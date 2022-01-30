Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Турбийон
1:0
29' ГолБамер Жан
37' Желтая карточкаСене Кали
38' Желтая карточкаNathanael Saintini
40' Желтая карточкаБамер Жан
Ход матча
29'
1:0
37'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
36 Владение мячом, % 64
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
58 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Сьон
Грасcхоппер
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
47 матчей
40.4%
17%
42.6%
19 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
34%
36.2%
29.8%
16 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.26
|Кавар Димитри
|3
|0.16
|Оаро Гийом
|3
|0.16
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.11
|Весли Давид
|2
|0.11
|Ндойе Бирама
|2
|0.11
|Буа Кевин
|1
|0.05
|Итаитинга
|1
|0.05
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Theo Berdayes
|1
|0.05
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|8
|0.42
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.26
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.21
|Марграйттер Георг
|3
|0.16
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.16
|Герц Кристиан
|2
|0.11
|Болла Бендегуз
|2
|0.11
|Djibril Diani
|2
|0.11
|Пушич Петар
|1
|0.05
|Allan Arigoni
|1
|0.05
|Гомес Тоте
|1
|0.05
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|1
|Ди Сере
|4
|0
|Весли Давид
|4
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Марграйттер Георг
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Герц Кристиан
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Гомес Тоте
|4
|0
|Лоосли Ноа
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Сене Кали
|3
|0
|Леняни Эрмир
|2
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
2
11%
76-90
Пропущено
26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
12%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
4
15%
4
33%
76-90
Забито
21
34
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
1
5%
9
26%
46-60
5
24%
3
9%
61-75
7
33%
6
18%
76-90
Пропущено
38
24
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
3
8%
6
25%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
8
21%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3
Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|19
|13
|4
|2
|44 - 26
|43
|2.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|3.
|Базель
|0:0
|19
|8
|10
|1
|38 - 19
|34
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|19
|7
|4
|8
|32 - 34
|25
|6.
|Сьон
|1:0
|19
|7
|3
|9
|25 - 35
|24
|7.
|Грасcхоппер
|0:1
|19
|5
|8
|6
|32 - 27
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|19
|2
|6
|11
|19 - 42
|12
|10.
|Люцерн
|0:0
|19
|1
|9
|9
|20 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|4.
|Базель
|0:0
|9
|4
|4
|1
|21 - 9
|16
|5.
|Сьон
|1:0
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|9
|3
|4
|2
|17 - 13
|13
|7.
|Серветт
|9
|3
|2
|4
|17 - 19
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Люцерн
|0:0
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0
|10
|4
|6
|0
|17 - 10
|18
|2.
|Цюрих
|9
|5
|2
|2
|18 - 16
|17
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|1:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 24
|8
|9.
|Лозанна-Спорт
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|10.
|Люцерн
|0:0
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6