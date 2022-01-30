Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
14' Не забитый пенальтиФрай Микаэль
0:1
16' ГолЮсуф Альхассан
45' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
Ход матча
14'
0:0
16'
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Гент
Антверпен
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|10
|0.4
|Депуатр Лоран
|6
|0.24
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.12
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.12
|Фортуна Нуриу
|2
|0.08
|Безус Роман
|2 (1)
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Бруно Джанни
|1
|0.04
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Лемайич Дарко
|1
|0.04
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.67
|Бенсон Манюэль
|5
|0.21
|Фишер Виктор
|3
|0.13
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.13
|Саматта Мбвана
|2
|0.08
|Наингголан Раджа
|2
|0.08
|Верстрате Биргер
|2
|0.08
|Энгельс Бьорн
|2
|0.08
|Юсуф Альхассан
|2
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|8
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|4
|0
|Безус Роман
|3
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Верстрате Биргер
|6
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
8
33%
5
26%
61-75
2
8%
3
16%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
1
8%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
1
9%
6
29%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
6
43%
76-90
Забито
35
40
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
11%
1
3%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
7
20%
8
20%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
10
29%
10
25%
61-75
3
9%
9
23%
76-90
Пропущено
26
26
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
7
27%
1
4%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
4
15%
8
31%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
6
23%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1
Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|1:0
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|3.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|4.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|0:1
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|1:0
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|0:1
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Антверпен
|1:0
|12
|7
|2
|3
|19 - 13
|23
|4.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|5.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|0:1
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3