Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
0:0
9' Не забитый пенальтиЦубер Стивен
0:1
16' ГолВан Веерт Том
1:1
20' ГолАраужо Серхио
26' Желтая карточкаВан Веерт Том
70' Желтая карточкаNicolas Oroz
84' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
1:2
85' ПенальтиВан Веерт Том
87' Вторая желтая карточкаВан Веерт Том
88' Желтая карточкаРота Лазарос
Ход матча
9'
0:0
16'
0:1
20'
1:1
26'
70'
84'
85'
1:2
87'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
49 Владение мячом, % 51
12
Рота
Лазарос
88
Йевтич
Дарко
17
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
11 Корреа ХорхеНападающий
-
70 Kevin Rosero
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
АЕК
Волос
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|7
|0.37
|Цубер Стивен
|6 (1)
|0.32
|Гарсия Леви
|3
|0.16
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.16
|Ансарифард Карим
|3
|0.16
|Враньеш Огнен
|3
|0.16
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.11
|Шимански Дамиан
|1
|0.05
|Шахов Евгений
|1
|0.05
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.05
|Цавелас Георгиос
|1
|0.05
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.05
|Митоглу Герасимос
|1
|0.05
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.68
|Бартоло Хулиан
|4
|0.21
|Nicolas Oroz
|3
|0.16
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.11
|Kevin Rosero
|2
|0.11
|Нинис Сотирис
|1
|0.05
|Феррари Франко
|1
|0.05
|Регаттен Адриен
|1
|0.05
|Фернандес Пауло
|1
|0.05
|Гюлен Левент
|1
|0.05
|Терезиу Александрос
|1
|0.05
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Баррьентос Жан
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Ван Веерт Том
|2
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
27%
3
18%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
1
10%
3
16%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
3
16%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
3
19%
76-90
Забито
33
31
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
8
24%
5
16%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
8
24%
10
32%
76-90
Пропущено
20
35
7 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 17
2
10%
5
14%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
3
15%
9
26%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
15%
5
14%
61-75
8
40%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2
Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1
Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|19
|14
|5
|0
|30 - 9
|47
|2.
|ПАОК
|0:0
|19
|12
|2
|5
|40 - 20
|38
|3.
|АЕК
|19
|11
|3
|5
|33 - 20
|36
|4.
|Арис Салоники
|19
|9
|5
|5
|19 - 15
|32
|5.
|Панатинаикос
|19
|9
|3
|7
|28 - 15
|30
|6.
|ПАС Янина
|20
|8
|6
|6
|24 - 20
|30
|7.
|Астерас
|19
|8
|5
|6
|19 - 15
|29
|8.
|ОФИ
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|9.
|Волос
|19
|7
|3
|9
|30 - 36
|24
|10.
|Панетоликос
|19
|6
|3
|10
|22 - 34
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|19
|4
|5
|10
|16 - 25
|17
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|18
|1
|6
|11
|7 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|ПАОК
|0:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|Астерас
|10
|6
|1
|3
|12 - 7
|19
|5.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|6.
|АЕК
|9
|5
|0
|4
|15 - 10
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|Ионикос
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|10.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|0:0
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Волос
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|3 - 21
|1