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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
1:5
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
15' Гол
Дуа Квадво
0:2
17' Гол
Гёртлер Лукас
30' Желтая карточка
Kouadio Jean
31' Желтая карточка
Шпильман Марвин
1:2
42' Гол
Rodrigo Pollero
49' Вторая желтая карточка
Kouadio Jean
1:3
52' Гол
Гийемено Джереми
59' Желтая карточка
Маю Хишам
61' Желтая карточка
Сузуки Тоити
61' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
64' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
82' Желтая карточка
Patrick Sutter
86' Желтая карточка
Zeki Amdouni
90' Желтая карточка
Nassim Zoukit
1:4
90' Гол
Тома Бастьен
90' Желтая карточка
Karim Sow
90' Желтая карточка
Диао Мори
1:5
90' Пенальти
Дуа Квадво
90'+6
40
Диао
Мори
26
Шафик
Фуад
71
Karim
Sow
5
Гриппо
Симоне
3
Archie
Brown
33
Шпильман
Марвин
7
Кукурузович
Степан
21
Kouadio
Jean
9
Zeki
Amdouni
12
Джордж
Майрон
90
Rodrigo
Pollero
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
45
Янкевиц
Александр
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
11
Дуа
Квадво
Лозанна-Спорт
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-2-1

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

25 матчей

28%
12%
60%
7 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 4 (3) 0.21
Zeki Amdouni 4 0.21
Маю Хишам 2 0.11
Уаттара Брахима 2 0.11
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.11
Anel Husic 1 0.05
Монтейру Элтон 1 0.05
Rodrigo Pollero 1 0.05
Койл Трей 1 0.05
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.32
Дуа Квадво 5 (2) 0.26
Гийемено Джереми 3 0.16
Руис Виктор III 2 (1) 0.11
Люхингер Николас 2 0.11
Диаките Усман 2 0.11
Гёртлер Лукас 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Тома Бастьен 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anel Husic 7 0
Сузуки Тоити 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Шафик Фуад 4 1
Томас Тразье 4 1
Зохури Армель 5 0
Kouadio Jean 3 1
Диао Мори 4 0
Karim Sow 4 0
Гриппо Симоне 3 0
Маю Хишам 3 0
Кукурузович Степан 2 0
Монтейру Элтон 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Zeki Amdouni 2 0
Коне Ламин 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 4 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Пропущено

26
24
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
6
23%
4
17%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
44%
7
47%
76-90

Забито

19
28
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
26%
6
21%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

42
39
15 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
6
14%
5
13%
1-15
2
5%
7
18%
16-30
7
17%
6
15%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
7
17%
4
10%
61-75
14
33%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Бюль - Лозанна-Спорт 2:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5
Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 0:0 19 8 10 1 38 - 19 34
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Сьон 1:0 19 7 3 9 25 - 35 24
7. Грасcхоппер 0:1 19 5 8 6 32 - 27 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 19 2 6 11 19 - 42 12
10. Люцерн 0:0 19 1 9 9 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 0:0 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 1:0 10 5 1 4 13 - 11 16
6. Грасcхоппер 0:1 9 3 4 2 17 - 13 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Люцерн 0:0 10 1 3 6 11 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 10 4 6 0 17 - 10 18
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 0:1 10 2 4 4 15 - 14 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 1:0 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 0:0 9 0 6 3 9 - 18 6
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 1:5 Санкт-Галлен онлайн


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