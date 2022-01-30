  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:2
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Цубер Стивен
0:1
16' Гол
Ван Веерт Том
1:1
20' Гол
Араужо Серхио
26' Желтая карточка
Ван Веерт Том
70' Желтая карточка
Nicolas Oroz
84' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
1:2
85' Пенальти
Ван Веерт Том
87' Вторая желтая карточка
Ван Веерт Том
88' Желтая карточка
Рота Лазарос
90'+7
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
26
Хаджсафи
Эсхан
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
9
Гарсия
Леви
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
11
Араужо
Серхио
30
Пападопулос
Симеон
7
Emiliano
Purita
5
Ринер
Жан-Пьер
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
АЕК
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Волос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 7 0.37
Цубер Стивен 6 (1) 0.32
Гарсия Леви 3 0.16
Амрабат Нордин 3 (1) 0.16
Ансарифард Карим 3 0.16
Враньеш Огнен 3 0.16
Манталос Петрос 2 (1) 0.11
Шимански Дамиан 1 0.05
Шахов Евгений 1 0.05
Ле Таллек Дамьен 1 0.05
Цавелас Георгиос 1 0.05
Хаджсафи Эсхан 1 0.05
Митоглу Герасимос 1 0.05
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.68
Бартоло Хулиан 4 0.21
Nicolas Oroz 3 0.16
Ринер Жан-Пьер 2 0.11
Kevin Rosero 2 0.11
Нинис Сотирис 1 0.05
Феррари Франко 1 0.05
Регаттен Адриен 1 0.05
Фернандес Пауло 1 0.05
Гюлен Левент 1 0.05
Терезиу Александрос 1 0.05
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 6 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Шимански Дамиан 5 0
Манталос Петрос 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Цавелас Георгиос 3 0
Рота Лазарос 3 0
Шахов Евгений 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Ван Веерт Том 2 1
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
27%
3
18%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
3
16%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Забито

33
31
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
8
24%
5
16%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
8
24%
10
32%
76-90

Пропущено

20
35
7 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
2
10%
5
14%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
15%
9
26%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
15%
5
14%
61-75
8
40%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1
Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 19 14 5 0 30 - 9 47
2. ПАОК 0:0 19 12 2 5 40 - 20 38
3. АЕК 19 11 3 5 33 - 20 36
4. Арис Салоники 19 9 5 5 19 - 15 32
5. Панатинаикос 19 9 3 7 28 - 15 30
6. ПАС Янина 20 8 6 6 24 - 20 30
7. Астерас 19 8 5 6 19 - 15 29
8. ОФИ 20 6 8 6 24 - 25 26
9. Волос 19 7 3 9 30 - 36 24
10. Панетоликос 19 6 3 10 22 - 34 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 19 4 5 10 16 - 25 17
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 18 1 6 11 7 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 9 7 2 0 13 - 3 23
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. ПАОК 0:0 10 6 2 2 20 - 10 20
4. Астерас 10 6 1 3 12 - 7 19
5. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
6. АЕК 9 5 0 4 15 - 10 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. Ионикос 9 3 3 3 9 - 9 12
10. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 9 2 2 5 9 - 14 8
13. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 10 7 3 0 17 - 6 24
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 0:0 9 6 0 3 20 - 10 18
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 9 3 3 3 9 - 7 12
8. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
9. Волос 9 2 3 4 16 - 20 9
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 9 0 1 8 3 - 21 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Ван Веерт Том получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Араужо Серхио бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ван Веерт Том бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Цубер Стивен пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч АЕК 1:2 Волос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 