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 1:2 10 1 3 6 11 - 23 6
10. Люцерн 9 1 2 6 11 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 9 4 5 0 17 - 10 17
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 9 2 4 3 15 - 13 10
7. Санкт-Галлен 2:1 10 3 0 7 12 - 24 9
8. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 1:2 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
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Лозанна-Спорт
Ничья
Санкт-Галлен
23.00
3.70
2.75
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