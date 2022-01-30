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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Антверпен
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Фрай Микаэль
0:1
16' Гол
Юсуф Альхассан
45' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
54'

Ход матча

14'
0:0
Фрай Микаэль
16'
0:1
Юсуф Альхассан
(Наингголан Раджа)
45'
 
Баликвиша Мишель-Анже
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Антверпен
5.14
3.44
3.80
Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
2
Окуму
Джозеф
31
Годо
Бруно
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
17
Юльсагер
Эндрю
14
Кастро-Монтес
Алессио
11
Лемайич
Дарко
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
99
Фрай
Микаэль
70
Саматта
Мбвана
Гент
3-4-2-1
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Гент
Антверпен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 10 0.4
Депуатр Лоран 6 0.24
Кастро-Монтес Алессио 3 0.12
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.12
Фортуна Нуриу 2 0.08
Безус Роман 2 (1) 0.08
Самуаз Матисс 1 0.04
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.04
Нгадеу Майкл 1 0.04
Бруно Джанни 1 0.04
Юльсагер Эндрю 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Лемайич Дарко 1 0.04
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.67
Бенсон Манюэль 5 0.21
Фишер Виктор 3 0.13
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.13
Саматта Мбвана 2 0.08
Наингголан Раджа 2 0.08
Верстрате Биргер 2 0.08
Энгельс Бьорн 2 0.08
Юсуф Альхассан 2 0.08
Геркенс Питер 1 0.04
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 8 0
Кумс Свен 4 0
Ханше-Ольсен Андреас 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Кастро-Монтес Алессио 4 0
Безус Роман 3 0
Годо Бруно 3 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Юльсагер Эндрю 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Опери Кристофер 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 6 1
Верстрате Биргер 6 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
8%
1
5%
1-15
5
21%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
8
33%
5
26%
61-75
2
8%
3
16%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
4
27%
1
8%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
6
29%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
2
18%
5
24%
61-75
1
9%
6
29%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
4
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
6
43%
76-90

Забито

35
40
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
4
11%
1
3%
1-15
5
14%
4
10%
16-30
7
20%
8
20%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
10
29%
10
25%
61-75
3
9%
9
23%
76-90

Пропущено

26
26
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
7
27%
1
4%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
4
15%
8
31%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
6
23%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - Остенде 1:1 Шарлеруа - Гент 0:0 Гент - Кортрейк 2:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Гент - Стандард 3:1 Гент - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1
Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 1:0 24 14 5 5 44 - 26 47
3. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
4. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 0:1 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 1:0 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 0:1 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Антверпен 1:0 12 7 2 3 19 - 13 23
4. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
5. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 0:1 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Михел Анже Баликвиша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Юсуф Альхассан бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Фрай Микаэль пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Антверпен
5.14
3.44
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 0:1 Антверпен онлайн


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Гент
Антверпен

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