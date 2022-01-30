  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10779
Базель
0'
21' Желтая карточка
Чумич Никола
31' Желтая карточка
Паласиос Матиас
0:1
49' Пенальти
Фрай Фабиан
52' Желтая карточка
Каттербах Ноа
60' Желтая карточка
Мюллер Мариус
66' Желтая карточка
Пельмар Анди
75' Желтая карточка
Шульц Марвин
76' Желтая карточка
Бургер Ваутер
78' Желтая карточка
Яшари Ардон
78' Вторая желтая карточка
Шульц Марвин
0:2
85' Гол
Малес Дариан
90' Желтая карточка
Фрай Фабиан
0:3
90' Гол
Фрай Фабиан
90'+8
32
Мюллер
Мариус
17
Гретер
Симон
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
30
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
21
Абубакар-Анкра
Асума
20
Чумич
Никола
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
23
Бургер
Ваутер
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
14
Штокер
Валентин
19
Малес
Дариан
Люцерн
4-1-2-1-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Базель

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
15 побед 6 ничьих 0 побед

46 матчей

15.2%
84.8%
0 побед 7 ничьих 39 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 29 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 10 ничьих 30 побед

61 матч

18%
18%
64%
11 побед 11 ничьих 39 побед

Первый тайм

19.7%
32.8%
47.5%
12 побед 20 ничьих 29 побед

Второй тайм

24.6%
26.2%
49.2%
15 побед 16 ничьих 30 побед

История матчей

С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.21
Ндиайе Ибраима 3 0.16
Соргич Деян 3 (1) 0.16
Сидлер Сильван 2 0.11
Чумич Никола 2 0.11
Шюрпф Паскаль 2 0.11
Шульц Марвин 1 (1) 0.05
Ташар Варол 1 0.05
Верманн Йорди 1 0.05
Эмини Лорик 1 (1) 0.05
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Бурч Марко 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.74
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.21
Миллар Лиам 4 0.21
Касами Пайтим 3 0.16
Фрай Фабиан 3 (1) 0.16
Жегрова Эдон 2 0.11
Штокер Валентин 2 0.11
Лопес Серхио 2 0.11
Ндой Дан 2 0.11
Малес Дариан 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Ланг Михаэль 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 6 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Чумич Никола 2 1
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Яшари Ардон 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Фрай Фабиан 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
1
9%
3
15%
31-45
2
18%
6
30%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
1
9%
5
25%
76-90

Пропущено

21
10
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
5
24%
4
40%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
3
14%
2
20%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
6
67%
3
14%
76-90

Пропущено

18
9
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
7
39%
0
0%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
1
6%
6
67%
76-90

Забито

20
41
8 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
3
15%
5
12%
1-15
4
20%
4
10%
16-30
1
5%
9
22%
31-45
2
10%
10
24%
46-60
3
15%
5
12%
61-75
7
35%
8
20%
76-90

Пропущено

39
19
23 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
10
26%
1
5%
1-15
5
13%
3
16%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
6
15%
5
26%
46-60
6
15%
2
11%
61-75
4
10%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Лугано 2:3 Сьон - Люцерн 1:1 Буохс - Люцерн 1:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Лозанна-Спорт 1:1 Серветт - Люцерн 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1
Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Базель 19 9 9 1 41 - 19 36
3. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Сьон 19 7 3 9 26 - 35 24
7. Грасcхоппер 19 5 8 6 32 - 28 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 19 2 6 11 19 - 42 12
10. Люцерн 19 1 8 10 20 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Грасcхоппер 9 3 4 2 17 - 13 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Паласиос Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Чумич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Люцерн 0:3 Базель онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 