  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
1:0
29' Гол
Бамер Жан
37' Желтая карточка
Сене Кали
38' Желтая карточка
Nathanael Saintini
40' Желтая карточка
Бамер Жан
44'

Ход матча

29'
Бамер Жан
(Гргич Анто)
1:0
37'
 
Сене Кали
38'
Nathanael Saintini
 
40'
Бамер Жан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Грасcхоппер
2.55
3.52
2.95
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
31
Dominik
Schmid2
28
Герц
Кристиан
3
Леняни
Эрмир
40
Кавабэ
Хаяо
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
Сьон
4-1-2-3
Грасcхоппер
3-4-1-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

47 матчей

40.4%
17%
42.6%
19 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

34%
36.2%
29.8%
16 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.26
Кавар Димитри 3 0.16
Оаро Гийом 3 0.16
Гргич Анто 2 (2) 0.11
Весли Давид 2 0.11
Ндойе Бирама 2 0.11
Буа Кевин 1 0.05
Итаитинга 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 8 0.42
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.26
Кавабэ Хаяо 4 0.21
Марграйттер Георг 3 0.16
Кампана Леонардо 3 (2) 0.16
Герц Кристиан 2 0.11
Болла Бендегуз 2 0.11
Djibril Diani 2 0.11
Пушич Петар 1 0.05
Allan Arigoni 1 0.05
Гомес Тоте 1 0.05
Леняни Эрмир 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Весли Давид 4 0
Стожилкович Филип 3 0
Кавар Димитри 2 0
Итаитинга 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Марграйттер Георг 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Герц Кристиан 4 0
Djibril Diani 4 0
Гомес Тоте 4 0
Лоосли Ноа 3 0
Пушич Петар 3 0
Сене Кали 3 0
Леняни Эрмир 2 0
Бонатини Леонардо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
4
40%
2
11%
76-90

Пропущено

26
12
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
12%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
2
17%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
4
15%
4
33%
76-90

Забито

21
34
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
2
10%
6
18%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
1
5%
9
26%
46-60
5
24%
3
9%
61-75
7
33%
6
18%
76-90

Пропущено

38
24
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
3
8%
6
25%
1-15
5
13%
1
4%
16-30
10
26%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
8
21%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3
Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2
Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 19 13 4 2 44 - 26 43
2. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
3. Базель 0:0 19 8 10 1 38 - 19 34
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 19 7 4 8 32 - 34 25
6. Сьон 1:0 19 7 3 9 25 - 35 24
7. Грасcхоппер 0:1 19 5 8 6 32 - 27 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 19 2 6 11 19 - 42 12
10. Люцерн 0:0 19 1 9 9 20 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
4. Базель 0:0 9 4 4 1 21 - 9 16
5. Сьон 1:0 10 5 1 4 13 - 11 16
6. Грасcхоппер 0:1 9 3 4 2 17 - 13 13
7. Серветт 9 3 2 4 17 - 19 11
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Люцерн 0:0 10 1 3 6 11 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 10 4 6 0 17 - 10 18
2. Цюрих 9 5 2 2 18 - 16 17
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 0:1 10 2 4 4 15 - 14 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 1:0 9 2 2 5 12 - 24 8
9. Лозанна-Спорт 9 1 3 5 8 - 16 6
10. Люцерн 0:0 9 0 6 3 9 - 18 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Nathanael Saintini получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сене Кали получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бамер Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Грасcхоппер
2.55
3.52
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 1:0 Грасcхоппер онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сьон
Грасcхоппер

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 