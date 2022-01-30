Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Свисспорарена Зрители: 10779
21' Желтая карточкаЧумич Никола
31' Желтая карточкаПаласиос Матиас
0:1
49' ПенальтиФрай Фабиан
52' Желтая карточкаКаттербах Ноа
60' Желтая карточкаМюллер Мариус
66' Желтая карточкаПельмар Анди
75' Желтая карточкаШульц Марвин
76' Желтая карточкаБургер Ваутер
78' Желтая карточкаЯшари Ардон
78' Вторая желтая карточкаШульц Марвин
0:2
85' ГолМалес Дариан
90' Желтая карточкаФрай Фабиан
0:3
90' ГолФрай Фабиан
Ход матча
21'
31'
49'
0:1
52'
60'
66'
75'
76'
78'
78'
85'
0:2
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
47 Владение мячом, % 53
17
Гретер
Симон
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
15
Шульц
Марвин
20
Чумич
Никола
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
71 Luca JaquezЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Люцерн
Базель
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед
46 матчей
15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 39 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 29 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 30 побед
61 матч
18%
18%
64%
11 побед 11 ничьих 39 побед
Первый тайм
19.7%
32.8%
47.5%
12 побед 20 ничьих 29 побед
Второй тайм
24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.21
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.16
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.16
|Сидлер Сильван
|2
|0.11
|Чумич Никола
|2
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.11
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.05
|Ташар Варол
|1
|0.05
|Верманн Йорди
|1
|0.05
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.05
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Бурч Марко
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.74
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.21
|Миллар Лиам
|4
|0.21
|Касами Пайтим
|3
|0.16
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.16
|Жегрова Эдон
|2
|0.11
|Штокер Валентин
|2
|0.11
|Лопес Серхио
|2
|0.11
|Ндой Дан
|2
|0.11
|Малес Дариан
|1
|0.05
|Паласиос Матиас
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|6
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Чумич Никола
|2
|1
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|5
|0
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
5
25%
76-90
Пропущено
21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
4
40%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
3
14%
2
20%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
6
67%
3
14%
76-90
Пропущено
18
9
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
7
39%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
6%
6
67%
76-90
Забито
20
41
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
3
15%
5
12%
1-15
4
20%
4
10%
16-30
1
5%
9
22%
31-45
2
10%
10
24%
46-60
3
15%
5
12%
61-75
7
35%
8
20%
76-90
Пропущено
39
19
23 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
10
26%
1
5%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
6
15%
5
26%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
4
10%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Базель
|19
|9
|9
|1
|41 - 19
|36
|3.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Сьон
|19
|7
|3
|9
|26 - 35
|24
|7.
|Грасcхоппер
|19
|5
|8
|6
|32 - 28
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|19
|2
|6
|11
|19 - 42
|12
|10.
|Люцерн
|19
|1
|8
|10
|20 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Грасcхоппер
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6