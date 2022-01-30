Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Свисспорарена
21' Желтая карточкаЧумич Никола
31' Желтая карточкаПаласиос Матиас
Ход матча
21'
31'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
48 Владение мячом, % 52
17
Гретер
Симон
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
15
Шульц
Марвин
20
Чумич
Никола
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
71 Luca JaquezЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Люцерн
Базель
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
46 матчей
15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 39 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 29 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 30 побед
61 матч
18%
18%
64%
11 побед 11 ничьих 39 побед
Первый тайм
19.7%
32.8%
47.5%
12 побед 20 ничьих 29 побед
Второй тайм
24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.21
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.16
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.16
|Сидлер Сильван
|2
|0.11
|Чумич Никола
|2
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.11
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.05
|Ташар Варол
|1
|0.05
|Верманн Йорди
|1
|0.05
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.05
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.74
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.21
|Миллар Лиам
|4
|0.21
|Касами Пайтим
|3
|0.16
|Жегрова Эдон
|2
|0.11
|Штокер Валентин
|2
|0.11
|Лопес Серхио
|2
|0.11
|Ндой Дан
|2
|0.11
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Паласиос Матиас
|1
|0.05
|Фрай Фабиан
|1
|0.05
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|Малес Дариан
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угриниц Филип
|7
|0
|Шульц Марвин
|5
|1
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Чумич Никола
|2
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петретта Рауль
|4
|0
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Фрай Фабиан
|3
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Пельмар Анди
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
4
40%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
6
67%
3
14%
76-90
Пропущено
18
9
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
7
39%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
6%
6
67%
76-90
Забито
20
38
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
15%
5
13%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
1
5%
9
24%
31-45
2
10%
9
24%
46-60
3
15%
5
13%
61-75
7
35%
6
16%
76-90
Пропущено
36
19
23 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
10
28%
1
5%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
6
17%
2
11%
61-75
2
6%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|3.
|Базель
|0:0
|19
|8
|10
|1
|38 - 19
|34
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Сьон
|1:0
|19
|7
|3
|9
|25 - 35
|24
|7.
|Грасcхоппер
|0:1
|19
|5
|8
|6
|32 - 27
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|19
|2
|6
|11
|19 - 42
|12
|10.
|Люцерн
|0:0
|19
|1
|9
|9
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|0:0
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Сьон
|1:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Люцерн
|0:0
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|10
|4
|6
|0
|17 - 10
|18
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|1:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6