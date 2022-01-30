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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Базель
0'
21' Желтая карточка
Чумич Никола
31' Желтая карточка
Паласиос Матиас
44'

Ход матча

21'
Чумич Никола
 
31'
 
Паласиос Матиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
3.26
3.88
2.41
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
30
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
21
Абубакар-Анкра
Асума
20
Чумич
Никола
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
23
Бургер
Ваутер
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
14
Штокер
Валентин
19
Малес
Дариан
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Базель

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

46 матчей

15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 39 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 29 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 30 побед

61 матч

18%
18%
64%
11 побед 11 ничьих 39 побед

Первый тайм

19.7%
32.8%
47.5%
12 побед 20 ничьих 29 побед

Второй тайм

24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.21
Ндиайе Ибраима 3 0.16
Соргич Деян 3 (1) 0.16
Сидлер Сильван 2 0.11
Чумич Никола 2 0.11
Шюрпф Паскаль 2 0.11
Шульц Марвин 1 (1) 0.05
Ташар Варол 1 0.05
Верманн Йорди 1 0.05
Эмини Лорик 1 (1) 0.05
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.74
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.21
Миллар Лиам 4 0.21
Касами Пайтим 3 0.16
Жегрова Эдон 2 0.11
Штокер Валентин 2 0.11
Лопес Серхио 2 0.11
Ндой Дан 2 0.11
Петретта Рауль 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Фрай Фабиан 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Малес Дариан 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угриниц Филип 7 0
Шульц Марвин 5 1
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Чумич Никола 2 1
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Мюллер Мариус 1 0
Гретер Симон 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петретта Рауль 4 0
Бургер Ваутер 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Фрай Фабиан 3 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Пельмар Анди 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
6
67%
3
14%
76-90

Пропущено

18
9
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
7
39%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
6%
6
67%
76-90

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
15%
5
13%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
1
5%
9
24%
31-45
2
10%
9
24%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
7
35%
6
16%
76-90

Пропущено

36
19
23 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
10
28%
1
5%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
6
17%
2
11%
61-75
2
6%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 0:0 19 8 10 1 38 - 19 34
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Сьон 1:0 19 7 3 9 25 - 35 24
7. Грасcхоппер 0:1 19 5 8 6 32 - 27 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 19 2 6 11 19 - 42 12
10. Люцерн 0:0 19 1 9 9 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 0:0 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 1:0 10 5 1 4 13 - 11 16
6. Грасcхоппер 0:1 9 3 4 2 17 - 13 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Люцерн 0:0 10 1 3 6 11 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 10 4 6 0 17 - 10 18
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 0:1 10 2 4 4 15 - 14 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 1:0 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 0:0 9 0 6 3 9 - 18 6
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Базель
3.26
3.88
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Базель онлайн


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